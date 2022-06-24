‘Kiev’in keçisi’ Rusların bıraktığı tuzağı patlattı… 40 Rus askeri yaralandı

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Ukraynalı bir keçinin, Zaporizhzhia'da, Rusların bir hastanenin çevresine kurdukları bubi tuzağını tetiklenmesi sonucu oluşan patlamada en az 40 Rus askeri yaralandı…

Bu cümle kulağa ne kadar tuhaf gelirse gelsin haber Ukrayna istihbaratı tarafından duyuruldu ve bugün dünya basınının manşetlerini süsledi.

Rus birlikleri, tuzak Kinski Rozdory köyündeki bir çiftlikten kaçan bir keçi tarafından tetiklendiğinde, hâlâ bir tetikleme teli kurmaya devam ediyordu.

Ukrayna Baş İstihbarat Müdürlüğü, Rus birliklerinin yerel bir hastanenin çevresine el bombaları yerleştirdiklerini ve tuzağı "dairesel bir savunma" olarak tasarladıklarını söyledi.

Rusların kurduğu bubi tuzağını patlatan keçi ülkesinde kahraman olacağından habersizdi

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Ancak tuzak kurulduktan kısa bir süre sonra, çiftlikten kaçan keçi bölgeye doğru yürüdü ve onlarca askerin yaralanmasına neden olan bir zincirleme reaksiyon yarattı.

Savunma İstihbaratı, “Keçinin 'kaotik' hareketlerinin bir sonucu olarak birkaç el bombasının da patladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada "Bir zincirleme reaksiyonun sonucu olarak, birkaç (Rus) farklı derecelerde şiddette yaralanmalara maruz kaldı." denildi.

Olayda en az 40 Rus askerinin yaralandığı sanılıyor.

Keçinin akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Rus askerlerini yaralayan keçiye ne olduğu henüz bilinmiyor... Sosyal medyada hakkında konuşulan keçinin sağlığı için dua edenler bile var

Sosyal medyada olayın duyulmasıyla birlikte hayvana “Kiev Keçisi” denmeye başlandı.

Bu isim aynı zamanda Kremlin'in başkenti işgali sırasında çok sayıda Rus uçağını düşürmesiyle tanınan, Kiev'in Hayaleti olarak da bilinen efsanevi bir kahraman pilota atıfta bulunuluyor.

Kremlin yönetimi, Kherson ve Mariupol'u ele geçirdiğinden beri Zaporizhzhia'daki saldırılarını hızlandırdı.

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Zaporizhzhia Oblastı'nın en az yüzde 60'ı, 24 Şubat'taki işgalden bu yana bölgeye amansızca saldıran Rus kuvvetlerinin eline geçti. Bölgenin tam kontrolü, ordusunun diğer merkezi alanlarda ilerlemesine izin verecek.

Savaşta sayısız Rus tankı Ukrayna birlikleri tarafından yok edildi

Öte yandan bir hayvanın Ukrayna direnişine yardım ettiği ilk kez manşetlerde yer almıyor.

Bir Jack Russell teriyeri olan Patron, geçen ay işgalin başlamasından bu yana 200’den fazla patlayıcı cihazı tespit ettiği için ödüllendirilmişti.

Jack Russell gibi köpek ırklarının güçlü bir koku alma duyusu vardır, bu da onları birçok insan mayın temizleme çabasından daha etkili kılar.

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İki yaşındaki Patron adlı köpek, Kiev'in kuzeyindeki Chernihiv bölgesinde patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak için çalışıyor.

Ukrayna'nın kahraman köpeği Patron

Patron altı aylıktan beri çalışıyor ve Ukraynalıların daha fazla yaralanma veya ölüm riski olmadan güvenli bir şekilde eve dönmelerinin önünü açıyor.

Rus güçlerinin geri çekilmesiyle yüzlerce patlayıcının geride bırakıldığı düşünülüyor.