İngiltere'de Hz. Muhammed karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı

Pazartesi günü yaşanan olayın ardından okulun önünde toplanan veliler, protesto gösterisi düzenledi. Bazı eylemciler, öğretmenin işine son verilmesini talep etti.

Okul Müdürü Gary Kibble, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, yaşananlardan dolayı "tartışmasız bir şekilde özür dilediğini" belirtti.

Kibble, öğretmenin de "en içten özürlerini dile getirdiğini" ve olayla ilgili açılan soruşturma süresince askıya alındığını söyledi.

İNGİLTERE EĞİTİM BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, gerçekleştirilen protestolara ilişkin dün yaptığı açıklamada, ''bu yaşananlar kabul edilemez, Öğretmenleri tehdit etmek veya sindirmek ise asla kabul edilemez. Bu tip sorunlar ortaya çıktığında okul ile velilere diyalog yoluna gitmelerini tavsiye ediyoruz. Protestolar derhal sona erdirilmelidir'' ifadelerini kullandı.

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