İran'da neler oluyor? | 6 SORU 6 YANIT

İran’ın başkenti Tahran’da,13 Eylül günü Mahsa Amini adlı genç kadın kurallara göre örtünmediği gerekçesiyle ahlâk polisi tarafından gözaltına alınmak istendi. Karakola götürülmeyi kabul etmeyen kadın orantısız şiddetle karşı karşıya kaldı.

Ahlâk polisinin gözaltına aldığı Amini’nin üç gün sonra komaya girerek hayatını kaybettiği haberi büyük infial yarattı. Ardından yapılan soruşturmada, genç kadının kafasına aldığı çok sayıda darbe sonucu hayatını kaybettiği öğrenildiğinde eylemler başladı.

80 KENTE YAYILDI

Tahran başta olmak üzere Kirman, Tebriz, Erdebil, İsfahan, Kazvin, Zincan, Kiş, İlam, Hemedan, Kerec, Meşhed gibi 80’den fazla kente yayılan eylemlerde bugüne kadar 40’ın üzerinde can kaybı olduğu haberleri geldi. Devam eden eylemlerde bu sayının artmasından ciddi endişe duyuluyor.

Bilgi akışının sağlıklı sağlanamamasının nedenlerinin başında hükümetin Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi haberleşme ve sosyal ağları engellemesi ve ülkenin çoğunda internete erişimi yavaşlatması geliyor.

Peki, İran bu sürece nasıl geldi?

Fotoğraflar: AP

1) MAHSA AMİNİ'YE NE OLDU?

Amini, 13 Eylül'de ahlâk polisi tarafından metro çıkışında fark edildi. Başörtüsünü kurallara uygun takmamıştı ve bu nedenle gözaltına alınarak, “kadınlar için yeniden eğitim merkezi”ne götürülmek istendi. Genç kadın polisin gözaltı kararına ısrarla dirense de zorla karakola götürüldü.

İran yayıncı kuruluşunda Amini’nin kendi rızasıyla karakola girdiği görüntüler servis edilse de bu görüntüler başta ailesi olmak üzere kimseyi tatmin etmedi. Amini ailesi "gerçek" görüntülerin kendilerine teslim edilmesini istediğinde, ülkenin hemen her yerinde sokak eylemleri başladı.

Başına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan ve komaya giren genç kadın, 16 Eylül günü yaşam mücadelesini kaybettiğinde haber ajansları, Amini’nin polis karakolunda kalp krizi geçirdiğini söyledi. Bazı haber kanalları ise genç kadının sağlık durumunun zaten kötü olduğunu ve çocukluktan kalma bir beyin tümörünün nüksederek hayatını kaybettiğini ileri sürüyordu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Amini'nin komaya girmesinin ardından İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye resmi soruşturma emri verdi. Reformist politikacı Mahmud Sadıki ise bu olayın acilen açıklığa kavuşturulmasını istediklerini söyledi.

2) EYLEMLER NE ZAMAN VE NASIL BAŞLADI?

16 Eylül’de Amini’nin ölüm haberi duyulduğunda, artan baskılardan ve ekonomik krizden ve yaratılan kasvetli havadan bıkan yüzbinlerce İranlı sokaklara akın etmeye başladı.

Sakkız ve Senendec’de hükümetin protestocuları dağıtmak için uyguladığı şiddete karşılık, gösteriler kısa zamanda tüm ülkeye yayıldı. Sadece halk değil, siyasi partiler ve önde gelen aktivistler de harekete geçti; 19 Eylül Pazartesi itibarıyla genel grev ilan edildi.

Hükümeti destekleyenler de kısa zamanda sokaklara döküldü.

Sertliğin giderek arttığı protestolarda, Norveç merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü, 40’ın üzerinde protestocunun hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını ve onlarca kişinin tutuklandığını bildirdi.

Devlet destekli haber ajansı Tasnim ise göstericilerin şiddete başvurduğunu öne sürdü ve polis karakollarının, Devrim Muhafızları güçlerinin hedef alındığını açıkladı.

3) SOSYAL MEDYA YASAĞINI MUSK MI DELECEK?

İran hükümeti, protestolara ilişkin fotoğraf ve videoların internette yayılmasını, dünyanın önde gelen haber ajanslarına ulaşmasını engellemek için önce Sakkız ve Senendec şehirlerinde internet erişimini birkaç günlüğüne kısıtlama yoluna gitti.

Protestoların İran geneline yayılmasıyla birlikte ise hükümet çareyi tüm ülkenin internetini kesmekte buldu. Bu kararın ardından ABD’den sürpriz bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İranlılar için internet özgürlüğünü ve özgür bilgi akışını sağlamak amacıyla SpaceX'in icra kurulu direktörü Elon Musk’ın uydu internet hizmeti Starlink'i İran'da hizmete sokabileceğini açıkladı.

Starlink is meant for peaceful use only