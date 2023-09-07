Ev aletleriniz sizi gözetleyip verilerinizi şirketler ile paylaşıyor... Ayarları değiştirmek işe yarıyor mu?

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Tüketici hakları konusunda araştırmalar yapan İngiliz şirketi Which'ten uzmanlar akıllı cihazların bir hesap oluşturmak için hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunu, uygulamalarının hangi veri izinlerini talep ettiğini ve pazarlama şirketlerinin insanların hangi etkinlikleri izlediğini inceledi.

EV ALETLERİNİZ SİZİ GÖZETLEYİP BİLGİLERİNİZİ BÜYÜK ŞİRKETLERLE PAYLAŞIYOR

Bugün İngiliz medyasının geniş yer ayırdığı araştırmaya göre akıllı hoparlörler, kapı zili kameralarından tutun televizyon ve çamaşır makinelerinize kadar tüm akıllı cihazlarınız sizi gözetliyor ve bilgilerinizi Google, Amazaon,Facebook ve TikTok gibi büyük teknoloji firmaları ile paylaşıyor.



Araştırma bugün İngiltere'nin en çok konuşulan konusu oldu. İngiliz basını haberi 'Çamaşır makineniz bile sizi gözetliyor' başlığı ile okuyucularına sundu.

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Firmaların bu verileri reklamlarda uygun hedef kitleyi seçmek için kullandığına inanılıyor.

ANDROİD APPLE'A GÖRE DAHA FAZLA VERİ TOPLUYOR

Which tarafından elde edilen verilere göre akıllı ev aletlerinin üreticileri, cihazların çalışması için gerekenden çok daha fazla veri topluyor.

Güvenlik kameraları, akıllı hoparlörler, kapı zili kameraları üreten Google Nest akıllı ev ürünlerini kullanan kullanıcılar ANDROİD işletim sistemli telefonlarından büyük oranda konum bilgisi paylaşırken, cihazlarına APPLE ile bağlandıklarında daha az veri toplanıyor.



Which araştırmasında ek verilerin neden toplandığının bilinmediğini vurgulayarakifadelerini kullandı.

AKILLI HOPARLÖR VERİLERİ META İLE PAYLAŞILIYOR

Akıllı hoparlörlerin yalnızca siz istediğinizde dinleme yapması gerekiyor, ancak veri toplama her zaman bu kadarla sınırlı kalmıyor. Örneğin, Bose marka akıllı hoparlörler kullanıcı verilerini Facebook'un ana şirketi Meta ile paylaşıyor.

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Araştırma ayrıca akıllı kameralar ve kapı zillerinin açık ara en aktif izleme yazılımına sahip olduğunu ve elde edilen bilgilerin TikTok'un yanı sıra Pangle, Huawei, Google ve Meta ile de paylaşıldığını öne sürüyor.



Akıllı cihazların otomatik ayarlarında casusluk ve izleme işlevlerinin varsayılan olarak ayarlandığına dikkat çeken Which, tüketicilerin bu ayarları değiştirebileceğini ancak bu durumda da bazı özelliklerin çalışmaya bileceğine dikkat çekti.

Şirket buna örnek olarak çoğu akıllı televizyon markasının 'erişim izni' isterken 'tümünü kabul et' seçeneğini kullandığını, bazı markaların ise müşterinin adı, doğum tarihi, e-postası, telefon rehberi, konumu ve telefon numarası dahil çok fazla veriye ulaştığını belirtti.



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Which tarafından yapılan bir anket, insanların paylaşılmasından en çok endişe duydukları verilerin rehberleri ve arka plandaki konumları olduğunu ortaya koydu. Bunu fotoğraflar, telefon numarası izledi.

"FİRMALAR İHTİYAÇ DUYDUĞUNDAN DAHA FAZLA VERİ TOPLAMAMALI"

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında şirketler topladıkları veriler ve bu verilerin nasıl işlendiği konusunda şeffaf olmak zorunda.

Which politika direktörü Rocio Concha yaptıkları araştırma ile ilgili açıklamasında 'Firmalar sundukları hizmeti sağlamak için ihtiyaç duyduklarından daha fazla veri toplamamalıdır.' uyarısında bulundu.