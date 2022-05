Eşi okul saldırısında katledilmişti... 2 gün sonra kırık kalp sendromundan öldü!

ABD’de peş peşe yaşanan silahlı saldırılar sadece ülke çapında değil dünyada büyük bir şok dalgası yaşanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda bir lisede ve sonrasında bir kilisede silahlı saldırganların yarattığı korku henüz bitmemişken bu kez de Texas’ta ilkokul çocukları acımadan katledildi.

Saldırıda 19 çocuğun yanı sıra okulda onlarla birlikte olan 2 öğretmen de hayatını kaybetmişti. O öğretmenlerden bir olan Irma Garcia'nın eşi Joe Garcia’dan da kötü haber geldi.

Akrabaları acılı kocanın eşi öldürüldükten iki gün sonra, perşembe sabahı hayatını kaybettiğini açıkladı. Okul saldırısı ve Irma Garcia için açılan bir GoFundMe (yardım toplama) sayfasında, Irma Garcia'nın akrabaları, kocası Joe'nun "tıbbi bir acil durum" nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Irma Joe'nun hayatının aşkıydı... Joe'nun kalbi eşinin acısına dayanamadı

AİLESİ: ÜZÜNTÜDEN ÖLDÜ

Ailesi, öldürülen Uvalde öğretmeninin kocasının 'kalp kırılmasından' öldüğünü söyledi. Doktorlar kederden ölümün nadir ama gerçek olduğunu söylüyor.

Ailenin bildirdiğine göre, öldürülen Robb ilkokul öğretmeni Irma Garcia'nın kocası Joe Garcia perşembe sabahı öldü.

Ailesi, Joe'nun "kırık bir kalp" ve "kederden" öldüğünü söyledi.

Joe Garcia visited his wife's memorial this morning to place flowers on a cross with her name on it. Joe is the husband to Irma Garcia. Not long after Joe visited Irma's memorial, he suffered a heart attack and died.



READ MORE: https://t.co/y8ccPq9pjZ