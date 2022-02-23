Son dakika... Ukrayna - Rusya krizinde son durum... ABD, Ukrayna'yı uyardı: Rusya büyük çaplı bir işgal hazırlığında

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21:20 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Rusya Devlet Başkanı Putin, pazartesi günü 100 yıl öncesindeki imparatorluklar zamanına geri dönme niyetinin en açık göstergesini verdi” ifadelerini kullanarak, “ABD bunu kesin olarak reddetti. Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz. Dünya bu mücadelenin tarihinde bir dönüm noktasında duruyor. Rusya'nın eylemleri, yalnızca hakkında uyarıda bulunduğumuz şeyleri doğruluyor. Burada orta yol yok, saldırgan olan Rusya. Her iki tarafı da gerilimi düşürmeye çağırmak sadece Rusya'ya bağlı" dedi.

21:10 ABD Savunma Bakanlığı'nda gazetecilere konuşan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerinin yüzde 100'e yakın olduğunu ve beklentilerinin Rusya lideri Putin'in bölgeye girmesi yönünde olduğunu söyledi. Söz konusu yetkili, Putin'in halihazırda Ukrayna sınırında saldırı füzeleri de dahil olmak üzere her türlü askeri yeterliliğe sahip olduğunu aktardı.

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ABD Savunma Bakanlığı'nda görevli üst düzey yetkili, "Karadeniz'de iki düzineden fazla savaş gemisi var. Çoğu su üstü gemileri. Seyir füzesi gücü var, tam teçhizatlı balistik füze gücü var. Zırhlı, topçu ve elbette piyade gücü var. Özel kuvvetleri var" ifadelerini kullandı. Amerikalı yetkili ayrıca gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 80'inin Ukrayna sınırında toplandığını belirtti. Ukrayna ve Belarus sınırında dizilen Rus askeri güçlerinin işgale hazır olduğuna dikkat çekildi.

21:00 Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna yönetiminin Donbass Bölgesi’ne saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, “Batı, Kiev’i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor. Sizi uyarıyoruz, Donetsk ve Luhansk’ın talebi halinde Rusya Silahlı Kuvvetler talep edilen koşullarda ateşkesi izleyecek. Hiç kimsenin ateşkesi ihlal etmek için rahatça hareket edemeyeceği konusunda uyarıyoruz” dedi.

20:10 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçlayarak, "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir” dedi.

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20:00 Amerikan yayın kuruluşu CNN'in analiz ettiği sosyal medyadaki videolara göre; Rusya sınır hattı boyunca 30 kilometreden daha az bir mesafede askeri yığınağını artırıyor. Bu bölgeye zırhlı ve destek araçlarını getirmeye devam ediyor. ABD'li yetkililer, Rusya'nın bir saldırı başlatması halinde bunun hem karadan hem de havadan gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuyor.

ABD: İŞGALİN ELİ KULAĞINDA

19:55 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı işgalinin "eli kulağında" olduğuna dair bir istihbaratın ABD tarafından Ukrayna'ya iletildiği öne sürüldü. CNN haberini konuya dair bilgi sahibi olduğu belirtilen Ukraynalı, ABD'li ve Batılı yetkililere dayandırdı. İşgal uyarısının Kiev Yönetimi'ne salı sabahı iletildiği öğrenildi. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Kiev'in istihbaratı teyit etmediğini belirterek, ABD'nin daha önce de benzer uyarılar yaptığına ve bu saldırıların gerçekleşmediğine dikkat çekti.

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Söz konusu istihbarata ilişkin bilgi sahibi üst düzey Ukraynalı bir yetkili ve Batılı yetkililer, ABD'nin yaptığı uyarıdaki temel kaygının Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkov şehrine yönelik olduğunu belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, dün Kharkov kentine yönelik tahliye planları olmadığını söylemişti.

19.35 ABD, Rusya'nın Ukrayna işgalinin 5 milyon insanı yerinden edebileceği uyarısında bulundu.

19:15 Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, siber saldırı sonucu Dışişleri Bakanlığı, Parlamento ve Bakanlar Kurulu'nun internet sitelerinin etkilendiğini açıkladı. Söz konusu siteler yaklaşık bir saat devre dışı kaldıktan sonra tekrar normale döndü. İsrail medyası, adını vermediği bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

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18:44 Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırımları resmen devreye aldı. Avrupa Birliği Rusya'nın Avrupa Birliği sermaye piyasasını erişimine yönelik kısıtlamalar konusunda karar verdi. AB, Moskova Yönetimi'ne Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararını gözden geçirme çağrısı yaptı, aksi halde daha fazla yaptırımın devreye sokulacağı uyarısında bulundu.



