Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Harkov'da sivillere yönelik saldırı görüntüsü ortaya çıktı

#Ukrayna#Harkov#Rusya

Rusya tarafından, Ukrayna’nın Harkov şehrine 15 Nisan’da düzenlenen bombalı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus ordusunun 15 Nisan'da düzenlediği 7 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin ise yaralandığı saldırılara ait bazı görüntüler ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 1 sivilin yol ortasında bombaların arasında kaldığı kaydedildi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın sivilleri hedef aldığını belirterek 7 yaşındaki bir çocuğun da hayatını kaybedenler arasında olduğunu bildirmişti. Vali Sinegubov açıklamasında, "Dünyanın sözde 2. ordusu olan işgalciler sadece sivillerle başa çıkabiliyor. Şehrin sivil alanlarını hedef aldılar ve maalesef 34 kişi yaralandı, 7 kişi ise hayatını kaybetti. Tüm yaralılara doktorlarımız müdahale ediyor. Sizlerden ricam caddelerde bulunmayın. Düşmanın hiçbir savaş suçu cezasız kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise 15 Nisan'da Harkov'da düzenlenen saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, “Harkov bölgesinde ekiplerimiz 27 kez olaylara müdahale etti. Rus bombardımanları sebebiyle sivil yaşam alanları, müstakil evler, araç garajları, mezarlıklar ve depolar zarar gördü. Bölgede bulunan patlayıcı maddeler imha edildi” demişti.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan flaş Mariupol açıklaması... Camide mahsur kalanlar kurtarıldıRusya'dan flaş Mariupol açıklaması... Camide mahsur kalanlar kurtarıldı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Harkov#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme