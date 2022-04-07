İngiltere'de 'Rus casus' skandalı!

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaş tüm hızıyla sürerken İngiltere'de casusluk krizi yaşanıyor.

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği'nde görev yapan bir güvenlik görevlisi, Rusya hesabına casusluk yapmakla suçlanıyor.

57 yaşındaki David Ballantyne Smith'in bugün mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

Güvenlik görevlisi Ekim 2020- Ağustos 2021 arasında işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili olarak 10 Ağustos'ta Alman polisi tarafından tutuklanmıştı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı İngiltere'ye sınırdışı edilen Ballantyne'a Rus devletine faydalı bilgileri toplama ve iletmeyle ilgili dokuz farklı suçlama yöneltildiğini açıkladı.

Söz konusu suçlamaların 1911 tarihli Resmi Sırlar Yasası'na dayandırıldığı belirtiliyor.

Smith'in Rusya'ya İngiltere'ye ait hangi sırları sağladığına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.