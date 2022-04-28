ABD'de korkunç saldırı! Tenis topunu ateşe verip küçük çocuğun yüzüne fırlattı...

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NBC New York'ta yer alan habere göre 6 yaşındaki Dominick Krankall Pazar günü evinin arka bahçesinde oyun oynarken 8 yaşındaki başka bir çocuk tarafından saldırıya uğradı.

TENİS TOPUNU ATEŞE VERİP YÜZÜNE FIRLATTI

İddiaya göre Dominick'e daha önce de zorbalık yaptığı belirtilen 8 yaşındaki çocuk tenis topunu benzinle ateşe vererek Dominick'in yüzüne fırlattı.

Olaya şahit olan Dominick'in kız kardeşi Kayla Deegan, "Kardeşim merdivenden iner inmez zorba çocuk onu çağırdı ve köşeye çekti. Bir kaç saniye sonra kardeşim çığlıklar içinde koşarken o da yanışını izledi" dedi.



6 yaşındaki Dominick Krankall

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"ANNE BENİ ATEŞE VERDİLER" DİYE FERYAT ETTİ

"Anne beni ateşe verdiler” diye feryat eden Dominick ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yüzünde ve bacaklarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğunu bildirdiği talihsiz çocuğun tedavisi Bridgeport Hastanesi'nde devam ediyor.

OLAY ARAŞTIRILIYOR, GÖRGÜ TANIKLARI VAR

Saldırıyı yapan çocuk ve ailesinin ismi gizli tutulurken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Polis konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Olay şu anda Bridgeport Polisi, Bridgeport İtfaiyesi ve Devlet İtfaiye Ekipleri tarafından araştırılmaktadır" ifadelerini kullandı ve görgü tanıklarının saldırı yapan çocuğu benzinle oynarken gördüğünü belirtti.



Aile üyeleri, Dominick'in hastane yatağındaki bir fotoğrafını paylaştı. Çocuğun yüzünün şiş ve vücudunun sargılar içerisinde olduğu görüldü.

162 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLADILAR

Dominick'in annesi Maria Rua oğlunun kasten ateşe verildiğini belirterek saldırıyı yapan çocuğun daha önce de oğlunu yaraladığını iddia etti.

Aile çocuğun iyileşmesine yardımcı olmak için bir GoFundMe aracılığı ile bir kampanya başlattı ve şimdiye kadar 162 bin dolar bağış aldılar.