Son dakika: ABD'de ilkokula kanlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti

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Texas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne oldu. Okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 14 öğrenci, bir öğretmen hayatını kaybetti.





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Texas Valisi Abbott, Robb İlkokulu'ndaki saldırıyı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi. Abbott, saldırganın müdahale eden polisler tarafından öldürüldüğünü belirtirken, iki polisin silahla hafif şekilde yaralandığını açıkladı.Abbott, saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğunu açıkladı. Abbott, Ramos'un Uvalde Lisesi'ne gittiğini ve bu kentte yaşadığını duyurdu.ABD Başkanı Joe Biden, Teksas 'taki katliamın ardından 28 Mayıs'ta ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi yolunda talimat verdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı bir görüntüde, saldırgan olduğu öne sürülen şahsın okula doğru yaklaştığı görülüyor.



Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin, durumun çok kötü olduğunu belirterek, çocukların aileleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarını aktardı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı.Polis Müdürü Pete Arredondo, "Bu noktada soruşturma bizi saldırganın bu menfur suç sırasında yalnız hareket ettiğine götürüyor" dedi.