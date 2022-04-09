Emri o vermiş: Rusya’nın kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu!

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı.

“KÖTÜLÜKLERİNİN SINIRI YOK”

Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırı tüm dünyada şok etkisi yaratırken Ukrayna bu saldırının çok büyük bir savaş suçu olduğunu söyledi ve Zelenski de saldırıyı “Rusların yaptığı kötülüklerin sınırı yok” diyerek kınadı.

Rusya ise, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısıyla "ilgisi olmadığını" savundu.

İstasyon saldırısından gelen fotoğraflar dünyanın kanını dondurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Rusya'nın tren istasyonuna saldırdığına yönelik iddialar provokasyondur ve kesinlikle yanlıştır." dedi.

Telegram hesabından paylaşım yapan Vali Pavlo Kyrylenko, saldırı sırasında binlerce sivilin tren istasyonunda olduğunu, bu kişilerin Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine tahliye edilmek üzere trenlere binmek için beklediğini yazmıştı.

Ukrayna’nın, Rusya saldırıların yönünü Donbass’a çevirmeye karar verince bu bölgelerde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptığı biliniyor. Tren istasyonunda biriken kalabalığın da Rusların hedefi olmak istemeyen çok sayıdaki sivilden kaynaklandığı açıkça görülüyor. General Aleksandr Dvornikov Suriye'de sergilediği başarının ardından Putin tarafından ödüllendirilmişti

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EMRİ VEREN İSMİ AÇIKLADILAR!

Batılı kaynaklar Rusya saldırıyı düzenlediğini inkâr etse de saldırı emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiğini açıkladı. Aleksandr Dvornikov, Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan.

Dvornikov, 2015’te Rusya tarafından Suriye’ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak tanınıyor. Aleksandr Dvornikov, Suriye’de gösterdiği başarıların ardından 2016 yılında ‘Kahramanlık’ ödülü almış ve sonrasında da Güney Bölge Komutanı olarak atanmıştı.

General Dvornikov Rus ordusunun başarılı ve acımasız subaylarından biri olarak tanınıyor

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General Dvornikov’un Rusya’nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilip savaşın yönünü Donbass’a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor. Donetsk ve Luhansk çevresinde yoğunlaşacak savaşta önümüzdeki günlerde komutanın Dvornikov olacağı tahmin ediliyor.

NATO ANALİZE BAŞLADI

NATO’da görevli askerler ise şimdiden Aleksandr Dvornikov’un geçmişteki emirlerini ve taktik kararlarını inceleyen bir dosya oluşturmaya başladı. Tanınmış bir asker olan Rus Generalin geçmiş yıllardaki savaş deneyimleri analiz edilerek Rusya’nın önümüzdeki günlerde atacağı adımlar tahmin edilmeye çalışılacak.

Aleksandr Dvornikov’un savaş taktikleri NATO'nun yakın markajında

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Öte yandan Rus lider Putin ile arasının iyi olduğu söylenen, onun elinden ödüller ve kahramanlık madalyaları aldığı bilinen Dvornikov’un Putin’i memnun etmesinin zor olduğu yorumları da yapıldı. Vladimir Putin’in yaşanan başarısızlıkların ardından çok öfkeli olduğu ve en güvendiği kişileri bile bir anda silerek isimlerinin üstünü çizmeye başladığı belirtiliyor.

AB’NİN KAPILARI UKRAYNA İÇİN AÇILIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya gelmesinin ardından, ortak basın toplantısı düzenlendi. Von der Leyen Devlet Başkanı Zelenski’ye, Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı olan cevaplanması gereken sorularla dolu anketi teslim etti. Zelenski ise bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceğini duyurdu. Avrupa Birliği'nin anahtarı artık Zelenski'nin ellerinde...

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"Topraklar döner ama ölen insanlar geri dönmeyecek"

Devlet Başkanı Zelenski basın toplantısında hayatını kaybeden sivillere değinerek, "Size finansal yardımlar için teşekkür ederim. Bizim devletimiz Rus saldırıları yüzünden ekonomik olarak zor durumda. Yapılan silah yardımları için de teşekkür ederiz. Avrupa Birliği’ne beşinci yaptırım paketi için de teşekkür ederim. Ruslar bizim insanlarımızı ve topraklarımızı aldı. Topraklarımız döner ancak insanlar dönmeyecek. Yaptırımlar artarak devam etmeli. Biz Rusya topraklarına gelip savaşmadık, masum insanları öldürmedik. Belarus’tan füze yollamadık. Biz kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz savaş sebebiyle çok iyi duruma geldi ve savaş tüm dünyayı birleştirdi. Diğer ülkelerin halkları birleşti sokaklara indi ve Ukrayna’ya destek verdi. Rusya’nın Ukrayna halkına karşı sergilediği bu agresif politikasını yenmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Ukrayna’nın Avrupa Birliği’nde olması gerekir”

Rusya ekonomisinin içinde bulunduğu zor duruma değinen Ursula von Der Leyen, "Kramatorsk’taki tren garında ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün güne Buça’da başladım. Size Avrupa Birliği’nin sizin yanınızda olduğunu söylemek istiyorum. Sizinle omuz omuzayız. Biz Putin’in yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödemesi için ekonomik olarak baskı yapacağız. Bu sayede çürüyecekler. Rusya’nın ihracatı yüzde 71 azaldı, enflasyon yüzde 20 arttı, 700 büyük firma Rusya’dan ayrıldı, Avrupa Birliği üyeleri Rusya’nın 225 milyar dolarını dondurdu. Size 1 milyar dolar silah satın alınması için finansal yardımda bulunduk. Ukraynalı sığınmacılarla evlerine dönene kadar ilgileniyoruz. Ukraynalıların yaşamaları, okumaları ve sağlık konuları için elimizden geleni yapıyoruz. Gelecekte yardım için fon da kuracağız. Ukrayna’nın Avrupa Birliği’nde olması gerekir. Size Avrupa Birliği’ne girmek için soruları içeren anketi veriyoruz" ifadelerini kullandı ve Zelenski’ye anketi teslim etti. Ursula Von Der Leyen ve Josep Borrell savaşın yarattığı yıkımı yerinde inceledi

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir başkanlık ofisi dışında görülmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşırı milliyetçi Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenazesinde görüntülendi.

Moskova'daki cenaze töreninde Putin, Jirinovski'nin tabutuna çiçek koyarken ve eliyle haç işareti yapıp başıyla saygı selamı yaparken görülüyor.

Vladimir Putin günler sonra uzun yıllardır tanıdığı siyasetçi dostu Jirinovski'nin cenazesinde görüntülendi

Son dönemde Putin'e muhalif gibi gözüken ancak aslında Putin'in çok yakın çevresinde yer alan 75 yaşındaki Jirinovski'nin çarşamba günü Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Putin, son aylarda belli başlı durumlarda insanların içinde görüntü veriyor. 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali sonrası ilk kez başkanlık ofisinin dışına, 18 Mart'ta Moskova'daki bir stadyumda savaş yanlısı bir mitinge katılmak için çıkmış ve buradan görüntü vermişti.