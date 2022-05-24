Putin ile ilgili iddialar havada uçuşuyor! Suikast, kanser, ameliyat...

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Ukrayna'dan üst düzey bir istihbarat yetkilisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 ay gibi kısa bir süre önce başarısız bir suikast girişiminin hedefi olduğunu iddia etti.

PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ

Kyrylo Budanov isimli istihbarat şefi, suikast girişiminin Ukrayna işgalinin başlamasından kısa bir süre sonra Mart ayında Kafkasya temsilcileri tarafından yapıldığını ve başarısız olduğunu iddia etti.

36 yaşındaki yetkili suikast girişimine ilişkin çok fazla detay vermezken "Bu çok gizli bir bilgi" dedi.

"PUTİN'İN BİR KAÇ YILI DAHA VAR"

Ukrayna gazetesi Ukrayinska Pravda'ya konuşan Budanov, Putin'in kanser dahil bir kaç ciddi hastalıktan muzdarip olduğunu belirterek "Putin'in yarın öleceğini ummuyorum. En az bir kaç yılı daha var. Beğenin ya da beğenmeyin bu böyle" dedi.

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Putin'in zihinsel olarak bir karmaşa yaşadığını üne süren Budanov "Üç gün içinde tüm ülkeyi ele geçireceğini ve Kiev'deki yönetim binasına Rus bayrağını çekeceğini düşünen Putin dünyanın en büyük ordularından birine sahip olduğunu söylemesine rağmen Ukrayna ile baş edemiyor" dedi.



Ukraynalı istihbarat şefinin açıklamaları tam da Rus liderin sağlığı ile ilgili tartışmaların alevlendiği bir döneme geldi. İngiliz Dailymail gazetesi bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'in başarılı bir kanser ameliyatı geçirdiğini yazdı.

Dailymail, Kremlin içinden bilgi aldığını iddia eden bir Telegram kanalına dayandırdığı haberinde Putin'in uzmanların 'gerekli' olduğunu belirtmesi üzerine geçtiğimiz Pazartesi gece geç saatlerde bir operasyon geçirdiğini iddia etti.

Muhalif Telegram kanalı General SVR, doktorların Putin'in ameliyat olması konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Mayıs Pazartesi akşam bir ameliyat geçirdi. Ameliyata katılan doktorlara göre operasyon başarılı geçti." bilgisini verdi.

DEEPFAKE TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

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'Deepfake' teknolojisi ile bir videodaki kişinin yüzü, başka bir kişinin yüzüyle değiştirilebiliyor. Kişinin söylemediği şeyler ses klonlama tekniği ile üretilebiliyor.

Yine aynı kanalın iddiasına göre Kremlin ameliyatı gizlemek ve Rus lideri hala ofisinde çalışıyormuş gibi göstermek için “deepfake” teknolojisini kullandı.

İddiaya göre Putin’in geçen salı basına yaptığı konuşmaların hepsi önceden kaydedildi ve Rus lider dinlenirken 'eski' görüntüler' kullanılarak ameliyat süreci ekranlardan uzak atlatıldı.



Putin'in Lukaşenko görüşmesi sırasında ayağını ilginç bir şekilde hareket ettirmesi dikkatlerden kaçmadı

DİKKAT ÇEKEN KARE: YİNE AYNI AYAK HAREKETİ

Rus liderin dün Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile yaptığı görüşme sırasında ayağını ilginç bir şekilde hareket ettirmesi Parkinson iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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Putin'in bir hafta önce Tacikistan cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sırasında da yine aynı ayak hareketini yapmış, uzmanlar söz konusu hareketi Parkinson hastalığına bağlı istemsiz hareketleri örtbas etme girişimi olarak yorumlamıştı.

Putin'in son dönemlerde kameralar karşısında masa ve sandalyelerde tutarak poz vermesi de vücudundaki sarsıntıları gizleme çabası olarak değerlendiriliyor.



Putin'in Şoygu ile görüşmesinde masayı tutması hastalık iddialarını alevlendirmişti

Parkinson, yavaş ilerleyen nörodejeneratif bir hastalık. Genellikle vücudun bir tarafının etkilendiği rahatsızlıkta mimiklerin azalması, hareketlerde yavaşlama ve el ya da parmaklarda titreme gibi belirtiler görülüyor. Rus liderin daha önceki görüntülerinde de parkinsona benzer özellikler görülmüş ancak Kremlin iddiayı net bir dille yalanlamıştı.