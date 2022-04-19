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Herkesin nerede olduğunu merak ettiği Şoygu'dan yeni açıklama

#Sergey Şoygu#RUSYA#Ukrayna
Herkesin nerede olduğunu merak ettiği Şoygudan yeni açıklama

Sağlık durumuna ilişkin endişelerin arttığı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın operasyonu ile Doğu Ukrayna'yı özgürleştirmeye çalıştığını iddia etti.

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Sağlık durumu ile ilgili endişeler süren ve hakkında her gün ilginç iddialar ortaya atılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün bir açıklama yaparak Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi.

Şoygu açıklamasında Rusya'nın operasyonu ile Doğu Ukrayna'yı özgürleştirmeye çalıştığını belirterek  "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini özgürleştirme planımızı kademeli olarak uyguluyoruz" dedi.

BATI OPERASYONU UZATMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

Açıklamasında Batı'yı Kiev'e silah vererek çatışmayı uzatmakla suçlayan Şoygu, "ABD ve diğer Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu uzatmak için her şeyi yapıyor" dedi.

ŞOYGU NEREDE? İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Rusya Savunma Bakanı Şoygu gerek Putin’in yakın dostu olması gerekse Ukrayna savaşındaki önemli rolü nedeniyle göz önünde olan bir figürdü. Ancak bakanın bir süredir ortalarda gözükmemesi hakkında pek çok iddia ortaya atılmasına neden oldu.

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ESKİ GÖRÜNTÜLER KULLANILIYOR İDDİASI

Şoygu'nun bir kalp krizi geçirdiği, Putin tarafından zehirlendiği ve savaşı Rusya'dan uzakta bir sığınakta yönettiğine dair iddialar hala konuşulurken Rus bakan kameralar önüne çıkmadan yazılı açıklama yapmakla yetiniyor.

Son olarak Mart ayının ortalarında Putin'in katıldığı bir Zoom toplantısında görüntülenen Şoygu'nun kayıtlarının eski görüntüler olduğu iddia edilmişti.

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PESKOV: MEDYAYA AZ ZAMAN AYIRIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendisine Şoygu'nun nerede olduğu sorulduğunda, savunma bakanının medyaya daha az zaman ayırmasının anlaşılabilir olduğunu söylemişti.

SERGEY ŞOYGU KİMDİR?

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu savaşın başlamasından beri gelecekte Putin'in yerini alabilecek isimlerden biri olarak anılıyor.

Savunma Bakanı’nın askeri bir geçmişi yok; 90’lı yılların sonunda Acil Durumlar Bakanı olan Şoygu, birçokları için kariyer ölümü olabilecek bu görevin altından başarıyla kalktı. Bu görev sırasında kollarını sıvayıp her yere koşması; kurbanların ailelerini teselli etmekten elleriyle yıkıntıları kazıyıp yaralı çıkarmaya kadarki tüm çabaları onu adeta bir halk kahramanı yaptı.

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Soygu aslen işlevsiz olduğu bilinen Acil Durumlar Bakanlığı'nı Rusya'daki en verimli, güvenilir ve hatta dürüst devlet dairelerinden biri haline getirdi.

Herkesin nerede olduğunu merak ettiği Şoygudan yeni açıklama

Bu başarısı sonrası Şoygu 2012 yılında daha sıkıntılı bir durumda olan, bölünmüş, hoşnutsuz savunma bakanlığına atandı. Şoygu burada da reformu yeniden ilerletmeyi ve hem askerlerin hem de generallerin sadakatini kazanmayı başardı. Uzun süreli bir arkadaşlık süreci olmadan Putin'in yakın çevresine girmeyi başaran tek kişi olmakla kalmayan Şoygu aynı zamanda kan dökmeden Rus siyasetinin etobur dünyasında yükselmeyi başardı.

Ukrayna savaşındaki mevcut rolüne rağmen pragmatik bir milliyetçi gibi görünen Şoygu'nun,2014'deki Kırım'ın ilhakını Putin'in yakın çevresinden desteklemeyen tek isim olduğu uzun süredir konuşuluyor. 

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#Sergey Şoygu#RUSYA#Ukrayna

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