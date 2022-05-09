Putin'e yakın oligark Rus milyarderleri uyardı: 'Şaka değil, Putin çıldırdı'

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 2 ayı geride bırakırken Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Putin'in medyaya yansıyan görüntülerinde yüzünde ve boynunda fark edilen şişlikler ve hareketlerindeki kısıtlamalar nedeni ile Parkinson olduğu düşünülürken Rus liderin akıl sağlığı hem Rusya'nın hem de dünyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Gözden Kaçmasın İşte Putin'in haftalardır merakla beklenen mesajı Haberi görüntüle

PUTİN'İN ÇILDIRDIĞINA DAİR HİKAYELER 'ŞAKA' DEĞİL

Ukrayna işgali sonrası Avrupa ve Batı'nın yaptırım kıskacı altına giren Rus milyarderlerin son günlerdeki en büyük endişesi liderleri Putin'in akıl sağlığı.

Putin'e yakınlığı ile tanınan bir Rus oligark milyarder arkadaşlarına Putin'in psikiyatrik sağlığının giderek kötüye gittiğini ve çıldırdığına dair hikayelerin şaka olmadığını söyledi. İsmi açıklanmayan oligark Putin'in bozulan psikolojisi nedeni ile nükleer silah kullanabilme ihtimalinin 'çok gerçek' bir tehdit olduğu belirtti.

Haberin Devamı

PUTİN'İ ÇOK YAKINDAN TANIYAN BİR İSİM

İngiliz Dailymail Gazetesi'ne konuşan kaynaklar söz konusu ismin Rusya'da çok iyi tanınan ve Putin'i onlarca yıldır yakından tanıyan biri olduğunu belirtti.

Kaynağın iddiasına göre Rus milyarderler arasında ciddi bir travma söz konusu. Savaş karşıtı olanlar 'Putin'e meydan okumanın tehlikeli olduğunu' bildikleri için suskunluklarını sürdürüyorlar, ancak hepsi çok endişeli.

MİLYARDERLER ARTIK PUTİN'E GÜVEMİYOR

Rus analist ve araştırmacı gazeteci Christo Grozev, Putin'in hasta olduğuna inanan milyarderlerin artık liderlerine güvenmediğini iddia ediyor. "Putin'n sağlık durumu hakkında kesin bir veriye sahip değilim" diyen Grozev "Oligarklar da dahil olmak üzere Putin'e yakın herkes onun hasta olduğuna inanıyor. Bu da Rus iç siyasetinde önemli bir durum. İnsanlar Putin'in gelecekte onların garantörü olamayacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.



Paskalya ayininden bir kare

Haberin Devamı

BUGÜNKÜ TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Hakkındaki hastalık iddiaları peş peşe gelirken Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı törenlerinde Rus liderin battaniyenin altında oturması dikkatlerden kaçmadı.

Batı medyası Putin'in törende beklenenden çok daha zayıf göründüğünü iddia ederken Rus liderin kendisini battaniye ile koruması hakkındaki 'ameliyat geçirdi' iddialarını kuvvetlendirdi.



Putin 9 Mayıs Zafer günü töreninde battaniye altında oturdu. Twitter/Kremlinpool_RIA

KREMLİN ISRARLA YALANLIYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin özellikle Ukrayna savaşı başladığından beri ekranlara pek çıkmıyor. Bugün Moskova'da düzenlenen tören dışında en son Paskalya ayininde görüntülenen Rus liderin hareketleri yine tartışma konusu olmuştu.

Haberin Devamı

Ayinde bariz bir şekilde yavaş hareket eden Putin'in sürekli dudaklarını ısırması ve aşırı gergin görünmesi Parkinson iddialarının ayyuka çıkmasına neden olmuştu.



Putin'in hareketlerini inceleyen uzmanlar 69 yaşındaki Rus liderin belirgin Parkinson belirtileri gösterdiğini iddia etse de Kremlin bu iddiaları ısrarla yalanlıyor.



Putin'in Şoygu ile görüşmesinde masayı tutarak oturması hastalık iddialarını alevlendirmişti

YÜZÜNDEKİ ŞİŞKLİKLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile görüntülenen Putin'in oturuşundan nefes alışına kadar fiziki durumu tartışma konusu olmuş, Rus liderin ense ve yüzündeki şişkinlik, dikkat dağınıklığı, asabi yüz mimikleri dikkat çekmişti.

Haberin Devamı

DELİ ADAM TEORİSİ

Batılı istihbarat birimleri, Rusya lideri Vladimir Putin'in kendi yarattığı bir çember içinde kapana kısıldığı görüşündeler. Yetkililer Putin'in savaş başlamadan önce bile Kovid önlemleri nedeni ile izole olup yalnızlaştığını belirtiyor.

Putin'in kendisi çocukken bir fareyi nasıl kovaladığına ilişkin bir hikaye paylaşmıştı. Köşeye sıkışan farenin, saldırı haline geçtiği ve genç Vladimir'i kaçmaya ittiğini anlatmıştı. Batılı yetkililer Ukrayna savaşı sonrası Putin'in kendisini köşeye sıkışmış hissedip hissetmediği sorusunu sık sık dile getiriyor.

Öte yandan Putin'in deli adam teorisi olarak adlandırılan bir taktiğe oynuyor olabileceği de konuşulan iddialar arasında.



Buna göre Rus liderin kendisini düşmanlarını geri çekilmeye zorlamak için, nükleer silah kullanımı dahil, her şeyi yapabilecek bir deli adam olarak göstermek isteyebileceğini değerlendiriliyor.