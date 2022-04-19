Moskova Belediye Başkanı duyurdu: Yüzbinlerce kişiyi bekleyen tehlike...

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası ABD ve Avrupa'dan peş peşe gelen yaptırım kararlarına rağmen savaş kararından vazgeçmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada "Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz. Batı yaptırımları sonunda dönüp kendini vurdu" iddiasına bulunsa da ülkenin Başkenti Moskova'dan gelen haberler çok farklı bir tabloya işaret ediyor.

YÜZBİNLERCE KİŞİYİ BEKLEYEN TEHLİKE

Yaptırım kararlarının yanı sıra birçok yabancı şirketin çekilme kararı aldığı ülkede yüzbinlerce kişi işini kaybetme riski ile karşı karşıya. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte işini kaybedenlere 3,6 milyar ruble yani yaklaşık 38 milyon Euro mali destek sağlanmasını öngören yardım planının kabul edildiğini duyurdu.



Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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MOSKOVA'DA 200 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Destek paketinin faaliyetlerini durduran yabancı şirketlerde çalışan vatandaşlara yönelik olduğunu duyuran Sobyanin,"Tahminlerimize göre 200 bin kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya” dedi.

3 İLAÇ FABRİKASI KURULACAK

Belediye başkanının açıkladığı yeni programın 58 binden fazla insana destek vermesi beklenirken işinden olan insanlar için belediyelerde de kadro açılacak.

Belediyenin işini kaybedenleri farklı yöntemlerle desteklemeye devam edeceğini belirten Sobyanin, yurt dışından gelen ithalatın kısıtlanması üzerine başkentte üç ilaç fabrikası inşa edileceğini duyurdu.

Sobyanin'in açıklaması Moskova'nın uzun bir kriz listesi ile baş etmeye çalıştığını ortaya koydu. Şehir yetkilileri önümüzdeki iki hafta içinde başkentin ilaç stokunu ithalat olmadan nasıl sürdüreceğini ve konaklama endüstrisini nasıl ayakta tutacağını tartışacak.

BİRÇOK YABANCI ŞİRKET ÇEKİLMİŞTİ

Ukrayna savaşının başlaması ile Batı'nın Rus bankaları ve oligarklara darbe vuran yaptırımların yanı sıra birçok dünyaca ünlü marka da üzerlerindeki baskıya dayanamayarak Rusya'dan ayrıldıklarını duyurmuştu. Starbucks, Pizza Hut ve KFC gibi zincir restoranlar ülkedeki şubelerini kapatırken ile Coca Cola ve Pepsi gibi sembolik markalar da ülke ile bağlarını tamamen kopardı.

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Yale School of Management'a göre, Rusya'daki faaliyetlerini durduran şirketlerin sayısı 750'yi buluyor. Bu şirketlerden bazıları ne kadar süreceği belirsiz olsa da Rus işçilerine ödeme yapmaya devam etme sözü verdi.

PUTİN YAPTIRIMLARIN İŞE YARAMADIĞINI İDDİA EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün hükümet ve ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları değerlendirerek bu çabaların başarısız olduğunu savundu. Putin konuşmasında “Son dönemde ekonomi için en önemli olumsuz faktörün, Batılı ülkelerden gelen yeni yaptırım baskısı olduğu aşikar. Hesapları, ülkemizdeki mali ve ekonomik durumu hızla baltalamak, piyasalarda paniğe ve bankacılık sisteminin çökmesine neden olmak ve mağazalarda büyük çaplı ürün açığına yol açmaktı. Fakat Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.