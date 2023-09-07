Denizin altında bulunan gizemli küre araştırmacıları şoke etti: Bu bir korku filminin başlangıcı gibi

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NOAA Ocean Exploration araştırmacılarından bir ekibin denizin altında buldukları gizemli altın küre ABD gündemine oturdu.



Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Güney Alaska Körfezi açıklarında sönmüş bir volkanı araştıran ekibin kullandığı uzaktan kumandalı araç (ROV) denizin derinliklerinde gizemli bir küre keşfetti.



ARAÇ YAKLAŞINCA GÖZLERİNE İNANAMADILAR



Altın rengi küre uzaktan hareketsiz görünse de ROV yaklaştıkça araştırmacılar gözlerine inanamadı. Altın kürenin üzerinde yumuşak bir doku vardı, bir et parçasına benziyordu ve üzerinde şaşırtıcı bir delik vardı.



Ekibin yaşadığı şaşkınlıkgörevinin canlı yayınına da yansıdı.Araştırmacılardan birisi araç küreye dokunduğu anda bir şeyin ya içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalıştığını söylerken, başka bir araştırmacı da kürenin hareket ettiğini fark ederekdiyor.Başka bir ekip üyesi ise Mirror'a yaptığı açıklamada ünlü bilimkurgu dizisine atıfta bulunarakifadesini kullandı.Küreyi dikkatli bir şekilde tüpe alan ekip, gizemli nesneyi araştırılması için laboratuvara gönderecek.NOAA Gemisi Kaşifi Emily Crum, The Mirror gazetesine yaptığı açıklamada incelemeler bitene kadar küreninolarak kalmaya devam edeceğini söyledi.Ekipten bir başka üye isededi.Bilim insanları şaşkınlık içinde olsalar da, bazıları bunun bir yumurta kabuğu veya sünger kalıntısı olabileceği tahmininde bulunuyorlar.