Harkov'da acı bilanço: Mart ayında vurulan binadan 44 ceset çıkarıldı!

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Rusya sınırına 45 dakikalık uzaklıkta bulunan ve nüfusunun çoğunluğu etnik Rus olan Harkov şehri, iki ülke arasında sekiz yıldır süren yorucu bir gerilimin tam ortasında yer alıyor.

Aynı zamanda Ukrayna'nın en büyük şehirlerinin başında gelen Harkov, Rusya'nın Donbass planının da büyük bir parçası olduğu için savaşta en çok vurulan yerlerin başında geliyor. Harkov'un ayrılıkçıların kontrolündeki doğu bölgelerine erişimi sağlayan karayolunun üzerindeki kritik İzyum kasabasına girmeyi başaran Rusya birliklerinin burada bombalayarak yıktıkları bir binadan tam 44 ceset çıkarıldı.

Harkov'daki yıkımın boyutları çok büyük

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Ukraynalı yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda haftalar önce yıkılan bir binanın enkazında 44 sivilin cesetlerini bulduklarını duyurdular.

MART AYINDA ÖLDÜLER...

Cesetler , şubat ayının sonlarında savaşın başlamasından bu yana sürekli Rus saldırısı altında bulunan Harkov şehrine yaklaşık 120 km uzaklıktaki İzyum'da mart ayında çöken beş katlı bir binada bulundu.

Harkov bölgesel yönetiminin başkanı Oleh Synehubov "Bu, Rus işgalcilerin sivil halka karşı işlediği bir başka korkunç savaş suçudur!" diyerek ölümleri duyuran bir sosyal medya mesajı paylaştı.

Associated Press, İzyum'un şu anda Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının odak noktası olan doğu sanayi bölgesi Donbas'a giden kilit bir rota üzerinde olduğunun altını çizen haberler paylaşmaya devam ediyor.

Açıklamayı yapan Synehubov, binanın nerede olduğunu güvenlik gerekçesiyle özellikle söylemedi. Görevliler kentteki yıkımın ardından böyle çalışıyor...

UKRAYNA RUSYA’YI HARKOV’DA VURUYOR!

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri etrafındaki başarılı geri çekilme hamlesi Moskova için bir utanç kaynağı haline geldi.

Yapılan siyasi yorumlarda “Ukrayna kuvvetleri Rus ordusunu geri püskürterek doğudaki bir dizi köyün kontrolünü geri aldı ve Zafer Bayramı törenleri arifesinde Kremlin'i utandırdı.” ifadesine yer verildi.

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Gözden Kaçmasın Harkov'da sivillere yönelik saldırı görüntüsü ortaya çıktı Haberi görüntüle

Harkov’dan gelen raporlar, Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin ikinci büyük şehrinin kuzey ve doğusundaki birkaç mezrayı ele geçirdiğini ve bunun Rusya için önemli bir ilk hedef olduğunu ortaya koyuyor.

Rusya sınırına çok yakın olan ve savaşta yaşanan en şiddetli çatışmalardan bazılarının odak noktası olan şehir Rusya genelinde 1804'te Rus Çarı I. Aleksandr tarafından kurulan üniversitesi ile ünlü.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü, "Ukrayna kuvvetleri, önümüzdeki günlerde Rus kuvvetlerini Harkov şehrinin topçu menzilinin dışına çıkarabilir" dedi.

RUSYA BİR MÜZEYİ VURDU

Şehrin çoğu şimdi harabe halinde ve analistler Rus ordusunun topçu menzilinden çıkmaya yakın olduğunu söylese de cumartesi günü bir Rus füzesi 18. yüzyıl Ukraynalı-Kazak filozofu Hryhoriy Skovoroda'ya adanmış bir müzeyi vurdu ve yok etti.

Yıkılan evinin yanı başında yaşlı bir Ukraynalı

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Fotoğraflar müzenin yıkılan çatısını gösterdi. Füze saldırısında bir kişi yaralandı.

Ukrayna'nın diğer cephelerinde, Donbas bölgesinde, İzyum kasabası ile Donetsk ve Luhansk oblastları arasında bir "kazan" olarak tanımlanan Mariupol’e odaklanan çatışma ve bombardımanlarsa sürüyor.

İZYUM VE SEVERODONETSK’İN KRİTİK KONUMU

Kuzey Ukrayna'da Harkov’dan 77 mil uzaklıkta bulunan İzyum, Rus ordusuna Ukrayna kuvvetlerini kuşatmak için önemli bir fırlatma rampası sağlayacağı için Donbass bölgesindeki Rus başarısı için hayati önem taşıyor.

Uzmanlar, Rus askerlerinin Severodonetsk kasabası çevresinde ilerleme kaydetmesine rağmen, İzyum çevresindeki Ukrayna direnişinin Rus askerlerini geri püskürttüğünü söyledi.

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Severodonetsk, Ukrayna'nın hala Ukrayna hükümetinin kontrolü altında olan en doğusundaki şehir ve Rusya orayı ele geçirmesi halinde büyük bir askeri başarı kazanmış olacak.

Severodonetsk askeri yönetiminin başkanı Oleksandr Striuk Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şehir neredeyse Rus ve [ayrılıkçı] Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri tarafından kuşatılmış durumda" dedi ve "Şehri yakındaki köylerden geçirmeye çalışıyorlar." bilgisini verdi.

15 bin sivilin hâlâ bu şehirde mahsur durumda olduğu bildiriliyor.