18:25 ABD Yönetimi, Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattını inşa eden şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı.

AB LİDERLERİ KRİZİ GÖRÜŞMEK ÜZERE BİR ARAYA GELİYOR

18:20 AB liderleri, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in daveti üzerine yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de Rusya-Ukrayna krizini görüşecek. Michel liderlere gönderdiği mektupta, 21. yüzyılda sınırları değiştirmek için güç ve zor kullanmanın yeri olmadığına vurgulayarak, “Özellikle yaptırım paketinin bugün Avrupa Konsey’i tarafından hızla kabul edilmesi ve son günlerde gösterilen birlik için teşekkür etmek istiyorum” dedi.



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Rusya’nın saldırgan eylemlerinin uluslararası hukuku, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini aktaran Michel, Avrupa’nın güvenliğinin de tehdit altında olduğunu aktardı. Birlikte ve kararlı şekilde hareket etmenin önemine vurgu yapan Michel, “Ortak yaklaşımımızı ve eylemlerimizi birlikte tanımlamamız önemlidir. Bu nedenle sizleri 24 Şubat Perşembe günü Brüksel'de bizzat gerçekleşecek ve saat 20.00'de başlayacak olan özel bir Avrupa Konseyi'ne davet etmek istiyorum” dedi.



Michel söz konusu toplantıda, Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmelerin yanı sıra, kurallara dayalı uluslararası düzenin nasıl korunacağı, Rusya ile nasıl başa çıkılacağı ve Ukrayna'nın nasıl daha fazla destekleneceği gibi konularında ele alınacağını ifade etti.



18:15 Avrupa Komisyonu Lugansk ve Donetsk bölgelerinde Kiev Yönetimi'nin kontrolünde olmayan alanlarla ticarete yönelik kısıtlamaları resmi olarak bildirdi.

17:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.



16:20 Ukrayna lideri Zelenski yaptığı son dakika açıklamasında "Avrupa güvenliğinin geleceği Ukrayna'da kararlaştırılıyor" dedi. Zelenski gerek Batı'dan gerekse Rusya'dan 'açık, belirgin ve acil' güvenlik garantileri talep etti.



16:08 Rusya'nın Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını tanımasının ardından ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararlarını duyururken, bu yaptırımlara Rusya'dan da cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin aldığı karara karşılık verileceğini duyurarak, “Yıllar boyunca ekonomimizin gelişmesini engellemek için gösterilen beyhude çabalara rağmen ABD refleks olarak yeniden kendi çıkarları için etkisiz ve verimsiz yöntemlere başvuruyor. Rusya, tüm yaptırım maliyetleriyle birlikte kendisine verilen zararı en aza indirebileceğini kanıtladı. Kaldı ki yaptırım baskısı, çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunma kararlılığımızı etkileyemez” açıklamasını yaptı.



Açıklamada Rusya'nın hala diplomasiye açık olduğu ve ABD'ye karşılık verileceği belirtilerek, “Karşılıklı saygı, eşitlik ve birbirimizin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayalı olarak diplomasiye açığız. Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara paralel olmasa da ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek" ifadeleri kullanıldı.



RUSYA DUYURDU: TAHLİYELER BAŞLADI



15:29 Rusya, Ukrayna’daki büyükelçilik ve konsolosluk personellerinin tahliye edileceğini duyurdu. Dün yapılan bu açıklamanın ardından bugün Rusya tarafından Kiev’deki büyükelçilik binasıyla birlikte Odessa, Lviv ve Harkov konsolosluklarındaki personellerin tahliyesine başlandığı öğrenildi.

Rus basınının Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, personellerin tahliyesine başlandığı aktarıldı. Bakanlık yetkilileri, bunun planlı bir prosedür olduğunu, güvenlik nedeniyle büyükelçilik ve konsolosluklarda bir dizi önlemler almaya devam edeceklerini ifade etti. Görgü tanıkları binadaki Rus bayrağının indirildiğini aktarıyor.



Görevliler Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nden ayrılıyor.



