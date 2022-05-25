Milyonlar izledi... ABD'deki ilkokul katliamından sonra söyledikleri gündeme damga vurdu!

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"Basket bol önemli değil. Basketbol konuşmak istemiyorum. Ne zaman bir şeyler yapacağız?" diye bağırdı ve yumruklarını masaya vurdu. "Yorgunum. Buraya gelip her seferinde oradaki perişan ailelere başsağlığı dilemekten çok yoruldum. Çok yoruldum, kusura bakmayın, suskunluk anlarından bıktım. Yeter! "

Bu haklı ve göz yaşartan isyan NBA’de yarışan Golden State Warriors’ın koçu Steve Kerr’den geldi. Kerr dün gece, takımı, Dallas Mavericks'e karşı Batı Konferansı finallerinin 4. maçına girerken maç öncesi basın toplantısında basketbol hakkında konuşmak istemedi. Kerr bunun yerine sosyal medyada on milyonlarca paylaşılan çok çarpıcı bir konuşma yaptı.

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Kerr, Türkiye saatiyle sabaha karşı Teksas, Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya atıfta bulunarak, "Buradan 400 mil uzakta, 14 çocuk öldürüldü. Ve 1 öğretmen" dedi ve çok önemli bir noktaya parmak bastı: “Buna karşı hissizleşmemeliyiz.” Kerr'in masaya vurduğu yumruk büyük ses getirdi

"MAMA ALMAK SİLAH ALMAKTAN ZOR"

Takımın oyuncularından Damion Lee ise ABD’deki bebek maması sıkıntısına gönderme yaparak, “Silahlar bu kadar kolay erişilebilir olmamalı. Şu anda bir silah almak bebek maması almaktan daha kolay. Yaşadığımız ülkede buna şahit olmak inanılmaz” dedi.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı sözcüsüne göre, ölü sayısı bu konuşma yapıldıktan sonra 19 çocuk ve 2 öğretmene yükseldi. Teksas Valisi Greg Abbott, ilkokula tabanca ve muhtemelen bir de tüfekle giren Uvalde Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki şüphelinin de öldüğünü söyledi.

Kerr, uzun süredir silahlı şiddete karşı açık sözlülüğüyle tanınıyor. Babası 1984'te Beyrut'ta bir terörist saldırıda vurularak öldürülen Kerr, profesyonel yaşamının çoğunu silah yasası reformu çağrısı yaparak geçirdi.

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KERR DE BABASINI SİLAHLI SALDIRIDA KAYBETMİŞTİ

Bireysel silahlanmayla ilgili yasa tasarısı 2021'in başlarında ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti, ancak hiçbir zaman Senato katına ulaşmadı. Kerr, "Oy vermemelerinin bir nedeni var" dedi. "Güçlerini ellerinde tutmak istiyorlar."

Kerr, kameraya bakarak konuşmasına devam etti, "Bu yüzden size soruyorum: [Senato Azınlık Lideri] Mitch McConnell, okul ve süpermarket saldırıları hakkında bir şey yapmayı reddeden tüm senatörlere soruyorum. Size soruyorum: Kendi güç arzunuzu çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve kiliseye gidenlerin hayatlarının önüne mi koyacaksınız? Çünkü öyle görünüyor. Her hafta yaptığımız şey bu."

Kendi babasını da bir silahlı saldırıda yitiren Kerr hayatı boyunca silah yasalarıyla ilgili çalıştı

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Warriors yıldızı Stephen Curry de Mavericks'in 119-109 kazanacağı maça gelen herkesin aklında şut atmak olduğunu söyledi ve "Bu şartlar altında, ne olduğunu bilerek dışarı çıkıp basketbol oynamaya" odaklanmanın zorluğunu kabul etti. Curry "Çocuklarım var. Onları her gün okula gönderiyorum. Onları orada bırakıyorum. Ve evlatlarını bir okul saldırısında kaybeden ailelerin acısını tüm kalbimle hissediyorum" sözlerini kullandı.

Son saldırı, yaklaşık on yıl önce Connecticut, Newtown'daki Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda silahlı bir kişinin 20 çocuğu ve altı yetişkini öldürmesinden bu yana bir ABD ilkokuluna yapılan en kanlı saldırı oldu. Ve bu olay, New York, Buffalo'da bir süpermarkette, zırhlı ve silahlı bir kişinin 10 siyahı ve işçiyi yetkililerin ırkçı bir saldırı olarak nitelendirdiği şekilde öldürmesinden sadece 10 gün sonra yaşandı. Kerr, artık saygı duruşlarından bıktım demesine rağmen saldırının kurbanlarını böyle andı...

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SAYGI DURUŞU...

Buffalo saldırısından sadece iki gün sonra, Orange County şerifi tarafından "siyasi güdümlü nefret olayı" olarak tanımlanan bir diğer saldırıda ise Laguna Woods, California'daki bir Tayvan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü ve beş kişi de yaralandı.

Kerr, artık her seferinde yapmaktan bıktığını açıkladığı gibi maçın başlamasından önce takımı ve teknik ekibiyle sahaya çıkıp saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu… Hollywood yıldızı Matthew McConaughey de bireysel silahlanma karşıtı açıklamalarıyla tanınıyor

TEKSASLI FİLM YILDIZI MCCONAUGHEY: BU KONTROL EDEBİLECEĞİMİZ BİR SALGIN



Teksas’ın Uvalde kentinde doğan ünlü Hollywood film yıldızı Matthew McConaughey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu, kontrol edebileceğimiz bir salgın ve koridorun hangi tarafında olursak olalım, hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Daha iyisini yapmalıyız. Hiçbir ebeveynin Uvalde'deki ebeveynlerin ve onlardan önceki diğerlerinin yaşadıklarını yaşamaması için önlem alınmalıdır” dedi.