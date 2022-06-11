Ukrayna’dan acı itiraf… “Mühimmatımız bitti, Batı silah yollamazsa….”

Haberin Devamı

Ukrayna'nın askeri istihbarat başkan yardımcısı, Ukrayna'nın cephede Rusya'ya karşı kaybettiğini ve şu anda Rusya'yı uzak tutmak için neredeyse yalnızca batıdan gelen silahlara bağımlı olduğunu söyledi.

Ukrayna askeri istihbarat başkan yardımcısı Vadym Skibitsky Guardian'a verdiği demeçte “Bu artık bir topçu savaşı. Cephe hatları artık geleceğin kararlaştırılacağı yer ve topçu açısından kaybediyoruz" dedi.

Ukrayna, bu son açıklamasıyla neredeyse mühimmatımız bitti ve batılı silahlara güveniyoruz diyor.

Skibitsky, "Artık her şey Batının bize ne verdiğine bağlı. Ukrayna'nın bir topçu parçasına karşılık Rusya 10 ila 15 topçu parçasına sahip. Batılı ortaklarımız bize sahip olduklarının yaklaşık %10'unu verdiler.” sözlerini kullandı. Ukrayna'nın Mykolaiv şehrinde dün çekilmiş bir fotoğraf... Ukrayna şehirleri adeta harabeye dönmüş durumda

Haberin Devamı

ZELENSKİ'DEN İNGİLTERE'YE ÖVGÜ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün İngiltere'nin Kiev'e verdiği desteği övdü ve İngiltere savunma bakanı Ben Wallace'ın Ukrayna'ya habersiz bir ziyaret yapması nedeniyle ona daha fazla silah vermeleri çağrısını yineledi.

Zelenski “Kelimeler eyleme dönüşür. Ukrayna'nın Büyük Britanya ve diğer ülkelerle ilişkisi arasındaki fark bu: Silahlar, finans, yaptırımlar - bu üç konuda İngiltere liderlik gösteriyor." dedi.

Skibitsky'ye göre Ukrayna günde 5.000 ila 6.000 top mermisi kullanıyor. Askeri istihbarat başkan yardımcısı, topçu mermilerinden ateşlenen mühimmat hakkında "Topçu mühimmatımızın neredeyse tamamını tükettik ve şimdi 155 kalibrelik NATO standart mermileri kullanıyoruz. Avrupa aynı zamanda daha düşük kalibreli mermiler de teslim ediyor, ancak Avrupa tükendikçe bizdeki mühimmat miktarı da azalıyor." açıklamasını yaptı.

Zelenski, geçen hafta, her gün 60 ila 100 Ukrayna askerinin öldüğünü ve 500'ün de yaralandığını söylemişti. Ukrayna, askeri kayıplarının toplam sayısını ise gizli tuttu.

Haberin Devamı

Bu hafta Ukrayna'nın ön cephelerinde savaşan ve Guardian'a konuşan askerler de benzer bir tablo çizdi. Ukrayna lideri Zelenski yüksek rütbeli subaylarla birlikte savaş planlarını inceliyor

"BATININ SÖZ VERDİĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI GEREK"

Skibitsky, batının Ukrayna'ya Rus topçu parçalarını uzaktan yok etmek için uzun menzilli roket sistemleri tedarik etmesi gerektiğini vurguladı. Bu hafta Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovych, Guardian'a Ukrayna'nın Rusya'yı yenme şansına sahip olmak için 60 adet çoklu roketatara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu sayı İngiltere ve ABD tarafından şimdiye kadar Ukrayna’ya vaat edilen bir avuçtan çok daha fazlası.

Haberin Devamı

Ukrayna, NATO ile 15 Haziran'da Brüksel'de yapılacak temas grubu toplantısında Batıdan isteyeceği silah ve savunma teçhizatının bir listesini hazırlıyor.

