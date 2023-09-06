20 yılda 7 farklı kimlik, 4.5 milyon sterlinlik vurgun! Pilot, gemi kaptanı, başbakanın arkadaşı... Girmediği rol kalmadı

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7 farklığı kimliğe bürünerek 20 yıl içinde 4.5 milyon sterlin değerinde vurgun yapan dolandırıcı İngiltere gündemine oturdu. Medya adamın akılalmaz hikayesini başrollerini Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks'in oynadığı 'sıkıysa yakala' filmine benzetti.



45 yaşındaki Jody Francis Oliver, British Airways pilotu, polis memuru, yolcu gemisi kaptanı, Volvo çalışanı, emlak ve otomobil zengini ve İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson'ın yakın arkadaşıymış gibi davranarak ülkenin en büyük dolandırıcılıklarından birine imza attı.

KENDİ KAYINPEDERİNİ BİLE DOLANDIRDI

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İngiliz Dailymail gazetesi Galler sınırlarında yaşayan, üç çocuk babası Oliver'ın yıllardır işsiz olduğunu ve kendi kayınpederini bile dolandırdığını yazdı.

Dailymail'in iddiasına göre Oliver banka hesabının hacklendiğini iddia ederek kendine sahte bir dava dilekçesi hazırladı ve kayınpederini 105 bin sterlinlik borcunu ödemesi için ikna etti.



RALLİ PİLOTUNA SPONSOR TUZAĞI

The Times gazetesine konuşan kaynaklar, 45 yaşındaki dolandırıcının okulu bıraktıktan sonra Dyfed-Powys'da polis memuru olarak çalışmaya başladığını ve yalanlar zincirinin de bu dönem başladığını anlattılar.

2002 yılında karısı Laura ile evlenen Oliver, bir sürücü okulu kurdu ve bu sayede ralli pilotu Colin McRae ile tanıştı. Ralli pilotunu Coca-Cola ile 3 milyon sterlin değerinde bir sponsorluk anlaşması imzaladığını söyleyerek dolandıran adam okulda hazırladığı sahte sözleşmeler nedeni ile 2004 yılında yakalandı ve 200 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

YALANLAR ZİNCİRİ

Ancak aldığı ceza onu yolundan çevirmedi. 2009 yılında bar ve kafelere kumar makineleri, bilardo masaları satan bir şirket kurdu.

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Masasına eski başbakan Margaret Thatcher'ın cenazesi için gönderilen sahte bir davetiyeyi çerçeveleyip koyan adam kendini çevresine başarılı bir iş insanı gibi gösterdi.

Karısına, işleri nedeni ile sürekli yurtdışına gitmek zorunda olduğunu söyleyen Oliver, evden uzak olduğu süreleri sevgilileri ile birlikte geçiriyordu.

Sevgililerinden birine kendini ünlü bir otomotiv firmasının yöneticisi, diğerine de gemi kaptanı olarak tanıtmıştı.

SAVCI: BÜYÜK BİR YALAN VE HİLE AĞI

Savcı Andrew Davies görülen davada adamın büyük bir fantezi içinde yaşadığını belirterek, "Sanık büyük bir yalan ve hile ağının ortasındaydı. Kimi incittiği, dolandırmaya çalıştığı umrunda değildi. Hatta sevdiğini iddia ettiği kişilere bile yalan söylüyordu. Kendi için farklı isimler ve görev tanımları yapmıştı. İki farklı hayat sürüyordu. Birinde karısı ve çocukları ile beraberdi, diğer tarafta farklı kimlikler kullanarak insanları dolandırıyordu" ifadelerini kullandı.

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Kurduğu yalan ağı sayesinde uzun yıllar yüklü miktarlarda paralar kazanan ve normalde asla karşılayamayacağı bir hayat yaşayan Oliver, Ağustos 2019'da vergi dolandırıcılığından suçlu bulundu ve iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.



YALAN SÖYLEDİĞİNİ GOOGLE TRANSLATE SAYESİNDE ANLADILAR

2020 yılında kendini British Airways pilotu olarak tanıttı ancak şirket hiç bir zaman bu isimde bir çalışanı olmadığını açıkladı.

Yine aynı süreçte iyi derece İsveççe bildiğini ve Volvo'da çalıştığını iddia ederek insanlara sahte hisse senetleri sattı ancak Times'a konuşan kaynaklar 'Google Translate' ile kontrol ettiklerinde adamın isveççe konuşmak yerine sadece 'saçmaladığını' fark ettiklerini söylediler.

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GEMİ DOLANDIRICILIĞI SON HALKA OLDU

Kendini lüks bir yolcu gemisinin kaptanı olarak tanıtan Oliver, bu rolü o kadar ciddiye almıştı ki 'kaptan üniforması' giyiyordu ve sahte imzalı maaş bordroları düzenliyordu.

2018 yılında düzenlediği hayali lüks gemi tatilinin biletlerini satarak 320 bin sterlinlik bir vurguna imza atan adam, daha sonra tatilcilere geminin teknik sorunlar nedeni ile yola çıkamayacağını söyledi. Bu süreçte mağdurlardan bazıları bavullarını hazırlayıp geminin kalkacağı limana gitmişti bile...

Hayali tatil için ödeme yapan kurbanlardan bazılarının şikayetçi olması ile Oliver 2019 yılında İngiltere gündemine oturdu.



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SUÇLARINI İTİRAF ETTİ, İNDİRİM ALDI

Geçen yılın ağustos ayında gemi dolandırıcılığından altı yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı ancak dava devam etti. Bu yılın Mayıs ayında ise 17 dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.

İtirafları nedeni ile cezasına indirim yapılan 45 yaşındaki dolandırıcı altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.