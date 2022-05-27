Eşi okul saldırısında katledilmişti... 2 gün sonra kırık kalp sendromundan öldü!

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ABD’de peş peşe yaşanan silahlı saldırılar sadece ülke çapında değil dünyada büyük bir şok dalgası yaşanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda bir lisede ve sonrasında bir kilisede silahlı saldırganların yarattığı korku henüz bitmemişken bu kez de Texas’ta ilkokul çocukları acımadan katledildi.

Saldırıda 19 çocuğun yanı sıra okulda onlarla birlikte olan 2 öğretmen de hayatını kaybetmişti. O öğretmenlerden bir olan Irma Garcia'nın eşi Joe Garcia’dan da kötü haber geldi.

Akrabaları acılı kocanın eşi öldürüldükten iki gün sonra, perşembe sabahı hayatını kaybettiğini açıkladı. Okul saldırısı ve Irma Garcia için açılan bir GoFundMe (yardım toplama) sayfasında, Irma Garcia'nın akrabaları, kocası Joe'nun "tıbbi bir acil durum" nedeniyle öldüğünü doğruladı.

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AİLESİ: ÜZÜNTÜDEN ÖLDÜ

Ailesi, öldürülen Uvalde öğretmeninin kocasının 'kalp kırılmasından' öldüğünü söyledi. Doktorlar kederden ölümün nadir ama gerçek olduğunu söylüyor.

Ailenin bildirdiğine göre, öldürülen Robb ilkokul öğretmeni Irma Garcia'nın kocası Joe Garcia perşembe sabahı öldü.

Ailesi, Joe'nun "kırık bir kalp" ve "kederden" öldüğünü söyledi.

Joe Garcia visited his wife's memorial this morning to place flowers on a cross with her name on it. Joe is the husband to Irma Garcia. Not long after Joe visited Irma's memorial, he suffered a heart attack and died.



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Doktorlar, "Kırık kalp sendromu"nun kalp krizi semptomlarını taklit ettiğini ve ölümcül olabileceğini söylüyor.

Joe’nun eşi, öğretmen Irma Garcia, Teksas, Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda dördüncü sınıf öğretmeniydi. Salı günü 18 yaşındaki bir silahlı kişinin okula baskın düzenleyerek 19 çocuğu öldürmesi sonrasında öldürülen iki yetişkinden biriydi. O ve Joe'nun dört çocuğu vardı.

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HAYATININ AŞKIYDI…

Kuzeni, "Joe'nun kalp kırıklığından öldüğüne ve 30 yıllık ‘hayatının aşkını’ kaybetmesinin acısının dayanamayacak kadar fazla olduğuna gerçekten inanıyorum" diye yazdı. Yeğeni perşembe günü Twitter’da "keder nedeniyle vefat etti" dedi.

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Akrabalar, çiftin geride dört çocuk bıraktığını söyledi.

"Irma bir eş, 4 çocuk annesi, kuzen, kız kardeş, teyze ve harika bir insandı. Kelimenin tam anlamıyla herkes için her şeyi yapardı...... soru sorulmadan" diye yazdı Garcia'nın akrabaları onun ardından. Ve eklediler "Sınıftaki çocuklarını çok sevdi ve onları korumaya çalışırken öldü."

Kardiyologlar, "takotsubo kardiyomiyopati" olarak da bilinen "kırık kalp sendromu"ndan ölmenin mümkün olduğunu, ancak nadir olduğunu söylüyorlar.

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KIRIK KALP SENDROMU NEDİR?

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Amerikan Kalp Derneği başkanı Dr. Donald Lloyd-Jones, Insider'a verdiği demeçte, kırık kalp sendromu göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi kalp krizi semptomlarını taklit etse de kalpte kas hasarına veya tıkanıklığa neden olmaz dedi.

Bu durum aynı zamanda "Takotsubo kardiyomiyopati" olarak da adlandırılıyor, bu nedenle onu keşfeden Japon doktorlar tarafından, kalbin sol karıncığının balonlaşması bir takotsuboya, bir ahtapot tuzağına benzediği için böyle adlandırılıyor.

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Stres kardiyomiyopatisinin arkasındaki hormonların hücumunun hücreleri "sersemletip" işlevi geçici olarak inhibe ettiğine inanılıyor. Bu da kalp kan akışına ayak uyduramazsa ve basınç yükselirse ölümcül komplikasyonlara neden olabilir.

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Sevilen birinin ölümü, ciddi bir tıbbi teşhis, iş kaybı veya boşanma, hatta bir piyangoyu kazanmanın şoku bu durumu tetikleyebilir.

GERÇEKTEN ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR

Harvard psikiyatristi Dr. F. Gerard Moeller daha önce "Gerçek beyin mekanizmasını gerçekten anlamıyoruz, ancak yoğun duygulara verilen beyin tepkisi, sempatik sinir sisteminin kalbe hormon salmasına neden oluyor" yorumunu yapmıştı.

Doktorlar durumu şu sözlerle açıklıyor:

“Kırıp kalp sendromundan hayatınızı kaybetmeniz genellikle 24 saat boyunca, size yakın birinin ölmesi gibi şiddetli bir stres kaynağı ile olur. Bu, her gün veya işte sahip olduğunuz standart stres değil."

Lloyd-Jones, Insider'a yaptığı açıklamada, kimsenin Joe'nun tıbbi kayıtlarını incelemeden nasıl ve neden öldüğünü tam olarak bilemeyeceğini söyledi. "Size söyleyebileceğim şey, araştırmaların son derece stresli olayların birinin kalbi üzerinde ciddi ve bazen ölümcül bir etkisi olabileceğini gösterdiğidir" dedi.

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Lloyd-Jones "Kalbi aşırı strese sokabilen yüksek seviyelerde katekolaminlere (adrenalin ve benzeri hormonlar) maruz kalmanın sonucu gibi görünüyor" diye yazdı. "Çoğu hastada ilaç desteği ile tam bir iyileşme oluyor, ancak nadir durumlarda tehlikeli kalp ritimlerine veya kalp krizine yol açabiliyor.