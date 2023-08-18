Kartel kan donduran talimatlar verip hepsini kayda aldı! 5 öğrencinin son görüntüleri şok etkisi yarattı...

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Bu yılın başında yapılan son araştırmalara göre, dünyada en yüksek suç oranına sahip 10 şehrinden 9'u Meksika'da... Ülkede sık sık birbirleri ve güvenlik güçleri ile çatışan irili ufaklı çok sayıda kartel bulunuyor.

Hükümetin mücadele etmekte zorlandığı bu karteller insan kaçırma, cinayet, işkence haberleri sık sık gazetelerin manşetlerini süslerken ülkenin Jalisco kentinden gelen son haber dünya gündemine oturdu.

Hepsi üniversite öğrencisi olan, 20 yaşındaki Roberto Olmeda, 20 yaşındaki Diego Lara, 19 yaşındaki Uriel Galván, 22 yaşındaki Dante Cedillo ve 21 yaşındaki Jaime Martínez Cuma günü Lagos de Moreno'daki bir fuara katılmak için toplandılar ve eve dönerken gizemli bir şekilde ortadan kayboldular.

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Son olarak San Miguel mahallesinde görülen gençler için arama çalışmaları devam ederken Meksika kartellerinden birisi kan donduran görüntüler yayınladı.



Kartel üyeleri tarafından Salı günü yayınlanan videoda gençlerin hepsi yan yana dizlerinin üzerinde otururken görülüyorlar. Hepsinin elleri arkadan bağlanan ve ağızları bantla kapatılan kurbanların yüzlerindeki morluk ve yaralar dikkat çekiyor.Beş gencin arkasındaki tuğla duvarda ise kartelin infaz biriminin logosu yer alıyor. Gençlerin kartel üyeleri ile ters düşmek için ne yaptığı henüz bilinmiyor.

KAN DONDURAN TALİMAT: ARKADAŞININ BAŞINI KES

Dehşet verici videonun ilerleyen dakikalarında kurbanların yüzüstü yere yattığı görülüyor. kartel üyeleri gençlerden birinden çocukluk arkadaşını bıçaklamasını ve kafasını kesmesini istiyor.

Meksika ulusal televizyonu rahatsız edici görüntüleri sansürsüz yayınladı.



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Ülke gündemine oturan video, polislerin Lagos de Moreno belediyesindeki arazide dört adet yanmış insan bedeni bulmasından hemen sonra geldi. Yetkililer şimdi bulunan cansız bedenlerin kayıp öğrencilere ait olup olmadığını araştırıyor.

Jalisco eyaleti Başsavcısı Luis Méndez, soruşturma kapsamında video kayıtlarının incelendiğini ve tanıkların dinlendiğini belirtirken, Vali Enrique Alfaro, davayı federal savcıların devralmasını talep etti. Alfaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Burada gördüğümüz şey açıkça organize suçla bağlantılı bir eylemdir" ifadesini kullandı.



Jalisco Savcılığı tarafından sağlanan görüntülere göre kalıntıların bulunduğu yer

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CUMHURBAŞKANI ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador hükümetin olaya yakın zaman müdahale edeceğine dair bir işaret vermedi.

Sosyal medyada Çarşamba günkü günlük brifingde olayla ilgili soruyu duymamazlıktan geldiği iddia edilen cumhurbaşkanına 'özür dilemesi' için çağrıda bulunuldu.

Obrador ise suçlamaların haksız olduğunu belirterek "Ben duygu adamıyım, acıyla dalga geçmem." dedi.

