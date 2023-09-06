Putin'in 'zafer planı' deşifre oldu... ABD'den gözdağı: Bedelini öderler

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken ABD'den gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

CBS’e konuşan bir ABD'li yetkili, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu ay Rusya’ya giderek Vladimir Putin’le silah ticaretini görüşmeyi planladığını söyledi.

Yetkiliye göre gündem, Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah sağlaması olacak.

Bunu Putin'in yeni planı olarak nitelendiren İngiliz Telegraph gazetesi 'Putin zafer için yeni ve uğursuz bir plan geliştiriyor' manşetini attı.

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Söz konusu haberde 'ABD istihbaratının ortaya çıkardığı üzere, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Vladimir Putin ile Vladivostok'ta yapmayı planladığı görüşme, bize Rusya'nın Ukrayna'daki stratejisine dair yeni bir bakış açısı sağlamanın yanı sıra dünya için daha büyük tehlikelere dair bir uyarı da veriyor' ifadelerine yer verildi.

ABD'DEN GÖZDAĞI: BEDELİNİ ÖDERLER

Bu hamlenin düzenli olarak Batı'dan silah yardımı alan Ukrayna'yı zor durumda bırakabileceği belirtilirken ABD'den beklenen açıklama geldi.

Rusya’nın işgalinin ilk 18 ayında, Ukrayna ordusu çoğunlukla savunma pozisyonundaydı. Fakat bu yaz Ukrayna, Batı’nın verdiği milyarlarca dolarlık silahların da desteğiyle saldırıya geçti... (Fotoğraf: AFP)

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan savaşta Rusya'nın egemen bir ulusa saldıran taraf olduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı;

'Kışa girerken tahıl silolarına ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarına saldırmak, modern egemen bir ulusa ait toprakları fethetmeye çalışmak için savaş alanında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye pek iyi yansımayacak. Uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler.'

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KREMLİN İDDİALARI REDDETMEDİ

Kremlin, ABD'nin iddiaları hakkında yorum yapmayı reddetti ve iki lider arasındaki potansiyel doğrudan görüşmelere ilişkin raporlar hakkında 'söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını' vurguladı.

RUS HEYET KUZEY KORE'YE GİTMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı 'Zafer Günü' vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz'da Kuzey Kore'ye gitmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Şoygu’nun milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler ve bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu ve fikir birliğine vardığı ifade edilmişti.

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Kim - Şoygu görüşmesinin iki ülke arasındaki ulusal savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ve taktik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için önemli bir fırsat olduğu kaydedilmişti.