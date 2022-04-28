Uydu görüntüleri şaşırttı! Rusya 'askeri yunusları' devreye soktu...

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ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü (USNI),Rusya ve Ukrayna için kritik öneme sahip Sivastopol limanındaki deniz üssünün uydu görüntülerini inceledi ve herkesi şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

ASKERİ YUNUSLAR SİVASTOPOL ÜSSÜ'NE TAŞINDI

Uydu görüntüleri Moskova'nın özel olarak eğitilmiş yunusları Sivastopol liman üssüne taşığını ortaya koydu. Yapılan analizlere göre 'askeri yunuslar' Rusya'nın karadeniz filosunu muhtemel su altı saldırılarından korumak için bölgeye getirildi.



Maxar'dan alınan uydu görüntüleri

GEMİLER POTANSİYEL SALDIRILARA KARŞI SAVUNMASIZ

Rusya’nın Karadeniz’deki en büyük donanma üssü olan Sivastopol, Moskova'nın 2014'te ele geçirdiği Kırım'ın güney ucunda yer aldığı için Rus ordusu için kritik bir öneme sahip.

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ABD'nin analizine göre limandaki gemilerin çoğu denizaltından gelecek potansiyel saldırılarına karşı savunmasız.

ABD YUNUS BALIKLARININ EĞİTİMİ İÇİN 28 MİLYON DOLAR HARCADI

ABD ve Rusya dışında yunus ve fok balıklarını eğitip kullanan ülkeler arasında Kuzey Kore, İsrail ve İran yer alıyor.

Peki 'askeri yunuslar' bu gemileri nasıl koruyacak? Oldukça zeki hayvanlar olduğu bilinen yunus balıklarının askeri amaçlar için eğitilmesi aslında yeni bir şey değil.

Soğuk Savaş döneminde ABD ve Rusya gibi birçok ülke yunusları eğiterek savaş görevlerinde kullandı. ABD sabotaj eylemlerini önlemeleri için yunus balıkları ve deniz aslanlarının eğitimine en az 28 milyon dolar harcadı.

MAYINLARI TESPİT EDİP SABOTAJLARI ENGELLİYORLAR

Yunusların ekolokasyon yetenekleri, mayın gibi su altı nesnelerini tespit etmelerine izin veriyor. Bu nedenle de eğitilen balıklar sabotaj eylemlerini önleme, mayın tespiti ve düşman dalgıçların limana girişlerini önlemek için kullanılıyor.



Ukrayna 2012 yılında Sovyet döneminden kalma bir programı yeniden canlandırarak Sivastopol yakınlarındaki bir akvaryumda yunusları eğitmişti. Ancak 2014 yılında Kırım'ın işgali ile bu balıklar Rusların eline geçti.



Ukrayna, hayvanların iadesini talep edemedi, Rus medyası Moskova'nın planı genişletmeyi planladığını hatta yunuslar için özel bir cihaz üretildiğini iddia etti. Sivastopol Üssü'ne getirilen yunus balıklarının bunlar olup olmadığı henüz net olarak bilinmiyor.



ABD ordusunun 2013 yılındaki yunus eğitiminden bir kare/AFP

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NORVEÇ KIYILARINDAKİ BEYAZ BALİNANIN DA RUSLARA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

2018 yılında ortaya çıkan uydu görüntüleri Rusya'nın Suriye Savaşı sırasında da yunusları kullandığını ortaya koyarken, Moskova'nın askeri amaçlar için kullandığı tek su canlısı yunus balıkları değil.

2019 yılında Norveç kıyılarındaki balıkçılar teknelerini taciz edip kayış ve halatları koparan beyaz bir balina bildirdiler. Beyaz balinanın üzerinde silah ve kamera takılması için askılar olduğu ve Rus donanması tarafından eğitildiği iddia edildi ancak bilgi doğrulanamadı.

CASUS YUNUSLAR

1980'lerde Sovyet Rusya'sında askerler tarafından eğitilen yunusların casusluk amaçlı olarak kullanıldığı biliniyor. Keskin görüş yeteneği ve çok iyi hafızası olan, yakalanması zor bu hayvanların su altındaki silahları tespit etmek için kullanıldığı bu programa 1990'larda son verilmişti.

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2017'de program yeniden başladı. Yunuslar ve foklara 120 metreye kadar suyun dibindeki torpido, mayın ve diğer silahları tespit etmek ve dalgıçların cihazlarını taşımak üzere eğitim verildiği belirtiliyor.