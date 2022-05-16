ABD'yi kana bulamıştı... Irkçı saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Hepsi kan donduruyor

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18 yaşında ama içi yüzlerce yıllık bir nefretle dolu… 18 yaşındaki Payton Gendron, eline aldığı silahı, siyah ABD’lilerin yaşadığından emin olduğu bir bölgede rastgele ateşleyerek 10 kişinin ölümüne yol açtı.

Görgü tanıkları saldırganın askeri kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini aktarmıştı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve hâkim karşısına çıkarılan Gendron, suçlamayı anladığını ancak suçsuz olduğunu söylemişti.

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18 yaşındaki ırkçı katilin ailesiyle bir pozu...

ABD basını dünden beri olayın tüm detaylarını manşetlere taşırken katilin geçmişi ve hayatıyla ilgili yeni bilgiler de bir bir su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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Buffalo'da yaşanan korkunç trajedinin baş sorumlusu olan genç adam pandemi sırasında öğrencisi olduğu liseye tehlikeli madde giysisi olarak bilinen bir tür özel koruyucu giysiyle geldiği öğrenildi.

İngiliz basınına yansıyan iddiaya göre ise katil, Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan için de ölüm çağrısı yapmış!

ARKADAŞLARINI DA TEHDİT ETMİŞ!

Bununla da kalmayan Gendron’un kendi arkadaşlarını da tehdit ettiği ve yaşanan olaylardan sonra hastaneye yollanarak tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Buffalo Polis Komiseri Joseph Gramaglia, Vali Kathy Hochul ile düzenlediği basın toplantısında, Eyalet Polisi'nin 18 yaşındaki şüpheli katil beyaz üstünlükçüsü Payton Gendron'u, okuluna ve arkadaşlarına karşı şiddet dolu tehditler savurduktan sonra Haziran 2021'de "zihinsel bir değerlendirme için" yerel bir hastaneye getirdiğini söyledi.

Gramaglia tehditle ilgili ayrıntı vermedi, ancak bir hükümet yetkilisi daha önce Buffalo News'e Gendron'un "Mezuniyet töreninde veya bir süre sonra bir silahlı saldırı yapmak istediğini belirten açıklamalar yaptığını" söyledi. Felaket göz göre göre gelse de kimse bu konuda önlem almamış

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KİMSE YAKLAŞAN FELAKETİ GÖREMEMİŞ

Tehdidi yaptıktan sonra, Gendron yerel bir hastaneye gitti. Yaklaşık bir buçuk gün süresince değerlendirilmeye tabi tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Payton Gendron’un 181 sayfalık, ırkçılık ve nefret dolu bir manifesto yazmış olması bile federal kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmemişti ve genç hiçbir yetkili tarafından takip edilmiyor ve tehdit olarak görülmüyordu.

Öte yandan Payton’un lise sınıf arkadaşları New York Times'a Gendron'un geçen yıl mezuniyete yaklaşıldığı günlerde bir hafta boyunca tuhaf bir şekilde botlar, eldivenler ve maskeler de dahil olmak üzere tam takım bir tehlikeli madde giysisi giydiğini söyledi. 19 yaşındaki Nathan Twitchell durumu "Herkes ona bakıyordu" diyerek açıkladı.

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Yetkililer, 18 yaşındaki saldırganın şu anda gözaltındayken intihar gözetiminde olduğunu söyledi.

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TANIYANLAR İFADE VERDİ

Polis şefi Gramaglia, "Şu ana kadar ortaya çıkardığımız kanıtlar, bunun mutlak bir ırkçı nefret suçu olduğu konusunda ortada hiçbir yanılgı bırakmıyor. Bu suç bir nefret suçu olarak yargılanacak. Bu kalbinde, ruhunda ve zihninde nefret olan biri.” ifadesini kullandı.

Yaşadığı mahallenin sakinleri Gendron'un son üç ayı yakındaki bir şarküteride çalışarak geçirdiğini, ancak çoğunlukla yalnız bir genç olduğunu aktardı.

Gendron'u çocukluğundan beri tanıyan komşusu 21 yaşındaki Joseph Sharak onun için "Utangaç bir çocuktu" dedi.

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Gendron'un ebeveynleri Paul ve Pamela Gendron, yaşadıkları eyalete bağlı ulaştırma biriminde inşaat mühendisi olarak çalışıyorlar.

Polis gerekli önlemleri alsa bu saldırı önlenebilir miydi?

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NAFİLE ÖZÜR…

Payton Gendron’un silahını satın aldığı silah satıcısı Robert Donald, çok pişman ve üzgün olduğunu ancak bunların yaşanabileceğini öngöremediğini aktardı. Olayı gazetelerden aldığı telefonlar yoluyla öğrendiğini aktaran dükkân sahibi “Duyduklarıma inanamadım. Bunun olabileceğini asla tahmin edemezdim.” dedi.

Gendron, yazdığı 181 sayfalık manifestoda planladığı saldırıda Bushmaster XM-15 marka ve model bir silah alarak siyahları öldürmek istediğini açıkça belirtmişti.

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ABD’de isteyen herkesin elini kolunu sallayarak silah ve hatta otomatik ve yarı otomatik tüfekler satın alabilmesi yıllardır tartışılıyor. Demokrat Parti silah satışına kısıtlama getirilmesini isterken Cumhuriyetçi Parti ise her vatandaşın silah sahibi olma özgürlüğü olduğunu ve ‘bireysel silahlanmayı’ savunuyor.