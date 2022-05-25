ABD'de ilkokulu kana buladı... Saldırganın mesajları dehşete düşürdü!

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ABD, Teksas eyaletinden gelen saldırı haberinin şokunu yaşıyor...

Texas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne oldu.

Saldırıda 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişi hayatını kaybederken saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğunu açıklandı.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaştı.

Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı.

Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına 'Seni etiketlediğim için minnettar ol' yazdı.

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KAN DONDURAN SÖZLER: KÜÇÜK BİR SIRRIM VAR

İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu.

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Saldırgan kadına 'Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var' diye mesaj attı.

Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise 'uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum' oldu. saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı 'Havayı çıkarıyorum' oldu.

ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ

Saldırı ise 11.32'de başladı. Kadın, Instagram'da mesajlaştığı adamın yaptıklarını uyandığında öğrendi.

Daha sonra söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan kadın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

ABD yasaları 18 yaşını dolduran her vatandaşın silah satın almasına izin veriyor.

'Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. bilmiyordum.'

Haberde 'saldırganın Los Angeles'lı kadına gönderdiği tüyler ürpertici mesaj, onun anti-sosyal olduğuna işaret ediyor' denildi.

YAKINLARI AÇIKLADI: ÇOCUKKEN ZORBALIĞA UĞRADI

Öte yandan arkadaşları ve akrabaları, saldırganın çocukken zorbalığa uğradığını açıkladı.

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The Washington Post'ta yer alan habere göre, saldırgan konuşma bozukluğu nedeniyle zorbalığa uğrayan, sıkıntılı bir ev hayatından mustarip ve son yıllarda akranlarına ve yabancılara şiddetle saldıran 18 yaşında yalnız bir çocuktu.

18 yaşındaki Santos Valdez Jr., Ramos'u ilkokulun başından beri tanıdığını söyledi. Ramos'un davranışları bozulmaya başlayana kadar arkadaş olduklarını söyledi.

'EĞLENCE' İÇİN YÜZÜNÜ KESMİŞ

'Fortnite ve Call of Duty gibi video oyunları oynarlardı. Ama sonra Ramos değişti' diyen Valdez sözlerine şöyle devam etti;

Sık sık basketbol oynardık ve yüzünün her yerinde kesiklerin olduğu gördüm Önce bir kedinin yüzünü çizdiğini söyledi. Sonra bana doğruyu söyledi, yüzünü defalarca bıçakla kesmişti.'

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Valdez, Ramos'un bunu eğlence için yaptığını söylediğini belirtti.

Texas Valisi Abbott, Robb İlkokulu'ndaki saldırıyı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi. Abbott, saldırganın müdahale eden polisler tarafından öldürüldüğünü belirtirken, iki polisin silahla hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Kendisini Ramos'un sekizinci sınıfta en iyi arkadaşı olarak gören Stephen Garcia ise saldırganın okul yıllarının kötü geçtiğinin altını çizdi ve 'sert bir şekilde zorbalığa uğrardı' dedi.

Ramos'un kuzeni Mia, birlikte ortaokula gittiklerinde öğrencilerin onun konuşma bozukluğuyla alay ettiğini söyledi.

SİLAHLARI 18. DOĞUMGÜNÜNDE ALMIŞ

Eyalet senatörü Roland Gutierrez, Ramos'un katliamda kullandığı silahları 18. doğum gününde satın aldığını söyledi.

Ramos'un bu silahlarla sosyal medya hesaplarından defalarca kez poz verdiği belirtiliyor.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA: ARTIK YORULDUM

Teksas'ta yaşanan saldırı ile ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, 'Başkan olarak bu konuşmayı yapmamayı ümit ediyordum. Artık yoruldum' dedi.

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Bu tip saldırıların önlenmesi için yasaların çıkarılması gerektiğinin altını çizen Biden 'Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız' dedi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Biden, Teksas'taki katliamın ardından 28 Mayıs'ta ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi yolunda talimat verdi.