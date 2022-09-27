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Avrupa'yı korkutan sızıntılar! Enerji sektörü alarma geçti...

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#Danimarka#RUSYA#Kuzey Akım 2
Avrupayı korkutan sızıntılar Enerji sektörü alarma geçti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 10:23

Dün, Kuzey Akım 2 boru hattındaki basıncın gizemli bir şekilde düşmesi sonrası harekete geçen Avrupalı yetkililer boru hattında bir sızıntı olduğunu duyurdu. Bugün Danimarka'dan gelen açıklamada  Kuzey Akım 1 boru hattında da benzer bir sızıntı keşfedildiği duyuruldu. Ülke enerji sektörünü alarma geçirdi, elektrik ve doğalgaz sektörleri için için üst düzey hazırlıklar yapılıyor. Peki sızıntıların gaz tedarikine herhangi bir etkisi olacak mı? İşte dikkat çeken detaylar...

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı sonrası Rusya ve Batı arasındaki gerilim giderek yükseliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın kendilerine uyguladığı yaptırım kıskacına misilleme olarak kıtaya giden gazı önemli ölçüde keserken, Avrupa doğalgaz kıtlığı ve yükselen fiyatların gölgesinde çetin bir kışa hazırlanıyor.

GİZEMLİ DÜŞÜŞ KORKUTTU

Dün Kuzey Akım 2 boru hattındaki basıncın bir anda 105'den 7'ye düşmesi yetkilileri alama geçirdi. Gizemli düşüş sonrası ilk açıklama Almanya'dan geldi. Almanya Ekonomi Bakanlığı, basınç düşüşünün nedeni hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını ve incelemelerin devam ettiğini duyurdu. 

Avrupayı korkutan sızıntılar Enerji sektörü alarma geçti...

DANİMARKA DUYURDU: SIZINTI VAR

Konuya ilişkin net açıklama başka bir Avrupa ülkesi Danimarka'dan geldi. Danimarka, Baltık Denizi'nde Rusya'dan doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı olduğu ve deniz trafiğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Boru hattının geçtiği Bornholm Adası yakınlarında 9 kilometrelik bir girişe yasak alan oluşturulduğu açıklandı.

BUGÜN 2 SIZINTI DAHA TESPİT EDİLDİ! ENERJİ SEKTÖRÜ ALARMA GEÇTİ

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Danimarka Enerji Bakanlığı dün yaptığı açıklamada şu anda çalışmayan boru hattındaki basınç düşmesi ihbarını aldıktan sonra harekete geçildiğini belirtirken bugün gelen son açıklamada Kuzey Akım 1'de de benzer şekilde iki sızıntı olduğu belirtildi.

Danimarka iklim ve enerji bakanı AFP'ye yaptığı açıklamada, enerji sektörünün alarma geçtiğini ve doğalgaz ve elektrik için üst seviyede hazırlıklar yapıldığını belirtti.

ŞİRTTEN AÇIKLAMA: '2A HATTINDA HIZLA BASINÇ DÜŞMESİ OLDU'

Hattı işleten Nord Stream 2 AG şirketi, basınçtaki azalmanın gece meydana geldiğini açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada "Nord Stream 2 A hattında hızla basınç düşmesi oldu" denildi ve konunun araştırıldığı vurgulandı.

Şirketin çoğunluk hissesi Rus hükümetine ait doğalgaz devi Gazprom'un.

Avrupayı korkutan sızıntılar Enerji sektörü alarma geçti...

GAZ TEDARİKİNE ETKİSİ OLACAK MI?

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Danimarka Enerji Bakanlığı "Sızıntının yasaklı bölge dışında güvenlik riski yok. Olayın Danimarka'nın gaz tedarikine herhangi bir etkisi olması beklenmiyor" denildi.

Kuzey Akım 2 hattı, Rusya'dan Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz taşınması için yapılmış, ancak milyarlarca euroluk proje Rusya'nın Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra durduruldu.

Ancak boru hattında daha önceden pompalanmış doğalgaz bulunuyor ve büyük miktarlarda gazın atmosfere salınmasından korkuluyor.

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ÖNCEKİ SIZINTI TAMİR EDİLMİŞTİ

Paralel boru hattı Kuzey Akım 1 de birkaç hafta kapalı kaldı. Gazprom daha önceki bir sızıntının tamir edildiğini söyledi.

Avrupa Birliği, Rusya'yı doğalgaz tedarikini Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'ya şantaj yapmak için kullanmakla suçluyor. Moskova ise bunu reddediyor.

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Ukrayna'nın işgalinden bu yana enerji fiyatlarında büyük artış oldu ve tedarik sorunu yüzünden fiyatların daha da artabileceği söyleniyor.

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#Danimarka#RUSYA#Kuzey Akım 2

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