İngiltere parlamentosunda tecavüz skandalı! ‘Bize onun adını verin’

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Tecavüz şüphesiyle tutuklanan Muhafazakâr Parti milletvekiliyle ilgili fırtına, adamın dün gece kefaletle serbest bırakılmasıyla birlikte adeta bir kasırgaya dönüştü.

50 yaşlarında olduğu bilinen adama Avam Kamarası'ndan uzak durması söylendi.

Ancak adamın herhangi bir siyasi yaptırımla karşılaşmamış olması ülke vicdanında büyük yaralar açtı ve tartışmalara yol açtı. Özellikle İşçi Partisi milletvekilleri iktidar üzerinde baskı yaratarak suçlanan vekilin adının açıklanmasını istiyor.

İngiltere'de iktidar partisi zor günler geçiriyor

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan bu kimliği belirsiz politikacı hakkında karar alınmaması onun hâlâ seçmenlerle toplantı yapabileceği, yasaları oylayabileceği ve parlamentoya katılabileceği anlamına geliyor.

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Dün milletvekilleri, Avam Kamarası Sözcüsü tarafından uyarıldı ve Avam Kamarası'ndaki sözlerinin olası iftira suçlamasıyla karşılaşmaması için milletvekilinin adını açıklamamaları istendi.

Sir Lindsay Hoyle konuyla ilgili şunları söyledi:

“Soruşturma devam ederken, ilgili üyenin adının verilmesine yönelik herhangi bir girişim de dahil olmak üzere, buna daha fazla atıfta bulunulmasının tamamen uygunsuz olacağına inanıyorum.”

İddia edilen suçların 2002 ile 2009 yılları arasında gerçekleştiği açıklandı ve The Telegraph gazetesi sanık milletvekilinin iddia edilen kurbanla ilk kez kurban18 yaşından küçükken tanıştığının anlaşıldığını yazdı.

Boris Johnson önümüzdeki günlerde, tecavüzle suçlanan vekilin adını açıklamak zorunda kalabilir...

SUÇLAR 2002-2009 YILLARI ARASINDA İŞLENMİŞ

Milletvekili 2002 ve 2009 yılları arasında Londra'da işlendiği iddia edilen suçlardan tutuklandı. Bunlar arasında tecavüz, uygunsuz saldırı, cinsel saldırı, bir güven konumunun kötüye kullanılması ve kamu görevinde görevi kötüye kullanma gibi suçlar var.

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Vekil daha fazla sorgulama yapılmadan kefaletle serbest bırakıldı. İktidar partisinin iç disiplin denetçisi Chris Heaton-Harris, söz konusu milletvekilinden Avam Kamarası'ndan uzak durmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakâr bir meslektaşının tutuklanmasından 'çok, çok endişeli' olduğunu, ancak isminin verilip verilmeyeceğine polisin karar vereceğini söyledi. Truss zanlının kimliğini bilmediğini söyledi ve son iddiaların Avam Kamarası kültürünün 'daha fazla değişmesi' gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Parlamenter işçileri temsil eden sendikalar da milletvekilinin Westminster Sarayı'na girmesinin yasaklanması gerektiğini söyledi ve seçmenlerinin bu milletvekilinin adını bilmesinin gerektiğinin altını çizdi.

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İLK SKANDAL DEĞİL

Eski Muhafazakar milletvekili Imran Ahmad Khan, bir çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum edildikten sonra bu ayın başlarında Avam Kamarası'ndan ayrılmıştı.

Ülkede son yıllarda birçok skandal açığa çıkmış, bu da siyasetçilerin kâbus dolu günler geçirmesine neden olmuştu

David Warburton ise cinsel taciz ve kokain kullanımı iddialarının ardından zor günler yaşamıştı.

Neil Parish de Avam Kamarası’nda pornografi izlediğini kabul ettikten sonra bu ay Tiverton ve Honiton bölgeleri adına yürüttüğü Muhafazakar milletvekilliği görevinden çekildi.