İNGİLTERE DUYURDU: UKRAYNA'YA ÖLÜMCÜL SİLAHLAR GÖNDERECEĞİZ



15:20 Rusya ve Ukrayna arasındaki krize yönelik İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni bir karar daha açıkladı. Başbakan Johnson bugünkü parlamento konuşmasında yaptığı açıklamada, “Rusya'nın giderek artan tehditkar davranışları nedeniyle önceki desteğimize uygun olarak, İngiltere en kısa sürede Ukrayna'ya ek askeri destek paketi sağlayacak" ifadelerini kullandı. Johnson ayrıca gönderilecek ek yardım paketinde ölümcül silahların da yer alacağını açıkladı.



İngiltere daha önce Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline yönelik ülkeye tanksavar silahlar ve eğitmen asker gönderme kararı almıştı.



15:00 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın uluslararası hukuka göre bağımsızlığını artık kabul etmediğini söyledi.



14.10: Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nden yapılan açıklamada 'Rusya'ya yönelik yaptırım paketi medya sektörünü de kapsayacak' denildi.

13.42: Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları Rusya'ya karşı ek yaptırım kararları almak için 25-26 Şubatta bir araya gelecek.

Fransa Maliye Bakanı Bruno le Maire, AB maliye bakanlarının Rusya'ya karşı ek yaptırımlar üzerinde çalışmak için Cuma ve Cumartesi günü bir araya geleceğini açıkladı. Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar konusunda konuşan Le Maire, 'Çok açık olmak istiyorum. Vladimir Putin yasaları ihlal etmeye devam ederse, çok daha fazla cezalandırıcı yaptırımımız var. Avrupalı maliye bakanlarının tümü, Rus çıkarları ve Rus ekonomisi için çok daha cezalandırıcı bir dizi yaptırım üzerinde çalışıyor' dedi.

Le Maire, 'Çok daha fazla cezai yaptırım uygulama hakkımızı saklıyoruz. Rus halkının ve Rus ekonomisinin çıkarlarına çok daha fazla zarar veren bir dizi yaptırım üzerinde çalışıyoruz. Bir halkın özgürlüğüne saldırılamaz. Stoklarımızda bulunan yaptırımların sonsuz derecede daha zor olacağını söyleyebilirim' diye konuştu.

13:24 Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Lugansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.

Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, sokağa çıkma yasağının gerekirse uygulanacağı ancak şu an uygulanmayacağı belirtildi. Güvenlik Konseyi yeni alınan kararlar kapsamında, 36 bin yedek askerin göreve çağırıldığını açıkladı.

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Ülkenin milli güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Oleksiy Danilov, olağanüstü hal ilanının 30 gün geçerli olacağını ve 30 gün daha uzatılabileceğini kaydetti.

Bu yeni durumda, başka tedbirlerin yanında, yol kontrollerinin artırılması ve belge kontrollerinin sıkılaştırılmasını öngörüyor. Danilov bunu açarken, “önleyici” adımlar ifadesini kullandı. Olağanüstü hal ilanı parlamento tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek.

Olağanüstü hal ilanı Donetsk ve Luhansk’ı kapsamayacak. Bu bölgeler için, olağanüstü hal 2014’ten bu yana yürürlükte.



13:09 Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, içerisinde silahların da bulunduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın Ukrayna’ya ulaştığı belirtildi. Kanada Savunma Bakanı Anita Anand konuya ilişkin, "Kanada Silahlı Kuvvetleri Ukraynalı ortaklarımıza destek için ikinci askeri yardımı gönderdi. Rusya, egemen bir devleti işgal etmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Ukrayna bağımsızlığını ve egemenliğini savunurken biz yanlarında olmalıyız" şeklinde konuştu.



Kanada'dan Ukrayna'ya gönderilen askeri yardımlar





12:30 Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması sonrası yaptığı açıklamada, Almanya'nın enerji ihtiyaçlarını Rus gazı olmadan karşılayabileceğini söyledi.



12:20 Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ukrayna'da 'giderek artan endişe verici senaryolar' karşısında temkinli olunması çağrısında bulundu.



12.06: Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı.

Ukrayna Ordusu'nun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın desteklediği birliklerin saldırılar gerçekleştirdiği belirtilerek, 'Bombardıman sonucunda 1 Ukraynalı asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralanarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 1'i ağır toplam 6 asker yaralandı' denildi.

