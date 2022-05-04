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Z harfini bu kez onlar kullandı: Ruslardan böyle ‘intikam’ aldılar!

#RUSYA#UKRAYNA#SAVAŞ
Z harfini bu kez onlar kullandı: Ruslardan böyle ‘intikam’ aldılar

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ve süren savaşın adeta sembolü haline gelen ‘Z’ harfi bu kez Ukraynalılar tarafından kullanıldı. Rus askerlerinden intikam almak isteyen Ukraynalı askerler ölmüş düşman askerlerinin cesetleriyle Rusya’ya korkutucu bir mesaj yolladı…

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Rus tanklarının, askeri araçların, sporcuların hatta Putin yanlısı sıradan Rus vatandaşların üzerinde bile rastlanmaya başladı… Oyuncak firmaları üzerinde bu sembolüm olduğu oyuncak tankları satışa çıkardı.

Z harfi zaman içinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının en büyük sembolü haline geldi.

Kiev ve çevresini ele geçirmekten vazgeçen Putin, birliklerini Donbass yönüne çevirmişti. Bu bölgeye yakın ve stratejik konumundan dolayı çok önemli olan Harkov kentinde rastlanan manzaralar ise görenleri adeta şoke etti.

Z harfini bu kez onlar kullandı: Ruslardan böyle ‘intikam’ aldılar
AP'nin servis ettiği bu fotoğraf görenlerin kanını dondurdu

Ukrayna ordusu Rus askerlerini Harkov yakınlarındaki bir kasabadan temizlerken arkalarında bıraktıkları görüntülere bakmak çoğu insan için çok zor. Şehre yakın bir kasabayı ele geçiren birlikler öldürdükleri Rus askerlerinin cesetlerini Z harfi gibi görünecek şekilde dizdiler.

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AP tarafından fotoğraflanan bu an görenlerin kanını dondurdu ve ‘Ukraynalı askerler Rus askerlerine misilleme yaptı’ şeklinde yorumlandı.

DONBASS YOLUNU KESTİLER!

Harkov’a 50 kilometre uzaklıktaki Staryi Saltiv kasabasını Ruslardan alıp yeniden ele geçirmeyi başaran Ukrayna birlikleri aynı zamanda Rusya ordusunun Donbass’a uzanan tedarik yolunu da kesmiş oldu.

İlerleyen Ukrayna birliklerinin ardından Harkov'dan çıkan gazeteciler, yakındaki kırsal bölgeyi "açık hava mezarlığı" olarak tanımladılar; sokaklar ve tarlalar sahipsiz yatan cesetlerle doluydu.

Z harfini bu kez onlar kullandı: Ruslardan böyle ‘intikam’ aldılar
Son günlerde Rus birliklerinin saldırısına uğrayan Ukrayna'nın doğusundaki Lyman kentinden siviller, batıya doğru Ukrayna kontrolü altındaki topraklara tahliye edildi.

Bunların arasında en korkunç manzaralardan biri, 'Z' harfi şeklinde yerleştirilmiş Rus askerlerin cesetleriydi. Sivillerin cesetleri ise apartmanların içinde ve yakınlardaki yanmış araçlarda bulundu.

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HEPSİ SAVAŞ SUÇU...

Tüm bu görüntüler aslında işlenen savaş suçlarının da kanıtı…

Öte yandan bölgede çekilen görüntüler, Ukrayna topçularının Donbass'ın kontrolü için ağır çatışmalar devam ederken, İzyum'un batısında, daha güneyde bir Rus zırhlı araç konvoyunu imha ettiğini gösterdi.

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Amerikan istihbaratı, Rusya'nın dün Ukrayna içindeki hedeflere karşı 30 füze fırlattığını, topçuların ise birliklerin saldırması için onları yumuşatmak amacıyla savunma pozisyonlarını vurmaya devam ettiğini söyledi. Pentagon, ağır bombardımana rağmen, Rusya'nın kazanımlarının az olduğunu açıkladı.

RUSYA YAVAŞ İLERLİYOR

Moskova kuvvetleri, Severodonetsk, Lysychansk, Slovyansk ve Kramatorsk şehirlerini savunan Ukrayna birliklerini kuşatmaya çalışırken, Popansa çevresinde ve daha kuzeydeki Lyman kasabasında sadece küçük ilerlemeler kaydedebildi.

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Her iki tarafın da bölgede ağır kayıplar verdiği söyleniyor, ancak Rusya'nın kayıplarının Ukrayna'nınkinden daha kötü olduğu düşünülüyor.

Z harfini bu kez onlar kullandı: Ruslardan böyle ‘intikam’ aldılar
Harkov'da Rus ordusu tarafından vurulmuş bir bina

ABD, Rusya'nın yavaş ilerlemesinin, birliklerin Kiev'i ele geçirme çabalarındaki başarısızla parçalandıktan sonra birlikleri korumaya çalışan komutanların verdiği ya da veremediği emirlerden kaynaklandığını söylüyor.

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Bu arada, Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikalarının içine hapsolmuş Ukrayna güçleri, 48 saatlik ateşkesin 100 sivilin tahliye edilmesine izin vermesinin ardından pazar gecesi yeniden başlayan Rus bombardımanına karşı direnmeye devam ediyor.

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9 MAYIS'A DİKKAT!

Daha batıda, Mykolaiv ve Herson arasındaki bölgede çatışmalar devam ediyor.

Rusya'nın 9 Mayıs'ta Moskova'da Nazi Almanya’sının teslim olduğu tarihte düzenlenen Zafer Günü geçit törenine denk gelecek şekilde Herson'da bir referandum düzenlemeyi planladığına inanılıyor.

Z harfini bu kez onlar kullandı: Ruslardan böyle ‘intikam’ aldılar
Putin'in tüm planlarını 9 Mayıs'a göre yaptığı konuşuluyor

ABD ayrıca, Rusya'nın yakında 2014'ten beri desteklediği isyancı gruplar tarafından işgal edilen Luhansk ve Donetsk bölgelerini ilhak etmeye yönelebileceği uyarısında bulunuyor.

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