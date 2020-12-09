Son dakika haberler: Kuzey Kore'nin gizli lideri ortaya çıktı: Bedelini ödeyecekler!
Koronavirüs salgını neredeyse tüm ülkelere sıçramışken dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'den gelen haberler insanın kanını donduracak cinsten. İddialara göre Kuzey Kore'nin koronavirüs kamplarında binlerce asker öldü. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kuzey'in tüm çabalarını salgının yayılmasını kontrol altına almaya yönelttiğini söylerken Kuzey Kore'yi kapalı kapılar ardında ağabeyiyle birlikte yönettiği söylenen Kim Yo-jong'dan konuyla ilgili korkutucu bir tehdit geldi.
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Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmışken Kuzey Kore ülkede Kovid-19 vakası olmadığı yönündeki iddiasında ısrarcı olmaya devam ediyor. Ancak Güney Kore'den gelen sözler iki düşman ülke arasında yeni ve büyük bir krize yol açacak gibi görünüyor.
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Dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 68 milyon 568 bini geçerken, virüs nedeniyle 1 milyon 563 bin 133 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Kore ise sınır komşusu Güney Kore'de görülen vakalara rağmen kendi ülkesinde vaka görülmediği konusunda ısrarcı.
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Kuzey Kore, küresel salgından korunmak için 30 Ocak tarihinde dış dünya ile bütün irtibatını kesmişti. 30 Ocak tarihinden sonra çok az kişinin ülkeye giriş çıkış yapabildiği biliniyor. Ülkede neler olup bittiği ise tam bir muamma.
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Geçtiğimiz aylarda bir politbüro toplantısında konuşan Kim Jong-un, ülkesinin hastalıkla nasıl başa çıkılacağına dair bir yol haritası olduğunu ve bunu başaracaklarını söylemişti.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve yönetimde söz sahibi olan Kim Yo-jong, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın Kuzey'de hiç vaka görülmediğine dair iddiayı sorgulayan açıklamalarına tepki gösterdi.
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Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, hafta sonunda yerel medyada yer alan açıklamalarında, Kuzey Kore yönetiminin ülkede hiç vakaya rastlanmadığı iddiasına inanmanın güç olduğunu ifade etmişti.
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Bakan Kang ayrıca Kuzeyli yetkililerin salgınla mücadelede iş birliği çağrılarına yanıt vermediğini dile getirmişti.
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Kim Yo-jong, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın aktardığı, inanılmaz ifadelerle dolu bir açıklama yaptı ve Güney Kore'yi açıkça tehdit etti.
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Kim Yo-jong Kang'ın sözlerine yanıt olarak, "Hiç düşünmeden, umursamazca yaptığı bu açıklamalara bakılırsa, Kuzey ile Güney Kore arasındaki halihazırda donuk olan ilişkileri daha da soğutmaya istekli görünüyor. Asıl niyeti belli. Sözlerini hiçbir zaman unutmayacağız, bedelini pahalıya ödeyecek." ifadelerini kullandı.
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Kuzey Kore'de "sıfır vaka iddiasına" karşın halen acil durum seviyesi en üst seviyede bulunuyor. Ülke, sınırlarını kapatırken yabancı diplomatları çıkarmıştı. Bazı vatandaşların Kovid-19 şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddialar ortaya atılmıştı.
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Kuzey Kore koronavirüs salgını başladıktan sonra, Çin ile olan sınırını kapatmış ve herhangi bir geçiş girişimine karşı sınırlarına mayın döşemek gibi ciddi önlemler almıştı.
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Güney Kore basınına göre, Kuzey Koreli yetkililerin ülke genelinde hem siviller hem de ordu için karantina tesisleri inşa ettiği bildiriliyor.
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Güney Koreli bir haber sitesi olan Daily NK'ya konuşan bir kaynak, 4.180 Kuzey Kore askeri personelinin bu kamplarda öldüğünü iddia etti.
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Fakat, iddia doğrulanmadı ve Kuzey Koreli yetkililer iddiaları şiddetle reddetti. Daily NK’ya konuşan kaynak, iddiayı yüksek rütbeli bir Kuzey Koreli kaynağa dayandırarak, ordunun her biriminin kendi karantina kamplarını yönettiğini söyledi.
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Ordunun hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri için sırasıyla dört ve üç olmak üzere 17 koronavirüs kampına sahip olduğu iddia ediliyor.
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Kaynak toplamda 50.000'den fazla Kuzey Kore askeri personelinin kamplardan geçtiğini iddia etti.
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Ayrıca, Kuzey Kore'nin sivil nüfusu için ülke çapında dokuz karantina kampı bulunduğunu iddia ediyor.
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Ancak bu iddialar, aralarında Kuzey Kore’yi yakından takip eden bir haber sitesi olan NK News'un editörü Oliver Hotham'ın da bulunduğu bağımsız uzmanlar tarafından reddedildi.
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Hafta içi Bahreyn'i ziyaret eden Güney Kore Dışişleri bakanı Kang Kyung-wha yaptığı açıklamada, "Tüm işaretler, Kuzey'deki rejimin, salgını kontrol etmeye çok yoğun bir şekilde odaklandığına işaret ediyor" demişti.
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Uzmanlar Kuzey Kore'nin "Çin ve Güney Kore ile sınır komşusu olduğu halde herhangi bir vaka tespit edilmemesinin pek olası olmadığını vurguluyor.