Açıklamada Donbass'taki ayrılıkçıların 81'i ağır toplam 96 saldırı gerçekleştirdiği ve BM-21 Grad roketatar sistemi, 152 mm ve 122 mm çaplarında toplar, tanksavar bombaatar ile büyük makineli tüfekler kullandığı ifade edildi.



11:53:Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, “Putin’in daha fazla saldırganlığını durdurmak için ortaklarımızı şimdi Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. İlk kararlı adımlar dün atıldı ve bunlar için minnettarız. Şimdi Putin’i durdurmak için baskının artması gerekiyor. (Putin’in) ekonomisini ve yakın dostlarını hedef alın. Daha fazla hedef alın, daha sert hedef alın, şimdi hedef alın” ifadelerini kullandı.

11.49: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarını eleştirdi.

Lavrov, 'Guterres belli ki batının baskılarına maruz kaldı ve Ukrayna'nın doğusunda yaşananlarla ilgili kendi statüsü ve yetkileriyle bağdaşmayan açıklamalar yaptı' dedi.

11:44: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili Çin’in tüm taraflarla temas kuracağını söyledi. Görüşmede Ukrayna’daki gerginliğin bugünkü hale gelmesinin Yeni Minsk Anlaşması’nın etkin şekilde hayata geçirilmemesinden kaynaklandığını hatırlatan Wang Yi, taraflara temkinli olma, “güvenliğin bölünmezliği ilkesi”nin önemine saygı gösterme, gerginliği ve anlaşmazlıkları diyalog ve görüşme yollarıyla çözme çağrısında bulundu.



11.25: Ukrayna, Rusya'daki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı.

YEDEK ASKERLER BİRLİKLERE KATILIYOR

11.15: Ukrayna liderinin yedek birlikleri göreve çağırma kararı sonrası 18 - 60 yaş aralığındaki yedek askerler göreve çağrılmaya başlandı. Ukrayna Kara Kuvvetleri mesajında, "18 ila 60 yaşları arasındaki yedekler çağrılacak... Çağrı bugün başlayacak. Maksimum hizmet ömrü bir yıl" ifadelerine yer verdi.





10.57: İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimalinin 'yüksek' olduğunu duyurdu.

10.30: Tayvan ve Singapur, Rusya-Ukrayna krizinde ABD’ye destek çıkarak Rusya’nın bölgede işgale kalkışması durumunda Rusya’ya yapılan teknoloji satışlarına büyük ölçüde sınırlama getirileceğini açıkladı. Sınırlamaya dahil edilecek ürünler arasında bilgisayar çipleri, yarı iletkenler ve diğer yüksek teknoloji içeren parçalar yer alıyor.



Tayvan basınında yer alan bilgilerde, ABD’nin Asyalı ortakları ile birlikte hareket ederek Rusya için hayati önem taşıyan teknoloji ürünlerinin satışını engelleyeceği de vurgulandı. Ayrıca, Çin’in Rusya-Ukrayna krizinden güç alarak Tayvan’a daha fazla baskı yapmasından da endişe duyulduğu belirtildi. Öte yandan ABD eski Ticaret Bakanlığı yetkilisi Kevin Woolf yaptığı açıklamada, Rusya’nın petrol, gaz, savunma, havacılık, akıllı telefon ve diğer elektronik üretiminde dışa bağımlı olduğunu ve bu yaptırımların Rusya’yı derinden etkileyeceğini söyledi.

10.25: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, 'Rusya'nın Donbas'a asker gönderdiğine ilişkin kesin bir kanıt yok' dedi.

09.30: Tayvan cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen Rusya'yı Ukrayna'ya asker göndermesi nedeniyle kınadı. Tsai, "Hükümetimiz Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmesini kınıyor ve tüm tarafları anlaşmazlıkları barışçıl ve akılcı yollarla çözmeye devam etmeye çağırıyor." dedi.



PUTİN ŞART KOŞTU: DİPLOMATİK ÇÖZÜME AÇIĞIZ ANCAK...



09:05 Putin yaptığı son dakika açıklamasında 'diplomatik çözümler' aramaya hazır olduğunu söyledi. Putin yaptığı video konuşmasında, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama tekrar ediyorum: Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.



Putin, ülkesinin NATO’nun askeri faaliyetleri ve silah kontrol sistemlerinin gevşemesi gibi tehlikelere maruz kaldığını ifade ederek, “Uluslararası durumun ne kadar zor geliştiğini, silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi mevcut zorluklarla hangi tehlikelerin lduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı” dedi.

Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren bu fotoğraf sosyal medyada viral olurken, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de söz konusu görseli resmi Twitter hesabından paylaştı.

08:50:Japonya, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya karşı bir dizi ekonomik yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Ülkesindeki Rus tahvillerinin ihracını yasaklayacağını duyuran Başbakan Fumio Kishida, bazı Ruslara yönelik vize yasağı uygulanacağını ve varlıkların da dondurulacağını söyledi.

Kishida, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlali anlamına geldiğini söyledi ve gerilimin artması halinde, Tokyo’nun ek önlemler uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.



06.50: Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Batı yaptırımlarının küresel piyasaları vuracağını ve ABD'lilerin refahını etkileyeceğini, ancak Rusya'yı dış politikasını değiştirmeye zorlamayacağını söyledi.

06.27: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'baştan beri planı' olduğunu söyledi ve durumu 'yapılandırılmış bir kriz' olarak nitelendirdi.

Blinken, Washington'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi;

'Başından beri planı Ukrayna'yı işgal etmekti; Ukrayna'yı ve halkını kontrol etmek; önderlik ettiği otokrasiye tam bir tezat oluşturan Ukrayna demokrasisini yok etmek; Ukrayna'yı Rusya'nın bir parçası olarak geri almak. Bu nedenle, Avrupa'da ikinci dünya savaşından bu yana güvenliğe yönelik en büyük tehdit budur.'

05.04: Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Moskova'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR, LPR) bağımsızlığını tanımasının ardından ülkenin Rusya'ya karşı kendi yaptırımlarını uygulayacağını duyurdu. Morrison, ayrıca Ukrayna’dan ülkesine gelmek isteyen kişilerin vize başvurularına öncelik verilmesi konusunda göçmenlik dairesine talimat verildiğini söyledi.

02.08: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından artan gerilim nedeniyle Kanada'nın Doğu Avrupa'ya 460'a kadar ek asker göndereceğini söyledi.

01.47: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın brifingi sırasında, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak bir zirvenin, Ukrayna üzerindeki artan gerilimler nedeniyle 'kesinlikle planlarda yer almadığını' söyledi.

01.05: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın Ukrayna üzerinden son yılların en büyük küresel güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi

22.04: Ukrayna lideri Zelenskiy yedek birlikleri göreve çağırdı. Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy şu ifadelere yer verdi;

'Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna toprağı olan Donbas’a girmesinin önü açıldı. Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor. Partnerlerimizin Rusya’ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yoktur. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağırılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!.'

'İŞGALİN BAŞLANGICIDIR'

Dün İngiltere'den gelen 'Rus işgali başladı' çıkışı sonrası Beyaz Saray'ın da retoriğinde benzer yönde bir değişiklik görüldü.

Beyaz Saray Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusunda konuşlanmasına ilişkin 'işgal' ifadesini kullanmaya başladı.

Dün gece saatlerinde Rusya'ya yaptırımları açıklayan ABD Başkanı Joe Biden ise Putin'in Ukrayna'ya 'barış gücü' gönderme kararına yanıt olarak 'Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır' dedi.

Putin’in daha fazla Ukrayna toprağını işgal etmek için bahaneler yaratmaya çalıştığını söyleyen Biden, açıkladığı yeni yaptırımlar ile bundan sonra Rusya’nın Batı ülkelerinden borç alamayacağını açıkladı, Rusya’nın gerginliği artırması durumunda ABD’nin de yaptırımları artıracağını ekledi.

Biden, Rusya’nın komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla ABD askeri gönderilmesine onay verdiğini açıklayan ABD Başkanı, 'Bu konuda net olmak istiyorum: Bunlar bizim savunma hamlelerimiz. Rusya ile savaşma niyetimiz yok' diye konuştu.

Biden bu sevkiyat ile müttefiklerine, NATO’yu savunmaya devam edeceklerine dair bir mesaj verdiklerini de ekledi.

İŞTE RUSYA'NIN OLASI İŞGAL ROTALARI

Rusya, ordularına Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Fakat Batı ülkeleri Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını, hatta bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğini düşünüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dev bir harekat hazırlığı yapıldığını düşünüyoruz. Herkes olası işgal rotalarını görebiliyor" dedi.

