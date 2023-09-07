Denizin altında bulunan gizemli küre araştırmacıları şoke etti: Bu bir korku filminin başlangıcı gibi

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Fotoğraflar: NOAA Ocean Exploration
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 10:01
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Alaska Körfezi'nin derinliklerinde bulunan gizemli altın küre araştırmacıları şoke etti. Ekibinin yaşadığı şaşkınlık canlı yayına yansıdı.
NOAA Ocean Exploration araştırmacılarından bir ekibin denizin altında buldukları gizemli altın küre ABD gündemine oturdu.ARAŞTIRMACILAR ŞOKE OLDU: KORKU FİLMİNİN BAŞLANGICI GİBİ
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Güney Alaska Körfezi açıklarında sönmüş bir volkanı araştıran ekibin kullandığı uzaktan kumandalı araç (ROV) denizin derinliklerinde gizemli bir küre keşfetti.
ARAÇ YAKLAŞINCA GÖZLERİNE İNANAMADILAR
Altın rengi küre uzaktan hareketsiz görünse de ROV yaklaştıkça araştırmacılar gözlerine inanamadı. Altın kürenin üzerinde yumuşak bir doku vardı, bir et parçasına benziyordu ve üzerinde şaşırtıcı bir delik vardı.
Ekibin yaşadığı şaşkınlık 'Seascape Alaska'
görevinin canlı yayınına da yansıdı.
Araştırmacılardan birisi araç küreye dokunduğu anda bir şeyin ya içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalıştığını söylerken, başka bir araştırmacı da kürenin hareket ettiğini fark ederek "Umarım dışarı çıkmaya çalışmaz. Bu bir korku filminin başlangıcı gibi"
diyor.
Başka bir ekip üyesi ise Mirror'a yaptığı açıklamada ünlü bilimkurgu dizisine atıfta bulunarak "X-Files'ın ilk bölümünün böyle başladığına eminim"
ifadesini kullandı.
Küreyi dikkatli bir şekilde tüpe alan ekip, gizemli nesneyi araştırılması için laboratuvara gönderecek."BİR GİZEM OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK"
NOAA Gemisi Kaşifi Emily Crum, The Mirror gazetesine yaptığı açıklamada incelemeler bitene kadar kürenin 'bir gizem'
olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.
Ekipten bir başka üye ise "Ortak bilgimiz bu nesneyi tanımlayamadı. Bu garip bir şey, ne tür bir hayvanın böyle bir yumurtası olabilir ki"
dedi.
Bilim insanları şaşkınlık içinde olsalar da, bazıları bunun bir yumurta kabuğu veya sünger kalıntısı olabileceği tahmininde bulunuyorlar.