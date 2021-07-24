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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Avustralya'da Delta protestosu: Çok sayıda gözaltı!

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Avustralya'da Delta protestosu: Çok sayıda gözaltı!

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken Sydney ve Melbourne'de sokağa çıkma yasakları binlerce kişi tarafından protesto edildi.

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  • Son dakika... Avustralyada Delta protestosu: Çok sayıda gözaltı
  • Son dakika... Avustralyada Delta protestosu: Çok sayıda gözaltı
  • Son dakika... Avustralyada Delta protestosu: Çok sayıda gözaltı
  • Son dakika... Avustralyada Delta protestosu: Çok sayıda gözaltı
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Delta varyantının etkili olduğu ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, en büyük iki kent Sydney ve Melbourne'de toplanan binlerce gösterici, kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını istedi.

"Özgürlük" istediklerini belirten pankartlar taşıyan göstericiler, "Avustralya uyan", "Yeter artık", "Aşıya hayır maskelerinizi indirin", "Haklarımız var" sloganları attı.

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Sydney'deki Victoria Park'tan kent merkezindeki belediye binasına yürüyen göstericilerin, polise plastik şişeler ve bazı maddeler atması üzerine arbede çıktı.

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Son dakika... Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Deltanın gizemi çözüldü
Son dakika... Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Delta'nın gizemi çözüldü!

Aralarında atlı polislerin de bulunduğu güvenlik güçleri izinsiz gösteriye müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Yeni Güney Galler (NSW) polisinden yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkının tanıdığını ancak protestonun halk sağlığı kurallarını ihlali ettiği kaydedildi.

Melbourne'de kent merkezinden Victoria Eyalet Parlamentosu önüne yürüyen göstericiler, yasak karşıtı pankartlar taşıdı. Polisin yoğun önlem aldığı gösteride gözaltına alınanların olmadığı bildirildi.

Avustralyada Delta protestosu: Çok sayıda gözaltı

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Delta varyantı vakalarının en çok görüldüğü Sydney'de, son iki günde 299 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Vakaların artmasıyla ulusal acil durum ilan edilen ve son 4 haftadır tam kapanmanın uygulandığı kentte ancak makul mazeretle evden çıkılabiliyor.

Avusturalya'da son 24 saatte 176 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede salgının başladığı 25 Ocak 2020'den bu yana 32 bin 935 vaka kaydedildi, 916 kişi de Kovid-19'dan hayatını kaybetti. 

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