Askeri analistlere göre Ukrayna yakınlarında 190 binden fazla askeri olan Rusya'nın önünde işgal için birden fazla seçenek bulunuyor.

DOĞUDAN SALDIRI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda isyancıların kontrolünde bulunan iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Bunlar Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri.

Putin ordusuna "barış gücü" olarak bu bölgelere girme emri de verdi. ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, Putin'in bu iki bölgeden ilerlemeye karar vermesi durumunda Dnipro ve Zaporijya kentlerine ilerleyebileceğini düşünüyor.

Daha güneydeki Melitopol kentini ele geçirmek de Rusya'nın Rostov kenti ile 2014'te ilhak edilen Kırım'ın karadan birleşmesini sağlayabilir.

Rusya'nın Belgorod'da da aylardır binlerce askeri bulunuyor. Rus ordusu oradan da bir hamle yaparak Harkov ve Kremençuk'a ilerleyebilir.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry bir kara savaşında, top atışlarıyla desteklenen güçlü zırhlı birliklerin hızla Ukrayna'nın derinliklerine ilerleyeceği görüşünde.

Barry daha kısıtlı bir operasyon yapılacak bile olsa Rusya'nın Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini ve ülkenin geri kalanındaki askeri idare altyapısını bombalayabileceğini belirtiyor.

Rusya'nın doğudan başlatacağı saldırıya Lugansk ve Donetsk'teki Rus yanlısı isyancılar da destek verebilir. Bu iki bölgede 15 bin isyancı olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'ya göre bu sayı daha da fazla.

BELARUS SEÇENEĞİ

ABD merkezli düşünce kuruluşu Denizcilik Analizleri Merkezi'nden Michael Kofman'a göre Rusya'nın hedefi Ukrayna'da bir rejim değişikliği ise, saldırıya kuzeyden başlamaları olası.

Rusya'nın Belarus'taki tatbikatlara katılan 30 bin askeri var. Bu birliklerin elinde kısa menzilli İskender roketleri, Su-25 ve Su-35 saldırı uçakları bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü, ellerinde Rusya'nın saldırıya Belarus'tan başlamayı planladığına dair istihbarat bulunduğunu söylemişti.

Johnson Rusya'nın kuzeyden güneye inerek Kiev'i kuşatacağını belirtmişti. Rusya'nın Belarus'taki tatbikatları süresiz olarak uzatıldı.

Kofman "Doğuda, Rus sınırının hemen içinde Moskova'nın 41'inci ordusunun tamamı bulunuyor" diyor. Belarus'tan Kiev'e yapılacak bir harekat, Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafındaki yasak bölgeye girmeden de ilerleyebilir.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, böylesi bir harekata Rusya'daki Troebortno ve Novi Yurkoviç'te bulunan birliklerden de destek gelebileceği görüşünde.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntüleri, Rusya'nın batısındaki Belgorod'daki sahra hastanesini ve askeri yığınağı gözler önüne serdi.

KIRIM ROTASI

Ben Barry, Rusya'nın işgale girişmesi durumunda Kırım'dan bir operasyon başlatılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Rus ordusunun Kırım'dan Kiev'e ilerlemesi, Ukrayna ordusunun önemli bir kısmının Dinyeper Nehri'nin doğusunda izole kalmasına yol açabilir. Böylesi bir durumda bu askerler dört yandan kuşatma altında kalır.

Rus birlikleri Kırım'dan batıya ilerleyerek Herson ve Odesa'yı, doğuya ilerleyerek de Melitopol'ü ele geçirebilir. Doğuya doğru yapılacak bu hamle Kırım ile Rusya arasındaki kara bağlantısını da sağlar.

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Kırım'dan başlatılacak saldırıya Karadeniz'deki Rus donanması da destek verebilir. Bölgedeki çıkarma gemileri asker, zırhlı araç ve tank taşıma kapasitesine sahip.

Analistler Rus saldırısının aynı anda birden fazla cephede başlayabileceğini, buna siber saldırılar, dezenformasyon ve roket atışlarının da eşlik edebileceğini belirtiyor.

Kofman, Rusya'nın Ukrayna'nın içlerine kadar saldırmasının büyük ihtimal olduğunu fakat saldırının nasıl gerçekleşeceğinin Moskova'nın siyasi hedeflerine bağlı olduğunu düşünüyor. Bu hedeflerin ne olduğu ise hâlâ belirsiz.