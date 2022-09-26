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İran’da hükümet yanlılarından destek yürüyüşü

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#İran#Protesto#Mahsa Amini
İran’da hükümet yanlılarından destek yürüyüşü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 01:52

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere tepki olarak başkent Tahran’da hükümet yanlıları sokaklara döküldü.

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere tepki olarak başkent Tahran’da hükümet yanlıları sokaklara dökülerek, “Kahrolsun İsrail” ,“Polisimin yanındayım” ve “Kadının tesettürü yaşamdır, örtüsü özgürlüktür” sloganları attı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından “ahlak polisi” ve “zorunlu başörtüsü” uygulamasına karşı ülke genelinde başlayan protestolar 9. gününde devam ediyor. Giderek büyüyen gösterilere karşı bugün ikinci kez Tahran’da binlerce kişi bir araya gelerek, hükümete destek gösterileri gerçekleştirdi.

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Hükümet yanlısı sloganlar atan göstericiler ellerinde ”Kahrolsun Fitneciler” ve “Kahrolsun İsrail” yazılı pankartlar taşıyarak İnkılap Meydanı'na yürüdü.

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GÖSTERİLERDE 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

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#İran#Protesto#Mahsa Amini

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