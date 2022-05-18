18 yaşındaki katil günlük tutmuş... Yazdıklarını okuyan dehşete düştü!

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New York eyaletinin Buffalo ilçesinde 10 kişiyi öldüren Payton Gendron’un bir ‘beyaz üstünlükçü’ olduğu, kurbanlarını özel olarak siyahların arasından seçtiği ortaya çıkmıştı.

Saldırıya titiz bir şekilde hazırlandığı anlaşılan 18 yaşındaki gencin saldırıdan önce de bir takım tuhaf davranışlar sergilediği ve aslında bu trajedinin ipuçlarının Payton’un yaşantısında saklı olduğu ifade edilmişti.

Payton, polisteki sorgusu sırasında üzerindeki bu beyaz önlüklü görüntüsüyle zihinlere kazındı...

Korkunç saldırıyla ilgili soruşturma sürerken olayın detayları okuyanı dehşete düşürmeye devam ediyor. Şimdi de Payton’un bir çevrimiçi günlük tuttuğu ve yaşanacakların büyük kısmının bu günlükte yer aldığı ortaya çıktı.

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“Şu an inandığım şeyler koronavirüs salgını ortaya çıkıp bir süre sonra ve 4Chan'ı kullanmaya başlamamla ortaya çıktı.” (4Chan: Çevrimiçi bir mesaj panosu)

Payton bu sözleri Discord uygulamasına yüklenen günlüğüne kaydetmişti. Payton Gendron “Belki de bir saldırı yapmamam gerektiğini düşündüğüm her seferinde 5 dakika bocalıyorum, sonra motivasyonum geri geliyor” yazmıştı günlüğüne…

Saldırının planı böyle yapılmış...

Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi tarafından The Post'a bir kopyası verilen günlükte, saldırıdan önceki aylarda Gendron'un zihnine bir bakış sunan binlerce günlük yazsı yer alıyor.

ICSR'den araştırmacı Dr. Rajan Basra, The Post'a verdiği demeçte, ırkçı katilin bir düzineden fazla kez intihar etmek istediğini söyledi:

“Aslında kendisiyle konuşuyor, bazen ne yaptığından şüphe ediyor, bazen de ırkçı inançlarını ikiye katlıyordu. Günlük, ırkçı inançlar, beyaz milliyetçiliği ve karmaşık zihinsel sağlık sorunları arasında değişken bir karışım gösteriyor. Sık sık saldırı yapmak yerine kendini öldürmekten de bahsediyor.”

Küçük Payton ailesiyle birlikte... Asla geri gelmeyecek bir tablo

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Gendron günlüğüne 16 Mart'ta "Bu saldırıyı ne kadar yapmak istemediğimi size anlatamam. Diğer tek seçeneğim intihar, geri dönemem." yazmış.

“Bu çocukları öldürmekten gurur duymuyorum, aslında umutsuzca öldürmemem gerektiğini kanıtlayan bir işaret ya da kanıt arıyorum” diye yazıyor genç adam günlüğüne.

Şubat ayından bir başka paylaşımında “Akıl hastası olup olmadığımı merak ettim ve bu yüzden şimdi olduğum gibi saldırıyı planlıyorum” diyor.

"Geçtiğimiz 7 yıl çok acıttı, sanırım her şeyi bırakmaya hazırım."

Günlüğüne yazdığı diğer şeyler de onun nasıl radikalleştiğine dair ipuçları sunuyor.

Ocak ortasındaki bir gönderide Gendron, üç ayrı kez doğduğuna inandığını yazdı. İlk olarak COVID-19 karantinası olan 15 Mart 2020 ile 5 Mayıs 2020 arasında bir tarihte doğduğunu düşündü. Bu zaman aralığında 4Chan'a göz atmaya başlamıştı.

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Gendron, pandeminin ilk günleri hakkında “Orada kendimi ve biraz akıl sağlığımı kaybettim” diye yazmıştı.

“Kuzenimin evine maskeyle gittiğim ve kimsenin kuralları umursamadığını gördüm ve bunun bana çok acı verdiğini hatırlıyorum. Sonunda dayanamayacak kadar fazlaydı ve erken ayrılmak ve ormanda eve yürümek zorunda kaldım, sonra birkaç gün bodrumda kendime barikat kurdum.”

Payton'un zihnindeki çözülme pandemi sırasında başlamış: Genç katil defalarca okula bu şekilde gitmiş

Gendron başlangıçta Rochester'ı saldırı için araştırmıştı, ancak daha büyük bir siyah nüfusa sahip olduğunu keşfettiğinde şubat ortasında Buffalo'ya yerleşti. Başlangıçta Yeni Zelanda'daki Christchurch saldırılarının üçüncü yıl dönümü olan 15 Mart'ta saldırmayı planlayan Gendron, cumartesi günü gerçekleştirene kadar saldırı planlarının tarihini hep öteledi.

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Gönderilerin çoğu, Gendron'un eBay ve Amazon gibi çevrimiçi perakendecilerden askeri sınıf bir kask ve ekipman satın almak için aldığı kapsamlı araştırmayla ve belirli bir çorap türü de dahil olmak üzere saldırıda giymeyi planladığı giysi türlerine odaklandı.

Gendron'un saldırıdan önce kilo verme çabaları gibi daha sıradan düşünceleri de günlüğünde yer alıyor. Payton, haftalarca her gün yediği yiyeceklerin bir listesi, günlük kalori sayımı ve kilosunu günlüğüne kaydetmiş.

Payton'un satın aldığı silahlardan biri... Silahın üzerinde 'İşte ödeyeceğiniz bedel' yazıyor

Saldırının faili Payton, ailesiyle olan ilişkisini ve saldırı için para toplama çabalarını, ceketlerini internetten satma planlarını ve daha sonra yüksek bir fiyata satabileceği gümüş paraları satın almak için yerel bit pazarlarına yaptığı gezileri de detaylıca günlüğünde anlatmış.

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"Ailem benim hakkımda çok az şey biliyor, sahip olduğum yüzlerce gümüş ons veya cephane için harcadığım yüzlerce doları bilmiyorlar. Askeri malzemelere 1000 dolara yakın harcadığımı bilmiyorlar. Bir av tüfeğine, AR-15'e veya yasa dışı dergilere sahip olduğumu bile bilmiyorlar.”Payton bu satırları şubat ayında kaleme almış…