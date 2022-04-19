Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Donbass savaşı başladı! Ukrayna açıkladı: Kritik bölge el değiştirdi

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Ukrayna'da haftalardır süren savaş yeni bir aşamaya girdi. Günlerdir beklenen Donbass savaşı başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus ordusunun fiili olarak Donbass bölgesine bu taarruz başlattığını duyurdu. Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas taarruzuna başladıkları söylenebilir. Tüm Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda.'

Rus birliklerine karşı direnişin süreceğini ve toprak vermenin söz konusu olmadığının altını çizen Ukrayna lideri, 'Ukrayna’ya ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Tüm savaşçılarımıza, Donbass, Mariupol'daki tüm kahraman şehirlerimize ve ayrıca Harkov Bölgesi’ndeki eli silah tutan tüm şehirlerimize minnettarım' ifadelerini kullandı.

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RUSYA'YA DARBE: KRİTİK BÖLGE EL DEĞİŞTİRDİ

Rusya'nın büyük bir askeri güç ile saldırdığı bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu karşı tarruza geçerek bölgedeki üç kasabayı Rus güçlerinden geri aldı.

Harkiv'in çevresinde bulunan kasabaların Rus ikmalinde kilit öneme sahip olduğu ve bu nedenle stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

İngiliz basınında yer alan haberler göre, kurtarılmış kasabalardan biri olan Bazaliyaka, Rusya'nın güçlerini ikmal etmek için kullandığı önemli bir tedarik yolunda olduğundan, Ukrayna'nın son hamlesi bu plana bir darbe indirebilir.

Donbass'a yönelik saldırı Rusya'nın Kiev kuşatmasındaki başarısızlığının ardından uzun zamandır bekleniyordu.

DONBAS PUTİN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Rus ordusu Kiev'den çekildikten sonra tüm gücü ile ülkenin doğusuna saldırmaya hazırlanıyor. Peki Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi Putin için neden önemli?

Rus yetkililer, Ukrayna'nın doğusundaki, Rusya destekli ayrılıkçıların işgalden önce geniş topraklara sahip olduğu Donetsk ve Luhansk'a atfen Donbass bölgesinin 'tamamen kurtarılmasına' odaklanacaklarını söylemişti.

Batılı yetkililer, Rusya'nın Donbas bölgesindeki asker sayısını iki, hatta üç katına çıkarmasını beklediklerini söylüyor.

Bölgeden gelen haberler ve uydu fotoğrafları da Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod, Voronezh ve Rostov bölgelerinde yığınak yaptığına işaret ediyor.

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Takviye güçler, Ruslar'ın güneyden ilerlemesini desteklemek için Harkov bölgesine de gönderiliyor. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre İzyum'dan Slovyansk'ta ilerleyip, Ukrayna güçlerini çembere almayı umuyorlar.

Rusya lideri Vladimir Putin Donbass dediğinde, Ukrayna'nın eski kömür ve çelik üreten bölgesine atıfta bulunuyor.

NATO da, Rus güçlerinin güney kıyılarında Donetsk'in batısından Kırım'a dek uzanan bir kara kara köprüsü kurmaya çalışmasını bekliyor.

Rusya lideri daha önce birçok kez, Ukrayna'nın doğuda soykırım yaptığını ileri sürmüş, ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.

Savaş başladığında, doğu bölgelerinin üçte ikisi Ukrayna'nın elindeydi. Geriye kalanıysa sekiz yıl önce başlayan savaş sırasında Rus destekli devletçikler kuran ayrılıkçıların elindeydi.

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PUTİN'İN 9 MAYIS PLANI

İşgalden hemen önce, Putin iki bölgenin tümünü Ukrayna'dan bağımsız ilana etmişti. Rusya bu bölgeleri ele geçirebilirse, Putin savaştan bir başarı elde etmiş olacak.

Bu başarı 9 Mayıs'tan önce gelirse, 9 Mayıs'ta Naziler'in 1945'te yenilmesinin yıldönümünde bunu kutlayabilecek.

Geçtiğimiz saatlerde Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yetkililer, Rus tanklarının yeni bir saldırı için ilerlemeye başladığını söylemişti.

Rusya'nın halen Donbas'ta yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. Bu sayının iki hatta üç katına çıkması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a vermişti.

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Dvornikov daha önce Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarını yönetmişti ve komutasındaki askerlerin sivillere ait bölgeleri bombaladığı biliniyor.