G20 zirvesinde Lavrov krizi! Önce terk etti sonra ‘Zaten istemedim’ dedi!

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Rusya dışişleri bakanı perşembe günü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yurtdışına çıktığı ilk büyük seyahatinde Endonezya'nın Bali kentindeki toplantıya geldiğinde soğuk bir şekilde karşılandı.

Sergey Lavrov, kendisiyle görüntülenmeyi reddeden Batılı liderler tarafından dışlandıktan sonra dün de G20 zirvesinde kimseyle fotoğraf çektirmedi ve geleneksel ‘aile fotoğrafı’ pozlarında yer almadı.

Lavrov G20 zirvesinde zor anlar yaşadı

‘BEN İSTEMEDİM’

Lavrov, bu yaşananların ardından yaptığı açıklamada ise fotoğrafının çekilmesini kendisinin istemediği konusunda ısrar etti.

Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Kimsenin benimle fotoğraf çekilmeyeceğine veya benimle buluşmayacağına dair haberlere gelince, kimseden benimle fotoğraf çektirmesini istemedim" dedi.

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Japon haber ajansı Kyodo'nun bildirdiğine göre, boykot ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından başlatıldı.

Sergey Lavrov zirveyi terk ettiği gibi hiçbir toplu fotoğrafta da yer almadı

BOYKOTU BLINKEN ORGANİZE ETTİ

Perşembe günü ilerleyen saatlerde, G7 grubundan üst düzey diplomatların, Lavrov'un katılacağını öğrendikten sonra ana yemeğe katılmamaları Lavrov’un sözcüsü Maria Zakharova tarafından alay konusu oldu.

Batılı liderler Lavrov'la bir grup fotoğrafına katılmayı reddettiler, ancak toplantıdaki varlıklarının tam bir boykot yerine argümanlarını ortaya koyma konusunda istekli olmaları olduğunun altını çizdiler.

Örneğin alman bakan Baerbock toplantıdan önce şunları söyledi: "Alman dışişleri bakanı olarak Avrupalı ​​meslektaşlarımla birlikte uluslararası sahneyi Rusya'ya bırakmayacağımızı göstermek için buradayım."

DAVRANIŞ 'ÇOK SAYGILI DEĞİL'

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Avrupa Birliği'nin dış politika şefine göre Lavrov dün, Bali'de düzenlenen G20 toplantısının öğleden sonraki oturumunun çoğuna katılmadı ve açıklamalarını yaptıktan sonra odadan ayrıldı.

Josep Borrell gazetecilere verdiği demeçte, Lavrov'un ‘çok saygılı olmayan’ bir tavırla konuştuğunu ve diğer sözleri duymak için beklemediğini söyledi.

Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı Rusya'yı uluslararası bir istenmeyen ülkeye dönüştürdü, ancak Rus yetkililer ülkelerinin tüm müttefiklerini kaybetmediğini kanıtlamak için gelişmekte olan ekonomileri olan ülkelere dönmeye devam ediyor.

Lavrov, G20 zirvesinde Batı'yı "Ukrayna'nın barış görüşmelerine katılmasına izin vermemek, Batı silahlarını almaya ve onları şehirleri bombalamak ve sivilleri öldürmek için kullanmaya zorlamakla" suçlayarak, kavgacı söylemine devam etti.

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Batılı liderler Lavrov'a hiç bakmasa bile basının ilgisi onun üzerindeydi

LAVROV’UN GERÇEK NİYETİ PUTİN İÇİN HAZIRLIK YAPMAKTI

Lavrov, Batı'nın değil, Çin, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi diğer büyük güçlerin yanında durmaya çalıştı. Lavrov, Çin dışişleri bakanı Wang Yi ile bir araya gelerek ona Ukrayna'daki “özel askeri operasyonun ana görevlerinin uygulanması” hakkında bilgi verdi ve Kremlin'in amacının ülkeyi Nazi’lerden arındırmak olduğu söylemini tekrarladı.

Lavrov, Batı'nın Rusya'yı yenmek üzere yola çıktığını söyledi ve bu da "muhtemelen konuşacak hiçbir şeyimiz yok" anlamına geliyor dedi.

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Lavrov'un Bali ziyareti aynı zamanda Vladimir Putin'in Kasım ayında G20 zirvesine yapacağı olası bir geziye hazırlanmayı da amaçlıyordu. Putin'in bu zirveye şahsen mi yoksa video yoluyla mı katılacağı belli değil.