İngiltere'den Putin'e kızları üzerinden darbe! Yaptırımların kapsamı belli oldu

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kapsamında Rusya'ya uygulanan yaptırım listesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını da ekledi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'nin yeni yaptırımları, Başkan Putin'in kızları ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u hedef alıyor" denildi.

Açıklamada, "İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı işgaline karşı küresel işbirliği çerçevesinde bu yaptırımları ABD ile koordine etti. Bu yaptırımlar, İngiltere'nin 25 Mart'ta Sergey Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva'ya uyguladığımız yaptırımları izliyor" ifadeleri yer aldı.

Putin daha önce defalarca yaptırımların Rusya'yı yolundan döndüremeyeceğini söylemişti... Ancak Batı bu kez kızlarını hedef aldı

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Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarına yaptırım uygularken, Kremlin'in yakın çevresinin gösterişli yaşam tarzlarını daha fazla hedef alacak. Devlet Başkanı Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova'ya seyahat yasakları uygulanacak ve mal varlıkları dondurulacak" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ve uluslararası ortakları tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımların boyutunun 275 milyar sterlinden fazla olduğunu ve bu maliyetlerin Putin'in savaşma kabiliyeti üzerinde derin ve zarar verici sonuçlar meydana getirdiğini söyledi.



Putin'in kızı Maria Vorontsova- Görüntü Rossia 24/YouTube kanalındaki bir röportajdan alınmış

"RUS EKONOMİSİ SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN ÇÖKÜŞÜNDEN BU YANA HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÖLÇEKTE KÜÇÜLÜYOR"

Dışişleri Bakanı Liz Truss ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisi, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana hiç görülmemiş bir ölçekte küçülüyor" dedi. Truss, "Ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. G7 aracılığıyla, Rus enerjisinin kullanımına son vermek ve Putin'in Ukrayna'yı yasadışı ve haksız işgalini finanse etme yeteneğini sonlandırmak için ortaklarla birlikte çalışıyoruz. Putin'in nakit kaynaklarını keserek Rusya'nın savaş makinesinin üstündeki zor etkiyi artırıyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümeti ve müttefiklerinin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ve ona yakın olan oligarkların varlıklarını dondurarak, seyahatlerini sınırlayarak ve çatışmayı finanse eden nakit rezervlerini engelleyerek Putin yönetiminden yaralananların savaşın sonuçlarını hissetmesini sağladığını belirtti.

Bakanlık, oligarklar ve diğer zengin Rus kişi ve kurumların, lüks tüketim mallarına ve uluslararası pazarlara erişimlerini büyük ölçüde sınırlayan yaptırımların getirildiğini ifade etti.

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Bakanlık yaptığı açıklamada ayrıca Rus hükümetine Ukraynalı sivillere insani yardım sunulması için güvenli geçiş çağrısında bulunarak, "Rus liderliği acilen güvenli, hızlı ve engelsiz insani yardım erişimine izin vermeli ve sivillere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde güvenli geçişler sağlamalıdır" dedi.

HAKLARINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYOR

Vladimir Putin, 2015'te bir basın toplantısında, kızlarıyla ilgili soruları; "Kızlarım Rusya'da yaşıyor ve eğitimlerini de hep Rusya'da gördüler. Onlarla gurur duyuyorum. Üç yabancı dili akıcı şekilde konuşuyorlar. Ailem hakkında kimseye konuşmam. Herkesin kendi kaderini yaşama hakkı var. Kendi hayatlarını yaşıyorlar ve bunu onurlu bir şekilde yapıyorlar." diyerek cevaplandırmış ve detaylı bilgi vermekten kaçınmıştı.

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Maria ve Katerina, Putin'in boşandığı eşi Lyudmila'dan olan kızları. Çift 1983'te evlenmişti.

Maria 1985'te doğdu. St Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okudu. Maria Vorontsova'nın endokrin (iç salgı bezleri) sistemi üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen olduğu biliniyor. Aynı zamanda bir iş kadını da olan Maria'nın çok büyük bir tıp merkezi inşa etmeyi planlayan bir şirketin ortağı olduğunu ortaya çıkarılmıştı. Bu iddiaların kaynağı ise BBC Rusça servisi.

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Putin'in küçük kızı, 35 yaşındaki Katerina Tikhonova ise ablasına göre çok tanınan bir figür. 2013'teki uluslararası bir dans yarışmasında, partneriyle birlikte aldığı beşincilik derecesiyle hatırlanan Katerina iş insanı Kirill Shamalov ile evliydi. Kirill Shamalov 2018'de ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasına girdi. ABD Hazinesi Shamalov'un mal varlığının "evliliğin ardından ciddi şekilde arttığını" belirtti.

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Katerina ve Kirill'in evliliği de çok uzun sürmedi.

Katerina Tikhonova da şu an ablası gibi hem akademisyen, hem de iş kadını. Katerina'nın yatırımlarının nöroteknoloji alanında olduğu düşünülüyor.

BABALARIYLA GÖRÜŞMÜYORLAR

Putin'in kızlarının babalarıyla görüşmediği belirtiliyor. torunları da olan Putin'in onların sıradan insanlar gibi yetiştirilmesini istediğini belirtmişti.

Kızlarıyla görüşmediği halde neden onların yaptırım listesinde olduğunu ABD'li bir yetkili şu sözlerle açıklamıştı:

"Putin'in oligarklar ve ailesi aracılığıyla mal varlığını ABD mali sistemine sokmuş olabileceğine inanmaları için birçok neden var."

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G7, AB ve ABD'nin Rusya'da 'tüm yeni yatırımların' yasaklanması konusunda anlaştığı biliniyor. Ancak yaptırımların bununla da sınırlı kalmayacağı; Putin'in yakın çevresi aracılığıyla elde ettiği ve farklı kaynaklara aktararak sakladığı kişisel servetinin ele geçirilmesi amaçlanıyor. Böylelikle Putin'in ve Rus oligarkların Ukrayna savaşını ya da gelecekte çıkabilecek yeni savaşları finanse etmesi engellenmeye çalışılıyor.