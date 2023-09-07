Doktor 'sorun tamamen kafanda' demişti, 'görünmez hastalık' sonu oldu...

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Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yaşayan 33 yaşındaki bir kadın, doktorunun 'sorun tamamen kafanda' demesinden sonra nadir görülen bir hastalık nedeni ile 1 Eylül'de evinde hayatını kaybetti.



DOKTOR HASTALIK' KAFANDA' DEDİ, PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ



The NZ Herald'ın haberine göre, 2016 yılında yeme bozuklukları, bayılma nöbetleri, ateş gibi bir dizi semptom yaşayan Stephanie Aston, defalarca kez doktora gitti ancak doktor ona herhangi bir sorunu olmadığını ve 'hastalığın kafasında' olduğunu söyledi.



Doktorun hastalığını göz ardı etmesi nedeni ile psikolojik tedavi bile gören kadın şikayetlerinin geçmemesi üzerine farklı uzmanlara göründü.

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