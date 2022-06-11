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Uluslararası arama başlatmıştı… Kayıp erkek arkadaşını bulmak isterken hayatının şokunu yaşadı!

#İngiltere#Çin#Kayıp
Uluslararası arama başlatmıştı… Kayıp erkek arkadaşını bulmak isterken hayatının şokunu yaşadı

Çin – İngiltere hattında yaşanan film gibi bir olay bugün tüm manşetlerin üst sıralarında kendine yer buldu. Erkek arkadaşının kayıp olduğunu düşünen ve onu bulabilmek için uluslararası boyutta bir arama çalışması başlatan kadın acı gerçeği sosyal medyadan öğrendi…

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Çin’de yaşayan Rachel Waters, sevgilisi Paul McGee'nin Nisan ayında Birleşik Krallık'a 'ziyarete' gitmesi ve bir daha geri dönmemesi üzerine hem çok üzüldü hem de onun kayıp olduğunu düşünerek büyük bir endişe yaşadı.

Çin'in Shenzhen şehrinde yaşayan Waters, sevgilisi Paul McGee oradan ayrılıp İngiltere’ye gittikten 6 hafta sonra durumdan endişelenmeye başladı.

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Sevdiği adamın kayıp olduğunu düşünen ve başına bir şey gelmiş olmasından korkan kadın hemen uluslararası bir insan avı başlattı.

Uluslararası arama başlatmıştı… Kayıp erkek arkadaşını bulmak isterken hayatının şokunu yaşadı
Rachel Waters, sevgilisi Paul McGee'nin Çin'de çekilmiş bir fotoğrafı

Adamın Norwich’e gittiğini bilen Rachel Waters, Norwich topluluğu Facebook grubunda yerel sakinlere bir mesaj yazdı ve birilerinin Paul McGee’nin nerede olduğuna dair ayrıntıları sağlayabileceğini umdu.

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Rachel, karşı karşıya kalacağı acı gerçekten henüz haberdar değildi…

The Sun'ın haberine göre Waters, kendisi ve McGee’nin Çin'de çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve sevgilisine 'bir şey olmuş olabileceğinden endişe ettiğini' söyledi.

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Ancak, McGee'nin ortağının bir arkadaşı gönderiyi gördü ve adamın bir karısı ve çocukları olduğunu ortaya çıkardı.

Uluslararası arama başlatmıştı… Kayıp erkek arkadaşını bulmak isterken hayatının şokunu yaşadı
Rachel Waters gerçeği öğrenene kadar erkek arkadaşını umutla aramıştı...

Gönderide şöyle yazıyordu:

“Sıra dışı bir sorum var. Erkek arkadaşım Paul Magee ve ben Shenzhen, Çin'de yaşıyoruz. Nisan başında evine (Norwich) ziyarete gitti ve şimdiye kadar Çin'e dönmesi gerekiyordu. Ancak son zamanlarda ondan haber alamadım ve bir şey olmuş olabileceğinden endişeleniyorum. Herhangi biri bir şey biliyorsa, lütfen bana ulaşın.”

Uluslararası arama başlatmıştı… Kayıp erkek arkadaşını bulmak isterken hayatının şokunu yaşadı
Rachel'in Facebook'da yayınladığı kayıp bildirimi ve yardım mesajı

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ABD, Güney Carolina'dan marka yöneticisi olan kadın 2019'da Shenzhen'e taşınmadan önce İngiltere'de üniversiteye gitti. Yalancı erkek arkadaşıyla da böyle tanışmıştı.

Uluslararası arama başlatmıştı… Kayıp erkek arkadaşını bulmak isterken hayatının şokunu yaşadı
Bu da ona verilen cevap ve acı gerçeği ortaya çıkaran mesaj...

McGee'nin Norwich'teki ortağının arkadaşı, gönderiye şu yorumu yazdı:

“Gerçekten komik değil. Bir karısı ve çocukları var. Ve görünüşe göre Çin'de de bir kız arkadaşı. Şu anda onun için gerçekten ne hissedeceğimi bilmiyorum.”

YouTube kanalına düzenli olarak komik "buluşma başarısız, onu bulamadım" paylaşımları yapan Waters, daha sonra bu gönderiyi kaldırdı.

Çiftin bir arkadaşı gazeteye şunları söyledi: Paul ve karısı iki yıl boyunca birbirini görmedi. Yakın zamanda bir şekilde tekrar bir araya geldiler. Ayrıldılar ve çocukları oldu. İlişkimize ‘bir şans daha verelim’ diye düşündüler.”

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*Haberde kullanılan fotoğraflar Facebook'tan alınmış olup The Sun gazetesinin haberinde kullanılmıştır

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#İngiltere#Çin#Kayıp

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