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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 20:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı

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Son dakika haberi: Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı
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Son dakika haberine göre; Belçika'da bir ilkokul öğretmeni Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürünü öğrencilere gösterdiği için görevden alındı.

Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel'in Molenbeek bölgesindeki bir ilkokul öğretmeni 6. sınıf öğrencilerine tabletinden karikatürü gösterdi.

Çocukların derste olanları ailelerine anlatmaları üzerine bazı aileler okul yönetimine durumu aktardı. Olayın okulun bağlı olduğu Belediyeye iletilmesinin ardından öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, öğretmenin karikatürü gösterdiği için değil, 10 yaşındaki çocuklara açık saçık görsel gösterdiği için görevden alındığını söyledi

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