Skibitsky, çatışmanın yakın gelecekte ağırlıklı olarak bir topçu savaşı olarak kalacağını ve Rusya'dan başlatılabilecek ve sivilleri vurabilecek roket saldırılarının sayısının mevcut hızında kalacağını düşünüyor.

İlk ayda Rusya Ukrayna'yı sürekli roketlerle vuruyordu ancak bu durum son iki ayda yavaşladı. Ukrayna silahlı kuvvetleri başkanı tarafından yayınlanan son rakamlar, Rusya'nın günde 10 ila 14 arasında fırlattığını iddia ediyor.

Bu roketlerin üretimi ise oldukça pahalı. Her roket birkaç yüz bin dolar ile birkaç milyon dolar arasında bir maliye sahip.

Haberin Devamı

Ukrayna'ya Batı tarafından sağlanan Javelin tipi anti - tank mühimmatı

RUSYA'NIN MÜHİMMATI DA AZALIYOR

“Rusya'nın çok daha az roket saldırısı gerçekleştirdiğini ve H-22 roketlerini kullandığını fark ettik; onlar eski 1970'lerin Sovyet roketleri," diyen Skibitsky. "Bu, Rusya'nın roketlerinin azaldığını gösteriyor." diyerek durumu aktardı.

Skibitsky ayrıca, Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle hızlı bir şekilde roket üretemediğini ve tedarikinin yaklaşık yüzde 60'ını kullandığını söyledi.

Siren sesi Ukraynalılar için günlük bir rutin haline geldi. Sirenler aynı anda birden fazla bölgede düzenli olarak çalıyor, ancak çoğu zaman yerdeki insanlar için patlama olmadan geçiyor. Skibitsky'ye göre, her siren bir roketin Ukrayna hava sahasına girdiğini işaret ediyor, ancak güvenlik nedeniyle etkisi her zaman bildirilmiyor.

Haberin Devamı

Skibitsky, “Roketlerin çarpması, nereden fırlatıldıklarına bağlı olarak 40 ila 90 dakika arasında sürüyor… Nereye ineceklerini bilmiyoruz” dedi. Rusya'nın şu anda Rusya hava sahasından çıkmadan Ukrayna'nın her yerine ulaşabilen uzun menzilli bombardıman uçakları kullandığını kaydetti.

Skibitsky, üç cephe hattı açısından, Rusya güçlerinin çoğunun artık Donbass bölgesinde yoğunlaştığını ve hem Donetsk hem de Luhansk cumhuriyetlerinin idari sınırlarını işgal etmeye çalıştığını söyledi. Burası, topçu savaşlarının en ağır olduğu bölgeydi, dedi.

Skibitsky, savaşın başlangıcından bu yana düzenli olarak bombalanan Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv’e yönelik tehdit azaldı” dedi.

2014 yılında Donbass'ta hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için yapılmış hatıra duvarları kurşun izleriyle delik deşik olmuş

"BİTMİŞ GİBİ YAPIP YENİDEN SALDIRACAKLAR"

Skibitsky, son olarak, Rusya'nın neredeyse tamamen işgal ettiği iki güney Ukrayna bölgesi olan Zaporizhzhia ve Herson'da Rus kuvvetlerinin uzun mesafe için kazdığını söyledi. Askeri yetkiliye göre Ruslar ikili, bazen üçlü savunma hatları inşa ediyorlar.

Skibitsky, "Bu bölgeyi geri almak artık daha zor olacak" dedi ve ekledi "Ve bu yüzden silahlara ihtiyacımız var."

Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya'nın daha fazla silah üretmeden veya nüfusu bir yıl daha seferber etmeden mevcut hızıyla devam edebileceğine inanıyor.

Skibitsky, Rusya'nın batıyı yaptırımları kaldırmaya ikna etmek için savaşı bir süreliğine dondurma olasılığını dışlamıyor. "Ama sonra yeniden başlayacaklar: Son sekiz yıla bakın" diye ekledi.