İngiliz hükümetinde bir skandal daha! Boris Johnson'ın 'pizza partisi' yaptığı ortaya çıktı

Haberin Devamı

Adı açıklanmayan kaynaklardan sızan haberlere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs karantinası uygulanan 2020 yılının mayıs ayında başbakanlık konutunda düzenlenen bir pizza partisine katıldı

Kaynakların iddiasına göre, Boris Johnson geçen yıl Mayıs ayındaki ilk sokağa çıkma yasağı uygulaması sırasında Downing Street'teki başbakanlık konutunda verilen bir partide personele katıldı. Bu olay ise aylarca yürürlükte kalan kuralların bizzat kuralları koyanlar tarafından bozulmuş olması tartışmaları alevlendirdi.

İngiltere merkezli Guardian ve Independent gazeteleri tarafından yürütülen ortak bir soruşturmada, başbakanın 15 Mayıs 2020'deki sözde 'sosyal toplantıda' personelle yaklaşık 15 dakika geçirdiği ve konuttaki bir yardımcıya “koronavirüsü yenmek için” bir içkiyi hak ettiklerini söylediği ifade edildi.

Kaynaklar, o gün düzenlenen bir basın toplantısını takiben yaklaşık 20 personelin şarap içip pizza yediğini, bazılarının ofislerde olduğunu ve 10 kadar personelin de bahçede bir arada olduğunu iddia etti. Bazı personellerin ise akşama kadar içki içtiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Oysa o zamanki kurallar, farklı hanelerden sadece iki kişinin 2 metre mesafede ve sadece dışarıda buluşmasına izin veriyordu. O akşamın erken saatlerinde, dönemin Sağlık Bakanı Matt Hancock, insanları mümkün olduğunca evde kalmaya çağırmış ve kurallara uymalarını, ailelerine göz kulak olmalarını ve iyi havalarda risk almamalarını istemişti.

Öte yandan polis teşkilatından yapılan açıklamada iktidardaki Muhafazakar Parti'den Londra Belediye Başkanı Adayı Shaun Bailey ve seçim kampanyası müdürü Ben Mallet'in de dahil olduğu bir grup kişinin yine izinsiz toplantılara katılıp koronavirüs kısıtlamaları telimatlarına karşı geldikleri için sorgulanacakları belirtildi.

İddialara göre dönemin Sağlık Bekreteri Hancock'un da Londra'da bazı kısıtlamaların ilk gevşetildiği ve güzel havanın da etkisiyle bir "kutlama" havasının ağır bastığı o gün, söz konusu toplantıda görüldüğü aktarıldı.

Hem Johnson hem de Hancock'un personel ve yardımcılar içerken kısa bir süre orada oldukları iddia edilse de, kendilerinin içtiğine veya geç saatlere kadar orada olduklarına dair bir ipucu bulunmuyor.

Hancock'un bir sözcüsü, kaynakların iddialarının doğru olmadığını söyledi. Sözcü, "Yaklaşık 17.53'te biten basın toplantısından sonra Matt Hancock kendi ekibine bilgi verdi, ardından başbakandan bilgi almak için başbakanlık konutunun bahçesine gitti. Oradan 18:32'de ayrıldı ve Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı'na geri döndü" dedi.

Haberin Devamı

İddialar, geçen kış tecrit ihlal edilen partilerin ayrıntılarını veren raporlardan afallayan ve hiçbir kuralın çiğnenmediği konusunda ısrar ettiği için alay konusu olan Johnson'a bir darbe daha vurdu.

Söz konusu partilerin arasında, Londra'daki tüm kapalı mekanlarda sosyalleşmenin yasak olduğu 18 Aralık 2020'de konut personelinin düzenlediği bir Noel bir partisinin de olduğu iddia edildi.

Başbakanlık olayı yalanladı, ancak dört gün sonra olay hakkında şaka yapan konut yetkililerinin video görüntüleri ortaya çıkmasıyla durum değişti. Johnson'ın eski basın sekreteri Allegra Stratton, gelen tepkinin ardından görevinden istifa etti.

Haberin Devamı





BORİS JOHNSON'A DARBE

İngiltere'nin Kuzey Shropshire bölgesinde perşembe günü yapılan ara seçimde Başbakan Boris Johnson'ın partisi olan Muhafazakar Parti 200 yıllık seçim kalesini kaybetti.

İngiltere'nin Kuzey Shropshire bölgesinde lobi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifa etmek zorunda kalan Muhafazakar Parti Milletvekili Owen Paterson'ın görevden ayrılmasıyla beraber, vekillik görevi için yapılan seçimi Liberal Demokrat Parti'den Helen Morgan kazandı. 1830'lardan bu yana İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisi olan Muhafazakar Parti'nin liderliğindeki Kuzey Shropshire'da Muhafazakar Parti, yaklaşık 200 yıllık iktidarın ardından seçimi kaybetti.

Haberin Devamı

Geçen yıl Noel zamanı Başbakanlık'ta verilen partilerde hükümetin kendi Covid önlemlerini ihlal ettiği eleştirilerine hedef olan Boris Johnson geçen hafta da Avam Kamarası'nda yeni önlemler için yapılan oylamada partisinden yaklaşık 100 milletvekilinin karşı oy kullanmasıyla epey yıpranmıştı.

Muhafazakar Parti milletvekillerinden Roger Gale, Johnson için "(pub kapanmadan önce sipariş verilen) son içkileri söyleme zamanının geldiğini" kaydetti.