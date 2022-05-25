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Son dakika: ABD'de ilkokula kanlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti

#Teksas#Silahlı Saldırı#İlkokul

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokuldakileri hedef alan silahlı saldırıda 14 öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetti. Saldırganın bir tabanca ve tüfek kullandığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, Texas'taki katliamın ardından 28 Mayıs'ta ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi yolunda talimat verdi.

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Texas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne oldu. Okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 14 öğrenci, bir öğretmen hayatını kaybetti.

Son dakika: ABDde ilkokula kanlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti


İKİ POLİS YARALANDI

Texas Valisi Abbott, Robb İlkokulu'ndaki saldırıyı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi. Abbott, saldırganın müdahale eden polisler tarafından öldürüldüğünü belirtirken, iki polisin silahla hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Abbott, saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğunu açıkladı. Abbott, Ramos'un Uvalde Lisesi'ne gittiğini ve bu kentte yaşadığını duyurdu.

BIDEN'DAN TALİMAT: BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki katliamın ardından 28 Mayıs'ta ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi yolunda talimat verdi.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı bir görüntüde, saldırgan olduğu öne sürülen şahsın okula doğru yaklaştığı görülüyor.

Son dakika: ABDde ilkokula kanlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin, durumun çok kötü olduğunu belirterek, çocukların aileleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarını aktardı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı.

Son dakika: ABDde ilkokula kanlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti

Polis Müdürü Pete Arredondo, "Bu noktada soruşturma bizi saldırganın bu menfur suç sırasında yalnız hareket ettiğine götürüyor" dedi.
Son dakika: ABDde ilkokula kanlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti



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#Teksas#Silahlı Saldırı#İlkokul

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