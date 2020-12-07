Kuzey Kore ile ilgili şok iddia!

Ocak ayından sonra tüm dünya ile irtibatını kesen Asya'nın "kapalı kutusu" Kuzey Kore dehşeti yaşıyor. İddialara göre Kuzey Kore'nin koronavirüs kamplarında binlerce asker öldü. İddialara resmi bir açıklama getirilmezken Güney Kore Dışişleri Bakanı Kuzey'in tüm çabalarını salgının yayılmasını kontrol altına almaya yönelttiğini söyledi.
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Kuzey Kore, küresel salgından korunmak için 30 Ocak tarihinde dış dünya ile bütün irtibatını kesmişti. 30 Ocak tarihinden sonra çok az kişinin ülkeye giriş çıkış yapabildiği biliniyor.
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Ülkede neler olup bittiği ise tam bir muamma.
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Geçtiğimiz aylarda bir politbüro toplantısında konuşan Kim Jong-un, ülkesinin hastalıkla nasıl başa çıkılacağına dair bir yol haritası olduğunu ve bunu başaracaklarını söylemişti.
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Resmi olarak Kuzey Kore tek bir Covid-19 vakası dahi bildirmemişti.
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Ülke, Çin ile olan sınırını kapatmış ve herhangi bir geçiş girişimine karşı sınırlarına mayın döşemek gibi ciddi önlemler almıştı.
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Güney Kore basınına göre, Kuzey Koreli yetkililerin ülke genelinde hem siviller hem de ordu için karantina tesisleri inşa ettiği bildiriliyor.
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Güney Koreli bir haber sitesi olan Daily NK'ya konuşan bir kaynak, 4.180 Kuzey Kore askeri personelinin bu kamplarda öldüğünü iddia etti.
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Fakat, iddia doğrulanmadı ve Kuzey Koreli yetkililer iddiaları şiddetle reddetti.
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Daily NK’ya konuşan kaynak, iddiayı yüksek rütbeli bir Kuzey Koreli kaynağa dayandırarak, ordunun her biriminin kendi karantina kamplarını yönettiğini söyledi.
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Ordunun hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri için sırasıyla dört ve üç olmak üzere 17 koronavirüs kampına sahip olduğu iddia ediliyor.
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Kaynak toplamda 50.000'den fazla Kuzey Kore askeri personelinin kamplardan geçtiğini iddia etti.
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Ayrıca, Kuzey Kore'nin sivil nüfusu için ülke çapında dokuz karantina kampı bulunduğunu iddia ediyor.
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Ancak bu iddialar, aralarında Kuzey Kore’yi yakından takip eden bir haber sitesi olan NK News'un editörü Oliver Hotham'ın da bulunduğu bağımsız uzmanlar tarafından reddedildi.
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Hafta içi Bahreyn'i ziyaret eden Güney Kore Dışişleri bakanı Kang Kyung-wha yaptığı açıklamada, "Tüm işaretler, Kuzey'deki rejimin, salgını kontrol etmeye çok yoğun bir şekilde odaklandığına işaret ediyor" demişti.
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Uzmanlar Kuzey Kore'nin "Çin ve Güney Kore ile sınır komşusu olduğu halde herhangi bir vaka tespit edilmemesinin pek olası olmadığını vurguluyor.