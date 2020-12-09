Son dakika haberler: Kuzey Kore'nin gizli lideri ortaya çıktı: Bedelini ödeyecekler!

Kim Yo-jong Kang'ın sözlerine yanıt olarak, "Hiç düşünmeden, umursamazca yaptığı bu açıklamalara bakılırsa, Kuzey ile Güney Kore arasındaki halihazırda donuk olan ilişkileri daha da soğutmaya istekli görünüyor. Asıl niyeti belli. Sözlerini hiçbir zaman unutmayacağız, bedelini pahalıya ödeyecek." ifadelerini kullandı.