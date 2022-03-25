Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ilgili şüpheler sürüyor... Yayınlanan görüntüler eski mi?

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde bir ay geride kalırken Rusya Devlet Başkanı Putin hala istediğini elde etmiş değil. Ukrayna'daki ilerleyişin başarısızlığı arkasında bir çok soru işareti bırakırken Rus komutan ve istihbarata görevlilileri ile ilgili iddialar da havada uçuşuyor.

Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere istihbaratına sızması, Rus birliklerinin sahada yaşadığı aksilikler ve cephedeki büyük kayıplar nedeni ile Rus Lider Putin'in öfkeli olduğu bazı generalleri görevden aldığı bazı kritik isimleri ise hapse attığı uzun süredir konuşuluyor.

12 GÜNDÜR KAYIPTI

Tüm bu süreç içinde en çok konuşulan isimlerden birisi de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu. Ukrayna işgalinde sahadaki askeri operasyonlardan sorumlu Şoygu yaklaşık 12 gündür ortalıkta görünmüyordu.

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun birden ortadan kaybolmasının sebebinin yaşadığı ciddi kalp sorunları olduğu iddia edilmişti.

Sık sık ekranlarda görünen Şoygu’nun bir anda ortalıktan kaybolması beraberinde spekülasyonlar getirirken, birçok kişi Şoygu’nun, Ukrayna’daki başarısızlık nedeniyle Putin tarafından görevden alındığını öne sürmüştü. Bazı kişiler ise Şoygu’nun hasta olduğu iddia etmişti.



KIZI UKRAYNA RENKLERİ İLE POZ VERDİ

Putin'in sızdırılan askeri planlar ve darbe söylentileri nedeniyle Şoygu'yu bir süredir göz hapsine aldığı biliniyordu. Tam da bu noktada, hakkındaki iddialar ayyuka çıkmışken Şoygu'nun 31 yaşındaki kızı Ksenia, internette yayınlanan bir fotoğrafta Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleri ile poz verdi.

Hem dünya medyası hem de Rus medyası bakanın kızının bu hamlesinin Putin-Şoygu arasındaki gerilime tuz biber olduğunu yazdı.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 31 yaşındaki küçük kızı Ksenia.

ORTAYA ÇIKTI AMA GÖRÜNTÜLER ŞÜPHE UYANDIRDI

Tüm bu spekülasyonların ardından Şoygu, Putin’in düzenlediği Güvenlik Konseyi Toplantısı’na katıldı. Önceki toplantıların tümü baştan sonra Rus medyası tarafından yayınlanırken, dün yapılan toplantının sadece bir kısmı yayınlandı.

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Yayınlanan videoda diğer tüm yetkililer net bir şekilde ekranda görünürken Şoygu'nun görüntüleri şüphe uyandırdı. Videoda Rus bakan görünmeden önce ekran kısa bir süre kararıyor ve görüntü bir kaç saniye sallanıyor.





Медийное появление Шойгу на совещании у Путина pic.twitter.com/BVmb22CG5c — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2022

ESKİ VİDEO MU KULLANILDI?

Kremlin'in paylaştığı videonun ses içermemesi ve Şoygu'nun şüpheli görüntüleri videoda eski görüntülerin kullanıldığı iddialarına neden oldu.

Kremlin bugün Batı medyası tarafından Putin'in askeri planlarını sızdıranlarla ilgili başlattığı cadı avı sonrası ortadan kaybolan Şoygu'nun eski görüntülerini kullanıp, halkı kandırmakla suçlandı.

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PESKOV: MEDYAYA DAHA AZ ZAMAN AYIRMASI ANLAŞILABİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce kendisine Şoygu'nun nerede olduğu sorulduğunda, savunma bakanının medyaya daha az zaman ayırmasının anlaşılabilir olduğunu söylemişti.

Peskov, Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından Rus basına yaptığı açıklamada Şoygu’nun Putin’e operasyonlar ile ilgili rapor sunduğunu söyledi. Peskov, “Savunma Bakanı Soygu, özel askeri operasyonun ilerlemesinin yanı sıra insani yardımların sağlanması, kurtarılmış bölgelerde hayati altyapıyı restore etmek ve güvenliğin sağlanması gibi konularda rapor verdi” dedi.





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Rus savunma bakanı Sergey Şoygu uzun yıllar boyunca Putin'in 'sağ kolu' olarak tanındı. Askeri geçmişi olmayan Şoygu, 90’lı yılların sonunda Acil Durumlar Bakanı olarak atandı. Bu görev sırasında kollarını sıvayıp her yere koşması, elleriyle yıkıntıları kazıyıp yaralıları çıkarması onu adeta bir halk kahramanı haline getirdi.

Ukrayna savaşındaki mevcut rolüne rağmen pragmatik bir milliyetçi gibi görünen Şoygu, Putin'in yerine geçebilecek isimler arasında gösteriliyor.

Soygu aslen işlevsiz olduğu bilinen Acil Durumlar Bakanlığı'nı Rusya'daki en verimli, güvenilir ve hatta dürüst devlet dairelerinden biri haline getirdi. Bu başarısı sonrası 2012 yılında daha sıkıntılı bir durumda olan, bölünmüş, hoşnutsuz savunma bakanlığına atandı.

Şoygu burada da reformu yeniden ilerletmeyi ve hem askerlerin hem de generallerin sadakatini kazanmayı başardı. Uzun süreli bir arkadaşlık süreci olmadan Putin'in yakın çevresine girmeyi başaran tek kişi olmakla kalmayan Şoygu aynı zamanda kan dökmeden Rus siyasetinin etobur dünyasında yükselmeyi başardı.