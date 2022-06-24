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10 aylık kocasının kadın olduğunu öğrendi!

#Endonezya#Dolandırıcı#Dünya
10 aylık kocasının kadın olduğunu öğrendi

Endonezya'da yaşayan 22 yaşındaki genç bir kadın polise giderek kocasının aslında kadın olduğunu söyledi ve şikayetçi oldu. Olayın perde arkası duyanları şaşkına çevirdi. İşte ülkenin günlerdir konuştuğu sıra dışı dolandırıcılık hikayesi...

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Endonezya son günlerde sıradışı bir hikayeyi konuşuyor. Yerel basının adını N.A olarak ismini gizlediği 22 yaşındaki genç kadın evlendikten 10 ay sonra hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı ve soluğu mahkemede aldı.

İNTERNETTEN TANIŞIP EVLENMEYE KARAR VERDİLER

N.A 'tantan' adı verilen bir flört uygulamasından 'Ahnaf Arrafif' isimli genç bir adamla tanıştı. Adam kendisini New York'ta eğitim görmüş bir nörolog olarak tanıttı. İkili bir süre mesajlaştıktan sonra yüz yüze görüşmeye karar verdiler.

2021 yılının Mayıs ayında kadının memleketine gelen sözde doktor burada bir hafta kaldı ve bu süre zarfında genç kadınla sık sık görüştüler. İnternette başlayan ilişki hızlı bir şekilde ilerledi ve çift Temmuz ayında dünya evine girdi. Arrafif kızın memleketine taşındı, N.A ve annesi ile birlikte yaşamaya başladı.

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ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR ANNENİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Rüya gibi başlayıp evlilikle sonuçlanan ilişki ilk başlarda gayet iyi görünüyordu. Ancak kendini nitelikli bir doktor olarak tanıtan genç adam çok rahat bir programı varmış gibi sürekli evdeydi. Üstelik karısından sık sık para istemeye başlamıştı.

Genç adamla ilgili gariplikler sadece işi ile alakalı değildi. Hayatı ile ilgili bilgileri sır gibi saklayan ve karısını ile ailesi ile asla tanıştırmayan Arrafif kıyafetlerini asla çıkarmıyordu. N.A'nın annesi damadının kıyafetleri ile banyo olduğunu görünce onun bir sahtekar olduğunu anladı.

10 aylık kocasının kadın olduğunu öğrendi

DAMADINDAN SOYUNMASINI İSTEDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Şüpheleri gün geçtikçe daha da artan anne bir gün evde çıkan büyük bir kavganın ardından damadından soyunmasını istedi. Bu noktada daha fazla direnemeyen adam aslında bir kadın olduğunu ve isminin 'Ereyani' olduğunu itiraf etti.

"KOCAMIN KADIN OLDUĞUNDAN ASLA ŞÜPHELENMEDİM"

Yerel yayın organı Tribun News'e konuşan genç kadın yaşadıklarının şokunu hala atlatamadığını ve dışarı çıktığında bile korkudan titrediğini söyledi.

Öğrendiği gerçek karşısında hayatının şokunu yaşayan N.A polise giderek şikayetçi oldu. Genç kadın ifadesinde 10 aydır kocası ile gayet samimi olduğunu ve onun erkek olduğundan asla şüphelenmediğini söyledi.

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Kocasının göğsündeki yumruyu evliliğin başlarında fark ettiğini söyleyen N.A kocasının kendisine 'hormonal sorunları' olduğunu söylediğini belirtti.

Evliliği süresince eşiyle birden fazla kez birlikte olduğunu  belirten kadın kocasının sürekli ışıkları kapattığını ve gözlerini bağladığını söyledi.

Cambi Bölge Mahkemesi'nde görülecek davanın tarihi henüz açıklanmadı. Dolandırıcı kadının eylemleri sonucu bir ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.

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