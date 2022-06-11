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Kritik program ertelendi! 'Putin aniden rahatsızlandı' iddiası

#Putin#Hastalık#Rusya
Kritik program ertelendi Putin aniden rahatsızlandı iddiası

Kremlin içinden kaynakları olduğunu iddia eden Telegram kanalı General SVR, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile ilgili çarpıcı bir iddiada daha bulundu. Kremlin'den konuya ilişkin bir açıklama gelmezken iddia doğru ise Rus lider uzun bir süre ortalıkta görünmeyebilir.

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Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumu ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

KOMUTANLARLA YAPTIĞI TOPLANTI SONRASI ANİDEN RAHATSIZLANDI

Rus hükümeti içerisinden güvenilir kaynakları olduğunu iddia eden ve Ukrayna savaşı boyunca dünya basınının yakından takip ettiği Telegram kanalı General SVR, Rus liderin komutanlarla yaptığı bir savunma toplantısının ardından aniden rahatsızlandığını iddia etti.

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"ACİL TIBBİ YARDIMA İHTİYACI VARDI"

Daha önce de Putin'in kanser ve parkinson hastası olduğu yönünde ısrar eden Telegram kanalı Rus liderin uzun süren bir savunma toplantısının ardından masadan kalkarken halsizlik ve baş dönmesi hissettiğini belirterek, "Başkanın acil tıbbi yardıma ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

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İDDİALARI GÜÇLENDİREN GELİŞME

Kanalın iddiasını doğrulamak imkansız ancak devlet başkanının Rus vatandaşlarının sorularını cevaplandırdığı 'Direkt Hat' programının süresiz olarak ertelenmesi hakkındaki iddiaları güçlendirdi.

'Direkt Hat' programı Putin'in yıllık olarak düzenlediği ve sıradan Rus vatandaşlarını dinleyip onların sorularını cevaplandırdığı geleneksek bir program. Program son olarak geçtiğimiz sene Haziran ayında yapıldı. Bu sene de Haziran ayının son haftası ya da Temmuz başı yapılması planlanan program için şu an belirlenen yeni bir tarih yok.

Kritik program ertelendi Putin aniden rahatsızlandı iddiası

Putin'in  masa ve sandalyelerden destek alarak istemsiz vücut hareketlerini saklamaya çalıştığı konuşuluyor.

UZUNCA BİR SÜRE HALK ÖNÜNE ÇIKMAMASI TAVSİYE EDİLDİ

Kremlin'den Putin'in aniden rahatsızlandığı yönündeki iddialara henüz bir cevap gelmedi.

General SVR Telegram kanalı Putin'in sağlığı ile ilgili son gelişmeleri, Kremlin'in sır gibi sakladığı bilgilere erişimi olduğunu iddia eden 'Viktor Mihayloviç' takma adıyla bilinen bir korgeneralden aldığını belirterek şu bilgileri verdi;

"Direkt Hat'tın süresiz olarak ertelenmesi Vladimir Putin'in dengesiz sağlığından kaynaklanmaktadır. Putin bu ayın sonunda Rus vatandaşlarının karşısına çıkıp onların sorularını cevaplamaya hazırlanıyordu ancak doktorları ona uzun süre halk önüne çıkmamasını tavsiye etti. Son zamanlarda cumhurbaşkanı çok daha hızlı yoruldu."

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SAYISIZ VİDEO VE FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Kremlin, Rus liderin sağlık durumu ile ilgili spekülasyonları ısrarla reddetse de Putin'in bir dizi hastalıktan muzdarip olduğu ve sağlık durumunun kötüye gittiği teorisi Batı'da geçerlilik kazanıyor.

Son haftalarda Rus liderin şişkin ve rahatsız göründüğü sayısız fotoğraf ve video ortaya çıktı. Putin'in bacaklarının kontrolsüz bir şekilde titremesi ve zayıf koordinasyonu iddiaları ayyuka çıkardı.

Kritik program ertelendi Putin aniden rahatsızlandı iddiası

Putin'in Lukaşenko görüşmesi sırasında ayağını ilginç bir şekilde hareket ettirmesi günlerce konuşulmuştu.

Kanser ve Parkinson iddialarının yanı sıra 24 Şubat tarihinde başlatılan Ukrayna işgali sonrası gelen görüntülerde Putin’in daha sık nefes aldığı tespit edildi.

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Sağlıklı yetişkinler dakikada ortalama 12-20 kez defa nefes alıp verirken koltuğunda oturan Putin’in dakikada yaklaşık 40 defa nefes alıp verdiği belirlendi.

Sık nefes alışverişi iki ciddi rahatsızlığa işaret edebilir. İlki akciğer rahatsızlığı. Sıklaşan nefes astım, zatürre (pnömoni) veya KOAH hastalığının habercisi olabilir. İkinci olasılık problemin akciğerde değil, kalbin çalışmasıyla bağlantılı olması. Sık nefes kalp yetmezliği, ileri derece kansızlık (anemi) gibi hastalıkları da akla getirebilir. 

PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin genç bilim insanları ve girişimcilerle yaptığı bir oturumda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Ukrayna'nın işgali nedeniyle ülke yaptırımlarla dünyadan koparıldıktan sonra Putin ilk kez vatandaşlarının daha iyi yaşamak için on yıl beklemesi gerektiğini kabul etti.

Oturum sırasında birinin 'Yani 10 yıl sonra daha iyi yaşayacak mıyız?' sorusuna cevap veren Putin, 'Evet sonunda belirlediğim hedeflere ulaşacağız, bu da daha iyi bir yaşam kalitesine yol açacak' dedi.

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