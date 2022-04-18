Rusya Savunma Bakanı nerede? Kızının paylaşımı olay yarattı!

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu gerek Putin’in yakın dostu olması gerekse Ukrayna savaşındaki önemli rolü nedeniyle göz önünde olan bir figürdü. Ancak bakanın bir süredir ortalarda gözükmemesi tüm dünyanın dikkatlerini bir anda tekrar bu isme çevirdi.

Mart ayının sonlarına doğru bir anda ortadan kaybolan Şoygu için hasta ya da Putin tarafından görevinden uzaklaştırıldı yorumları yapılmıştı. Birkaç kez kısa video görüntülerinde seçilen bakanın bu görüntülerinin sahte olduğu iddia edilmiş; sonrasında ise bakan gerçekten bir canlı yayında gözükerek hayatta olduğunu kanıtlamıştı.

Daha sonra yapılan açıklamalarda Sergey Şoygu’nun oldukça ciddi bir kalp krizi geçirdiği ve yokluğunun sebebinin bu olduğu söylendi. Ancak bu açıklamalar da kamuoyunun merakını gideremedi.

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66 yaşındaki Şoygu’nun bu sağlık sorununun gerçekte Rus lider Putin’in talimatıyla zehirlenmiş olmasından kaynaklandığını söyleyen kimseler oldu. Bir diğer iddia ise Putin’in en çok güvendiği bakanına Ural Dağları’nda saklanma emri verdiği ve Şoygu’nun buradan çalıştığı yönündeydi.

Bu durum ise bir başka korkuyu harekete geçirdi. Şoygu’nun Ural Dağları’ndaki bu gizli saklanma yerinin bir nükleer sığınak olduğu ve Rusya’nın nükleer güçlerini kullanma amacını gerçekleştirmek için böyle bir emir verildiği söylendi.

Şoygu'nun 31 yaşındaki kızı bir finans uzmanı

Her şey bu kadar belirsizken Şoygu’nun sosyal medya aracılığıyla mesaj paylaşan kızı Knesia ise babasıyla ilgili gizeme gizem katmış oldu.

Telegram kanalı aracılığıyla “Gururum, yol gösteren yıldızım, babacığım… Kızın olmaktan gurur duyuyorum.” sözlerini paylaşan 31 yaşındaki Ksenia Shoigu soru işareti yarattı.

Ksenia Şoygu’nun mesajının babasının kamu hizmetindeki 31. yılını doldurması şerefine atıldığı açıklandı. Mesaj şu şekilde devam ediyordu:

“31 yıldır hükümette! Tam bir yıl önce onun hizmetlerini anlatan bir film çekmiştik. O filme bile sığmayan öyle ilginç hikâyelerle dolu bir ömrü oldu ki…”

Şoygu ile ilgili her şey bir muamma haline geldi...

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Ksenia Şoygu’nun bu sözleri bir kutlama mesajı gibi görünse de durumun açıklanamaz doğası nedeniyle herkes savunma bakanı hakkında bir kez daha şüpheye düştü. Ksenia Şoygu’nun finans uzmanı ve hayır kuruluşlarında çalışan bir gönüllü olduğu biliniyor.

Şoygu son olarak hayatını kaybeden Rus siyasetçi ve yine Putin’in eski bir yakın dostu olan Jirinovski’nin cenazesinde görüldü. Takvimler 8 Nisan’ı gösteriyordu ve o gün ce bakan için ‘zorlukla yürüyor’ yorumları yapılmıştı.

Baba-kız Şoygu'lar bir arada

Kremlin sözcüsü Peskov ise Şoygu’nun yokluğu hakkında konuşurken “Şu an çok önemli işleri var. Biliyorsunuz bir askeri operasyon yürütüyoruz. Sizin karşınıza çıkmak yerine çalışıyor.” sözlerini kullanmıştı.