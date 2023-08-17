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Pilot lavaboda hayatını kaybetti, havada korku dolu anlar!

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#Uçak#Pilot#Kalp Krizi
Pilot lavaboda hayatını kaybetti, havada korku dolu anlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 09:41

Florida eyaletinin ikinci büyük kenti Miami'den Güney Amerika'nın Şili ülkesine LATAM havayollarına ait uçak havada trajik bir ölüme sahne oldu.

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The Sun'ın haberine göre uçağın kaptan pilotu 56 yaşındaki Iván Andaur, gece saat 11 civarında rahatsızlandı. Boeing 787'nin tuvaletine giden pilot burada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İki yardımcı pilot acil iniş için uçağı Panama City'deki Tocumen Uluslararası Havaalanına yönlendirirken, uçakta bulunan bir hemşire ve iki doktor 56 yaşındaki Andaur'u kurtarmaya çalıştı.

Pilot lavaboda hayatını kaybetti, havada korku dolu anlar

HAVAYOLUNA ELEŞTİRİ

Kaptan pilot tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmi sadece Isadora olarak açıklanan hemşire, "Ne yazık ki iyi bir resüsitasyon yapmak için gerekli malzemeye sahip değildik. LATAM'ın, tıbbi acil durumlar için protokolünü iyileştirmesi gerekiyor." dedi.

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Yolculardan biri ise yardımcı pilotun kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra uçakta doktor olup olmadığını sorduğunu belirterek, "Pilotun rahatsızlanması nedeni ile acil iniş yapacağımız söylendi. İndiğimizde uçağı acilen tahliye etmemiz söylendi" dedi.

Yolcular Panama City'deki otellere yerleştirildi ve ertelenen uçuş salı günü gerçekleşti.

Pilot lavaboda hayatını kaybetti, havada korku dolu anlar


LATAM'DAN AÇIKLAMA

LATAM Havayolları'ndan yapılan açıklamada uçuş sırasında yolcuların güvenliği için gerekli tüm protokoller uygulandığı belirtildi ve "Tıbbi yardımlara rağmen pilotumuz hayatını kaybetti. LATAM Group olarak bu olaydan derin üzüntü duyuyor ve bu vesileyle çalışanımızın ailesine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

 

 

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#Uçak#Pilot#Kalp Krizi

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