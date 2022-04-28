Telefonlarında bu mesajı gördüler... “Uyarı yapılmadan ortadan kaldırılacaksınız!”

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Bu mesaj Rus ayrılıkçılarla birlikte yaşayan Moldovalılara, Moskova'nın bölgeyi hedef alma planlarının tam da ortasında gönderildi. Mesaj, halka Ukraynalı 'işgalcilerin' kendilerini öldüreceğini söylüyordu.

Transdinyester bölgesindeki halk, Ukrayna'nın topraklarını işgal edeceği ve tahliye etmeleri gerektiği konusunda -sözde- uyarılar aldı.

Uyarı mesajı ise şöyle başlıyordu: Uyarı yapılmadan ortadan kaldırılacaksınız!

Bu mesajlar Rusya'nın korku yaymak için yürüttüğü dezenformasyon kampanyasının bir parçası olarak yorumlandı ve endişeleri artırdı.

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Bölgede vurulan ve zarar gören devlet binası böyle fotoğraflandı

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Ukrayna'nın güneybatısına sınır komşusu olan, Moskova destekli Transdinyester bölgesinde yaşayanlar, Kiev'in bölgeyi işgal edeceği konusunda kendilerini uyaran mesajlar gönderildiğini söyledi.

MESAJLARA İNGİLİZ BASINI ULAŞTI

The Telegraph gazetesi tarafından elde edilen kısa mesajda şöyle yazıyordu: "Ukrayna Güvenlik Servisi, sivillerin daha güvenli bölgelere tahliye edilmesini şiddetle tavsiye ediyor. Sizi temin ederiz ki, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri barışçıl bölge sakinlerine zarar vermez, ancak şehirde kalanlar sabotaj gruplarının üyeleri olarak kabul edilecek ve önceden uyarı yapılmaksızın ortadan kaldırılacaktır."

Ancak kısa mesajlar bilinmeyen numaralardan geliyordu ve kaynakları doğrulanamıyor.

Rusya, bölgeyi ve Moldova'nın Batı yanlısı hükümetini 'istikrarsızlaştırmak' için sahte bayrak saldırıları planlamakla suçlanıyor. Transdinyester'de son günlerde meydan gelen patlamalar da bu korkuları artırıyor.

Rusya’nın bu mesajları olası bir saldırıyı Ukrayna’nın üstüne atmak için kullanacağı düşünülüyor.

Geçen hafta, Kremlin askeri şefi Rustam Minnekayev, Rusya'nın, Rusça konuşan nüfusa yönelik baskı yaşandığını iddia ettiği Transdinyester'e erişim sağlayabilmek için güney Ukrayna'nın kontrolünü ele geçirmek istediğini söylemişti.

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Transdinyester bölgesinde gerçekleşen saldırıların görüntüleri sosyal medya aracılığıyla yayıldı

Sahte mesajı alan bölge sakinlerinden biri Telegraph'a verdiği demeçte "Birçok provokasyon olabilir, bu yüzden buna inanmadım. Bilinmeyen insanlardan gelen bir mesaj güvenilir bir bilgi kaynağı değildir." ifadesini kullandı.

Transdinyester'in Rusya'nın savaşına sürüklenmesinden duydukları endişeden bahseden bölge sakini, "Bunu istemiyoruz. Mültecileri evlerimizde ağırlıyoruz, insanlara yardım ediyoruz. Ve savaşın topraklarımıza gelmesinden korkuyoruz." diyerek yaşananları özetledi.

SAHTE BAYRAK OPERASYONLARI BAŞLAYACAK

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Ukraynalı ve Moldovalı yetkililer, Rusya'nın Moldova'da hem konvansiyonel saldırıları hem de yeni savaş biçimlerini deneyeceğini söylüyor. Rusların ayrım gözetmeyen şiddet ve terörist eylemler düzenlemesinden korkuluyor.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, önceki gün bölgedeki bir dizi saldırıdan Transdinyester'deki "savaş yanlısı güçleri" sorumlu tuttu.

Pazartesi günü düzenlenen bir saldırıda iki radyo anteni imha edildi ve Moldovalı bir askeri birlik hedef alındı, salı günü bölgedeki Devlet Güvenlik Bakanlığı'nı birkaç patlama meydana geldi.

Rus yanlısı güçler Transdinyester’de, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rus silah deposunun bulunduğu bir köye ateş açıldığını iddia etti ve bu iddialar Kiev tarafından provokasyon olarak adlandırıldı.

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Moldova ve Ukrayna arasında yaklaşık 470 bin kişinin yaşadığı bir bölge olan Transdinyester, Moldova'nın bir parçası olarak uluslararası alanda tanınıyor, ancak ayrılıkçılara vatandaşlık veren Rusya tarafından kontrol ediliyor.

Transdinyester'de yaklaşık bin 500 Rus askeri kalıcı olarak konuşlandırıldı, ancak bölgenin Ukrayna'ya yönelik yeni saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılabileceğine dair endişeler de yüksek.

Financial Times'a konuşan Ukraynalı bir istihbarat yetkilisi, Rusya'nın Moldova'da faaliyet gösteren casus ajansı FSB'nin ajanlarına gönderme yaparak, "Moldova'yı karıştırmak için bir planları var" dedi.

"Rusya Moldova'ya her an saldırabilir. Masada bu seçenek var" uyarısında bulunan yetkilinin açıklamaları Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov tarafından reddedildi.

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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar dün yaptığı açıklamada, Rusya'yı Transdniestria topraklarını Ukrayna'ya veya Moldova'nın geri kalanına geçmek için bir köprü yapmaya çalışmakla suçladı.

MOLDOVA RUSYA'NIN SALDIRISINA DAYANAMAZ

Moldova Dışişleri Bakanlığı da "Rusya'nın uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde ülkemizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen tutumuyla çelişen" yorumlar üzerine Rusya büyükelçisini uyardı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Transdinyester'deki olayları yakından takip ettiğini ve bölgeden gelen haberlerin ciddi endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya'yı Transdinyester'i istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı ve "Ukrayna yarın düşerse, Rus birlikleri Moldova'nın başkenti Kişinev'de olacak" uyarısında bulundu.

Transdinyester'de vurulan radyo antenleri

Moldova Güvenlik Konseyi'nin salı günü acil bir toplantı düzenlemesinin ardından konuşan Sandu, "Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu girişimler, Transdinyester bölgesindeki savaş yanlısı güçler olan ve bölgedeki durumu karıştırmak isteyen kişilerden kaynaklanmaktadır." dedi.

Ukrayna ve Gürcistan'ın aksine, Moldova NATO üyeliği peşinde değil. Sadece 2 milyon 600 bin nüfusa sahip olan ve denize kıyısı olmayan ülke, sadece birkaç bin aktif askeri personele sahip, bu yüzden bir Rus işgaline dayanması olası değil.