Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı: 29 kentte sarı kodlu alarm

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE AZALIYOR

Sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PROF. DR. ŞEN'DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI: MASKESİZ ÇIKILMAMASI ÖNERİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "İstanbul'daki yağmur öğleden sonra kesiliyor. Yağış bugün Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Antalya'da kuvvetli. Sıcaklık iç, batı ve kuzeyde 4-6 derece azalacak. Rüzgâr Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyden, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’da güneyden kuvvetli" mesajını paylaştı.

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Prof. Dr. Şen "Bugün ve yarın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Arabistan yarım adasından yüzey toz taşınımı var. Sağlıksız bir hava oluşturuyor. Suriye sınırına yakın illerde Kilis, Antep, Adıyaman, Urfa, Hakkari maskesiz dışarı çıkılmaması önerilir" ifadelerini kullandı.