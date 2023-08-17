Öldüğünü sanıp diri diri gömdüler, tabuttan çıkmak için 11 gün uğraştı! 5 yıl sonra gelen karar...

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Bundan 5 yıl önce hem ülke hem de dünya dündemine oturan tüyler ürpertici olay Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Riachao das Neves bölgesinde yaşandı.

37 yaşındaki Rosangela Almeida dos Santos 2018'in Ocak ayında bir haftadır tedavi gördüğü hastanede 'septik şok' nedeni ile hayatını kaybetti. Ölüm belgesine göre iki kez kalp durması yaşayan kadının yedi yaşından beri bayılma nöbetleri geçirdiği ve çok sayıda ilaç kullandığı öğrenildi.

11 GÜN SONRA MEZARINDAN ÇIĞLIK SESLERİ GELDİĞİ SÖYLENDİ

Hayatını kaybeden kadını Riachao das Neves bölgesindeki bir mezarlığa defneden aile 11 gün sonra kendilerini şoke eden bir haberle sarsıldı. Mezarlığı ziyaret edenler Almeida'nın mezarından çığlıklar geldiğini iddia ediyordu.



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MEZAR YENİDEN AÇILDI, RAHATSIZ EDİCİ İŞARETLER ORTAYA ÇIKTI

Mezarlığa koşan aile kadının tabutunu açınca rahatsız edici bir dizi işaretlerle karşı karşıya kaldı.

Tabutun kapakları gevşemişti ve içeride gözle görülür miktarda kan vardı. Kadının alnında ve kollarında ailenin daha önce olmadığını iddia ettiği yara izleri vardı, üstelik ceset gömüldüğü pozisyondan farklı bir şekilde duruyordu.

TABUTUN AÇILDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Şoke eden olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Yerel medyada yer alan haberlere göre kadının mezarının açıldığı sırada mezarlıkta 500'den fazla insan vardı.

Tabutun açıldığı sırada çekilen ve sosyal medyaya düşen görüntülerde çevredeki kalabalık dikkat çekerken kadının vücuduna dokunan görgü tanıkları Almeida'nın vücudunun hala sıcak olduğunu öne sürdü.



Youtube'da yayınlanan o görüntüler...

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızının alnındaki ve ellerindeki yaraların tabuttan çıkmaya çalışırken oluştuğunu iddia eden anne Germana de Almeida, polise şikayette bulundu. Hastane sözcüsü kadının ölümüne ilişkin tüm belgelerin yetkililerle paylaşılacağını belirtti.

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Soruşturmanın ilerleyen zamanlarında polis mezardan geldiği iddia edilen seslerin 'şüpheli' olduğuna karar vererek mezarı yeniden açanlar hakkında soruşturma başlattı.



Mezara müdahale Brezilya yasalarına göre 3 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabiliyor.

YETKİLİLER CANLI CANLI GÖMÜLMEDİĞİNE KARAR VERDİ

Brezilyalı yetkililer olaydan 5 yıl sonra kadının canlı canlı gömülmediğine karar verdi ve kan donduran dava kapanmış oldu.