Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında binlerce kişi protestolara katıldı.

Paris'in 3 noktasında gösteriler yapılırken, Sarı Yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi, "Macron, senin kartını istemiyoruz." sloganları attı.

Bazı göstericiler Fransa Ulusal Marşını okurken, bazıları da "Macron istifa" sloganları attı. Polis ve jandarma yer yer göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Gösterilere müdahale sırasında yaralanan bir polis ambulansla hastaneye götürüldü. Diğer yandan, gösteriyi takip eden Agence France-Presse (AFP) kameramanları, bazı sarı yeleklilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir sarı yelekli, AFP muhabirini gösterileri olduğu gibi yansıtmadığı ve manipüle ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında 3. dalganın başlamasıyla şubattan itibaren ülke kapanmaya gitti, ardından vaka sayılarının azalmasıyla mayıs ayından itibaren kısıtlamalar sokakta maske takma zorunluluğu dahil aşamalı olarak kaldırıldı.

Bununla birlikte, konser ve benzeri binlerce kişinin katıldığı etkinliklere giriş için Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe konuldu.

Delta varyantına bağlı olarak temmuz başında vaka artışının gözlemlenmesiyle hükümet, salgını kontrol altında tutmak için hastane ve bakım evi çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirme ve yürürlükteki "sağlık ruhsatı" uygulamasını sosyal hayatını geneline yayma kararı aldı.

Ulusal Meclis'te kabul edilen yasayla, Fransa'da 50'den fazla kişinin bulunduğu tüm sosyal etkinlik ve kapalı mekanlara girişte, toplu taşıma kullanımında Kovid-19 aşısı olduğunu belgeleyen veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu gösteren ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlayan belge gösterme zorunluluğu başladı.

İşletmelerinin işverenlerine, Kovid-19 ruhsatı göstermeyen çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, göstermemekte ısrar ederse 2 ay sonunda işten çıkarma yolunu açan uygulama, 30 gün içerisinde 3 defa ruhsat kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezasını da öngörüyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor