Dünya nefesini tuttu… Savaşın başından beri bir ilk: Lavrov G20 zirvesine uçtu!

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Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı ve blok içinde krize nasıl yanıt verileceği konusundaki derin bölünmelerin gölgesinde kalması muhtemel G20 dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için Endonezya'nın Bali adasına uçtu.

Endonezya'daki bu önemli toplantı, Kremlin'in komşusunu işgal etmesi ve küresel gıda ve enerji krizlerini tetiklemesinden bu yana bir Rus elçisiyle ilk üst düzey görüşme olacak.

Kritik G20 zirvesi dünyayı krize sürükleyen savaş gündemiyle başlıyor

ABD-ÇİN VE RUSYA BİR ARADA!

Zirvede, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lavrov ve Çin dışişleri bakanı Wang Yi, Batılı hükümetler arasında savaşın gıda ve yakıt maliyetleri üzerindeki etkisine ilişkin endişeler ele alınacak ve katılımcı ülkeler BM'yi “benzeri görülmemiş” tehlike konusunda uyaracaklar.

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Toplantı aynı zamanda, Lavrov'un savaşı şiddetle eleştiren uluslardan meslektaşlarıyla ilk kez bir araya gelmesi olacak.

Analistler, Ukrayna'daki savaşın nasıl yönetileceği ve küresel etkileri konusunda anlaşmazlıklarla dolu G20 tarafından ne elde edilebileceğini, herhangi bir kazanım olup olmayacağını sorgulamaya çoktan başladı bile.

Öte yandan Batılı üyeler Moskova'yı savaş suçlarıyla suçlayıp benzeri görülmemiş yaptırımlar uygularken, Çin, Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika gibi diğer ülkeler aynı eleştirel tutumu benimsemedi.

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LAVROV ÇAĞRI YAPMIŞTI

Lavrov, dün yaptığı konuşmada dünyadaki tüm tarafları uluslararası yasaları korumak için çaba göstermeye çağırdı ve "Dünya karmaşık bir şekilde gelişiyor" dedi.

Hafta başında ise Çin, Washington'un "uluslararası kuralları yalnızca uygun gördüğü şekilde gözlemlediğini" belirterek ABD ve NATO'ya sert eleştiriler yaptı. Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Pekin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Sözde kurallara dayalı uluslararası düzen, aslında bir avuç ülke tarafından ABD'nin çıkarlarına hizmet etmek için yapılan bir aile kuralıdır" dedi.

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Kritik toplantı öncesinde konuşan Almanya dışişleri bakanlığı sözcüsü Christian Wagner de, bunun “normal bir zirve” veya “her zamanki gibi iş” olmayacağını söyledi.

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‘FELAKET GEÇECEK BİR TOPLANTI’

Dış İlişkiler Konseyi'nin Güneydoğu Asya kıdemli üyesi Joshua Kurlantzick, toplantıya ev sahipliği yapan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun muhtemelen ‘felaket geçecek’ bir toplantıdan kaçınmayı umduğunu söyledi.

Kurlantzick, masanın etrafında çok çeşitli ülkeler ve bakış açıları bulunduğunu ve bunun ‘neredeyse yönetilemez’ olduğunu söyledi ve ekledi: “Bazı G20 ülkeleri arasında neredeyse her konuda herhangi bir sonuca varmak için çok büyük uçurumlar var. Maliye bakanları toplantısında olduğu gibi, kimsenin çekip gitmemesi mucizevi olacak.” ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Lavrov'la asla görüşmeyeceği açıklandı

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BLINKEN: LAVROV’LA GÖRÜŞMEM

Nisan ayında İngiltere, ABD ve Kanada, Rusya'nın işgalini protesto etmek için bir G20 toplantısından koordineli bir şekilde ayrılmıştı.

Bazı Batılı ülkeler G20 toplantılarını boykot etmekle tehdit etmişti, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı salı günü Blinken'in "tam ve aktif bir katılımcı" olacağını söyledi. ABD ile Lavrov arasında resmi bir görüşme olmayacağını belirten açıklamada, Rusya'nın "diplomasi konusunda ciddi olmadığını" da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “Bu ciddiyeti henüz görmedik. Rusların bize kendileriyle, dışişleri bakanı Lavrov'la ikili bazda görüşmemiz için bir neden vermesini istiyoruz, ancak Moskova'dan gördüğümüz tek şey Ukrayna halkına ve ülkesine karşı daha fazla vahşet ve saldırganlık." sözlerini kullandı.

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ABD dışişleri bakan yardımcısı Daniel Kritenbrink, Blinken'in Wang ile ABD-Çin ilişkileriyle ilgili ayrı görüşmelerde bulunacağını, böylece rekabetin ‘yanlış hesaplamalara veya çatışmalara yol açmayacağını’ söyledi. Çin dışişleri bakanı Wang Yi, zirvenin en önemli aktörlerinden biri olacak

ENDONEZYA ARABULUCU OLMAYA ÇALIŞIYOR

Endonezya Cumhurbaşkanı Jokowi, yakın zamanda hem Ukrayna'yı hem de Rusya'yı ziyaret ederek, birçok ülke gibi Endonezya'nın da büyük ölçüde bağımlı olduğu ihracatın yeniden başlamasına izin verecek önlemler çağrısında bulundu.

Endonezya, dış politikaya “bağımsız ve aktif” bir yaklaşım getiriyor ve müzakerelere yardımcı olabilecek tarafsız bir aktör olarak görünmeye çalışıyor.